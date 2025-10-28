Pizza Hut nyílik Egerben, már azt is tudjuk, mikor

Hamarosan újabb pizzázóval lesz gazdagabb Eger, a Pizza Hut nyit új helyiséget a városban. Egész pontosan a belvárosban, egy történelmi helyen, a volt Dobos Cukrászda helyén, írtuk meg korábban. Kozák Miklós, a gyorsétterem magyarországi igazgatója szerint a vendégek városunkban is maguk kezelhetik majd rendeléseiket, miközben a személyzet továbbra is rendelkezésre áll.

– A hagyományos éttermi élményt digitális kiszolgálással ötvöző modell világszinten is újdonság – tette hozzá.

Itt hamarosan Pizza Hut nyílik Fotó: Szabadi Martina Laura/heol.hu

