Úgy tűnik, Felnémet sem mostoha gyermeke többé Egernek
Felnémeten is van munkája bőven Eger önkormányzatának. Parkrendezéssel tették szebbé a városrész központi parkját, de a városrész közbiztonságán is dolgoznak.
- Megígértük: egy élhetőbb, szerethetőbb Felnémetért is dolgozunk - ezt Vágner Ákos polgármester írta közösségi oldalán abban a bejegyzésben, ahol arról adott hírt, hogy parkrendezés után megszépült Felnémet központi parkja.
Bízom benne, hogy sok örömet fog okozni a megújult környezet mindannyiunknak. Ez is része annak a munkának, amelyet nap mint nap végzünk. Mindent megteszünk azért, hogy Eger – és benne Felnémet – egyre élhetőbb, rendezettebb és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Olyan Felnémetet építünk, ahol jó élni, ahová jó hazajönni.
Parkrendezésre és közbiztonságra is figyelnek
Korábban számos aggasztó hír látott napvilágot a városrésszel kapcsolatban, s a városi közgyűlésben az előző ciklusban úgy emlegették Felnémetet, mint mostohagyermekét a városnak. Korábban lakosságu fórumon járva írtuk, hogy nyitva hagyott autókból lopnak, de előfordulnak betörések is és vannak drogtanyák is Eger felnémeti részén. A rendőrség szerint sok elkövetőt elfogtak már, rendszeresen járőröznek a felnémeti közbiztonság javításáért.
Sok a betörés, csalás, de egymásra is figyelniük kell az embereknek + videó
Tavaly akkor foglalkoztunk részletesen a városrészen lévő Béke telep közbiztonságával, amikor használt tűt mellékelt leveléhez egy, a felnémeti bűnözés miatt elkeseredett helyi.
Az idei, augusztusi közgyűlésen döntöttek arról, hogy a városon keresztül húzódó, de közútkezelőhöz tartoló utak körüli zöldfelületek jó részét átveszik, s a város igyekszik karbantartani őket. A színházak finanszírozása, a működési költségek és a pályázatok is szóba kerültek.
