Pizza Hut nyílik Egerben, már azt is tudjuk, mikor

Új gyorsétterem nyílik Egerben. Pizza Hut lesz a belvárosban, s már tudjuk, mikor nyithatnak.

Hamarosan újabb pizzázóval lesz gazdagabb Eger, a Pizza Hut nyit új helyiséget a városban. Egész pontosan a belvárosban, egy történelmi helyen, a volt Dobos Cukrászda helyén, írtuk meg korábban. Kozák Miklós, a gyorsétterem magyarországi igazgatója szerint a vendégek városunkban is maguk kezelhetik majd rendeléseiket, miközben a személyzet továbbra is rendelkezésre áll.
– A hagyományos éttermi élményt digitális kiszolgálással ötvöző modell világszinten is újdonság – tette hozzá.

Itt hamarosan Pizza Hut nyílik Fotó: Szabadi Martina laura/heol.hu
Itt hamarosan Pizza Hut nyílik Fotó: Szabadi Martina Laura/heol.hu

Már látszanak a munkálatok nyomai, de portálunk megérdeklődte, mikor nyithat a Pizza Hut Egerben.
– Várhatóan jövő év elején nyitunk Egerben. A munkálatok már folynak, a személyzet tréningje is elkezdődött már. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a Pizza Hut 2026-tól Eger életének is a része lesz – írták válaszukban.

 

 

 

