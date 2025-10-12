12 perce
A járásképtelenek nagy reménye a hely, amit felújítottak Parádfürdőn
A járásképtelenné vált embereknek is segítenek a mátrai gyógyhelyen visszanyerni a képességeiket. A Parádfürdői Állami Kórházban segíti a rehabilitációt az a felújítás, mely most ért véget.
Megújult a kórház vízitorna medencéje, hívta föl a figyelmet a Parádfürdői Állami Kórház vizitorna medencéje teljes körű felújítást és korszerűsítést követően ismét a rehabilitációs ellátás, a betegek szolgálatában áll. A megújult létesítmény a mozgásszervi, ortopédiai és neurológiai betegek gyógyulását, mozgásfunkcióik helyreállítását és életminőségük javítását támogatja, írták a gyógyhely Facebook oldalán.
A Parádfürdői Állami Kórház medencéjét újították fel
A fejlesztés során megtörtént a vízgépészeti és biztonságtechnikai rendszerek, valamint a burkolatok és a környezeti elemek felújítása. Az új, modern környezetben zajló víz alatti gyógytorna kíméletes, ugyanakkor rendkívül hatékony eljárás, amely elősegíti az izmok erősödését, az egyensúly fejlesztését és a járásképesség visszanyerését.
A vizitorna medence megújulásával a Parádfürdői Állami Kórház rehabilitációs tevékenysége tovább erősödött, lehetővé téve, hogy a betegek a legmodernebb fizioterápiás eljárások valamennyi formáját igénybe vehessék felépülésük elősegítése érdekében – írták a felújítással kapcsolatban.
Korábban már fejlesztették a rendelőintézet infrastrukturális és műszeresfelkészültségét annak érdekében, hogy hatékony, és eredményes járóbeteg ellátást tudjanakbiztosítani a térség betegeinek.
