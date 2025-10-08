október 8., szerda

Pikáns térképre került fel Heves, forr a levegő ebben a városban

Kiderült, hol a legaktívabbak a magyarok, ha érzéki témákról van szó. A friss kutatás szerint idén is több vidéki településen forr a levegő – köztük egy Heves vármegyei városban is.

A Szexrandi.hu társkereső 2015 óta minden évben megvizsgálja a Google Trends adatai alapján, hogy az ország egyes részein mennyire érdeklődnek a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az oldal munkatársai most ismét közzétették kutatásuk eredményeit, amelyekből kiderül, tavaly nyár óta mely városokban nőtt meg leginkább az érzéki témák iránti érdeklődés – és hol kerestek rá a legtöbben a „szex” szóra. A top 10 település között egy Heves vármegyei is szerepelt.

A legszexéhesebb városok között van egy heves megyei is
Forrás: beküldött fotó

A tavalyi győztes, a Zala vármegyei Nemesrádó ezúttal éppen csak lemaradt az első helyről – ami így is figyelemre méltó eredmény. Az idei „pornófőváros” címet a Somogy vármegyei Kiskorpád szerezte meg*, amely a tavalyi nyolcadik helyről küzdötte fel magát a lista élére. A dobogó harmadik fokára a Vas vármegyei Oszkó került.

A legszexéhesebb városok listáján megőrizte szereplését tavalyról Tiszaszentimre és Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, de a helyezések között még van azért pár kelet-magyarországi település, mint Heves, Cigánd és Nyírcsaholy.

A legszexéhesebb városok listája:

1.  Kiskorpád – Somogy vm.

2.  Nemesrádó – Zala vm.

3.  Oszkó – Vas vm.

4.  Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vm.

5.  Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.

6.  Heves – Heves vm.

7.  Enying – Fejér vm.

8.  Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vm.

9.  Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vm.

10.      Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.

 

