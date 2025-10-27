október 27., hétfő

Szabina névnap

Aki lila zászlókat keresett Eger történelmi bornegyedében, az bikavért kóstolhatott

A VIII. Egri Bikavér Pincetúrán sok borbarát kereste fel az egri Szépasszony-völgyet. A pincetúra ezúttal az Egri bikavérre fókuszált, de a résztvevők ízletes ételeket is fogyaszthattak, sőt, nyereményjátékban is részt vehettek.

Szabó István

Szombaton már a VIII. Egri Bikavér Pincetúra várta a borbarátokat az egri Szépasszony-völgyben. A Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének rendezvénye a vármegyeszékhelyen október 16-án kezdődött Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozatának része volt. Eger történelmi bornegyedében a könnyed hangulatú családi eseményen mini-workshopok, pontgyűjtés, gyermekprogramok is szórakoztatták az érdeklődőket a legkisebbektől a felnőttekig.

Pincetúra az Egri Bikavér Ünnepi Napokon
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A pincetúra borkóstoló élmény és nyereményjáték is volt egyben 

A Bor, dzsessz, gasztronómia mottójú nap során a látogatók menetlevéllel járhatták végig a 13 lila zászlós pincészetet és éttermet, vendéglőt. A borászatokban egy-egy tételt választhattak a bortúrázók a kóstolásra, természetesen a felkínált borok egyike mindenütt bikavér volt. Az étkezőhelyeken szezonális alapanyagokból készült étkek várták a látogatókat, sok helyen élőzene tette hangulatosabbá az ott töltött időt. A menetlevelekben minden helyen pecsétet lehetett gyűjteni, a kellő számú bélyegzés összegyűjtésével 20 ezer forint értékű borvacsorát, illetve a menetlevélben található bikavér szóvadászat rejtvény kitöltésével 5 ezer forintos borkóstoló utalványt lehetett nyerni a nap végi sorsoláson.

A pincetúra regisztrációs pontján portálunk megtudta, hogy már dél tájban nagyon sokan jelentkeztek a borkirándulásra. Arról értesültünk, hogy igazából ez nem volt meglepő, hiszen a hosszú hétvége és az Egri Bikavér Ünnepi Napok kettős hatására tele volt a vármegyeszékhely és környéke turistákkal, kirándulókkal.   

Egr Bikavér pincetúra a Szépasszony-völgyben

Fotók: Huszár Márk

 

 

 

 


 


 

