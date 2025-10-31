október 31., péntek

Farkas névnap

Veszélyes anyag

1 órája

Gyerekek kedvence, szülők rémálma: veszélyes anyag miatt hívták vissza ezeket a termékeket

A Pepco népszerű, gyerekeknek készült konyhai eszközöket hív vissza, mert a vizsgálatok szerint veszélyes anyagok oldódhatnak ki belőlük.

Heol.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) szerint egy vállalati önellenőrzés során határérték feletti ólomszintet mértek Kínából származó, gyermekeknek készült konyhai eszközökben – köztük Mancs őrjárat mintás kerámia tányérban, bögrében és tálban. A problémás termékekből egy lengyel forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a Pepco üzletekbe.

Pepco: veszélyes konyhai eszközöket hívtak vissza.
Forrás: nkfh.gov.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Pepco Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti – számolt be az intézkedésekről az NKFH.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

A termékek megnevezése:

  • PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre 230 ml
  • PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál 540 ml
  • PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér 19 cm

Kínai gyártó: Zeal Ceramics LTD Shenzen

Lengyel kereskedő: Pepco Poland Sp z o.o

Hazai címzett: Pepco Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 187.)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

Mit kell tudni a veszélyes nehézfémről?

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne használják.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az Auchan visszahívja az egyik népszerű termékét:

 

 

