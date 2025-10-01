október 1., szerda

EVAT Zrt.

2 órája

Így változik a parkolási rend Egerben

Októbertől új szabályok várják az autósokat az egri parkolókban.

Az EVAT Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy 2025. október 1-jétől a Bitskey Aladár Uszoda előtti, a Petőfi téri, a Csákány utcai, a Fürdő utcai, valamint a Szépasszonyvölgyi szezonális parkolási rend visszaáll a normál évközi üzembe.

Forrás:   Huszár Márk /  Heol.hu

  • Ennek értelmében a parkolás munkanapokon 8 és 17 óra között díjköteles, ebben az időszakban a kiszabott pótdíj összege 5 760 forint.
  • Szombati napokon a parkolás 8 és 13 óra között üzemel, a pótdíj összege 3 840 forint.
  • A Szépasszonyvölgyben a parkolók használata a hét minden napján, egész nap díjmentes.

Az EVAT Zrt. kéri a járművezetőket, hogy parkolásuk során vegyék figyelembe az üzemidőt és a pótdíj mértékét - fogalmaznak a sajtóközleményben. 

Ezeken a helyeken tudsz a legkönnyebben parkolni Egerben. 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
