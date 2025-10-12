A járásképtelenek nagy reménye a hely, amit felújítottak Parádfürdőn

Megújult a kórház vízitorna medencéje, hívta föl a figyelmet a Parádfürdői Állami Kórház vizitorna medencéje teljes körű felújítást és korszerűsítést követően ismét a rehabilitációs ellátás, a betegek szolgálatában áll. A megújult létesítmény a mozgásszervi, ortopédiai és neurológiai betegek gyógyulását, mozgásfunkcióik helyreállítását és életminőségük javítását támogatja, írták a gyógyhely Facebook oldalán.

A Parádfürdői Állami Kórház medencéjét újították fel Fotó: paradfurdo.hu

A Parádfürdői Állami Kórház medencéjét újították fel

A fejlesztés során megtörtént a vízgépészeti és biztonságtechnikai rendszerek, valamint a burkolatok és a környezeti elemek felújítása. Az új, modern környezetben zajló víz alatti gyógytorna kíméletes, ugyanakkor rendkívül hatékony eljárás, amely elősegíti az izmok erősödését, az egyensúly fejlesztését és a járásképesség visszanyerését.

A vizitorna medence megújulásával a Parádfürdői Állami Kórház rehabilitációs tevékenysége tovább erősödött, lehetővé téve, hogy a betegek a legmodernebb fizioterápiás eljárások valamennyi formáját igénybe vehessék felépülésük elősegítése érdekében – írták a felújítással kapcsolatban.