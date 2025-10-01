Így változik a parkolási rend Egerben

Az EVAT Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy 2025. október 1-jétől a Bitskey Aladár Uszoda előtti, a Petőfi téri, a Csákány utcai, a Fürdő utcai, valamint a Szépasszonyvölgyi szezonális parkolási rend visszaáll a normál évközi üzembe.

Ennek értelmében a parkolás munkanapokon 8 és 17 óra között díjköteles, ebben az időszakban a kiszabott pótdíj összege 5 760 forint.

Szombati napokon a parkolás 8 és 13 óra között üzemel, a pótdíj összege 3 840 forint.

A Szépasszonyvölgyben a parkolók használata a hét minden napján, egész nap díjmentes.

Az EVAT Zrt. kéri a járművezetőket, hogy parkolásuk során vegyék figyelembe az üzemidőt és a pótdíj mértékét - fogalmaznak a sajtóközleményben.

