Pikáns térképre került fel Heves, forr a levegő ebben a városban

A Szexrandi.hu társkereső 2015 óta minden évben megvizsgálja a Google Trends adatai alapján, hogy az ország egyes részein mennyire érdeklődnek a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az oldal munkatársai most ismét közzétették kutatásuk eredményeit, amelyekből kiderül, tavaly nyár óta mely városokban nőtt meg leginkább az érzéki témák iránti érdeklődés – és hol kerestek rá a legtöbben a „szex” szóra. A top 10 település között egy Heves vármegyei is szerepelt.

A legszexéhesebb városok között van egy heves megyei is

Forrás: beküldött fotó

A tavalyi győztes, a Zala vármegyei Nemesrádó ezúttal éppen csak lemaradt az első helyről – ami így is figyelemre méltó eredmény. Az idei „pornófőváros” címet a Somogy vármegyei Kiskorpád szerezte meg*, amely a tavalyi nyolcadik helyről küzdötte fel magát a lista élére. A dobogó harmadik fokára a Vas vármegyei Oszkó került.

A legszexéhesebb városok listáján megőrizte szereplését tavalyról Tiszaszentimre és Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, de a helyezések között még van azért pár kelet-magyarországi település, mint Heves, Cigánd és Nyírcsaholy.

A legszexéhesebb városok listája:

1. Kiskorpád – Somogy vm.

2. Nemesrádó – Zala vm.

3. Oszkó – Vas vm.

4. Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vm.

5. Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.

6. Heves – Heves vm.

7. Enying – Fejér vm.

8. Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vm.

9. Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vm.

10. Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.