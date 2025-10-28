Egy pillanat alatt faképnél hagyta a megmentőjét, alig hittek a szemüknek az egri gondozók

A Természetvédelmi Őrszolgálat könnyebb sérüléssel vitt be egy röpképtelen parlagi sast (Aquila heliaca) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának egri mentőhelyére. Az állatot levegőben érhette baleset, összerepülhetett egy másik madárral. Az elvégzett röntgen felvétel azt bizonyította, hogy antibiotikumos kezelés és pihentetés után szabadon távozhat a gondozók keze alól. - írja kedden a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága.

A szabadba szállt az eddig óvott és gondozott fiatal parlagi sas

Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatósága / Facebook

Mint írták, nagy mérete és nemes megjelenése ellenére a madár idén kelhetett ki a tojásból. Ornitológiai gyűrűt, valamint színes gyűrűt kapott a lábára egyedi jelölésül, és elvégezték rajta azokat a méréseket, melyek segítik az adatgyűjtést, a faj alapos megismerését. Hozzátették, a gyűrűzés módszertanának segítségével tudják azt is, hogy a legidősebb gyűrűs parlagi sas melyről jelenleg információjuk van, csaknem 26 éves.

A sas olyan gyorsan faképnél hagyta a gondviselőit, még a kamerát sem tudták előkapni. Abban a pillanatban elrugaszkodott a gondozója karjából, amint lehetősége volt rá, és gyorsan eltűnt a színes őszi tájban.