Szabadság

Egy pillanat alatt faképnél hagyta a megmentőjét, alig hittek a szemüknek az egri gondozók

Egy sérült parlagi sas került egy egri mentőhelyre. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dokumentálta a madár felépülését, amely mostanra valószínűleg új otthont talált magának.

A Természetvédelmi Őrszolgálat könnyebb sérüléssel vitt be egy röpképtelen parlagi sast (Aquila heliaca) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának egri mentőhelyére. Az állatot levegőben érhette baleset, összerepülhetett egy másik madárral. Az elvégzett röntgen felvétel azt bizonyította, hogy antibiotikumos kezelés és pihentetés után szabadon távozhat a gondozók keze alól.  - írja kedden a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága.

A szabadba szállt az eddig óvott és gondozott fiatal parlagi sas
Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatósága / Facebook

Mint írták, nagy mérete és nemes megjelenése ellenére a madár idén kelhetett ki a tojásból. Ornitológiai gyűrűt, valamint színes gyűrűt kapott a lábára egyedi jelölésül, és elvégezték rajta azokat a méréseket, melyek segítik az adatgyűjtést, a faj alapos megismerését. Hozzátették, a gyűrűzés módszertanának segítségével tudják azt is, hogy a legidősebb gyűrűs parlagi sas melyről jelenleg információjuk van, csaknem 26 éves.

A sas olyan gyorsan faképnél hagyta a gondviselőit, még a kamerát sem tudták előkapni. Abban a pillanatban elrugaszkodott a gondozója karjából, amint lehetősége volt rá, és gyorsan eltűnt a színes őszi tájban.

A parlagi sas hazánkban fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft.

Hazai állományának megőrzése az európai populáció szempontjából kiemelten fontos. Kisemlősöket, nyulat, madarakat zsákmányol, időnként hörcsögöt, ürgét. Általában 2-3 tojást rak, s a fiókák 55-60 napos korukban hagyják el a fészket. Szárnyfesztávolsága 190-210 cm közé tehető. A faj megóvásának, védelmének érdekében több eredményes fajvédelmi projekt is megvalósult az elmúlt évtizedekben, melyekben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának is fontos szerepe volt. 

 

 

 

