Kábítószer

41 perce

„Igen, szívtak rendesen” – Horváth László kemény szavai Pogány Induló koncertje előtt

Gyöngyös fiataljai a kábítószer árnyékában élik mindennapjaikat. Pogány Induló fellépése előtt Horváth László kemény szavakkal figyelmeztetett a következményekre.

Szombat este hat órától lép fel Gyöngyösön Szirmai Marcell, művésznevén: Pogány Induló. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Facebook bejegyzésében megelőlegezte Szirmai Marcell kérdését és meg is válaszolta azt.

A Pogány Induló fellépése előtt Horváth László kemény szavakkal figyelmeztetett a következményekre.
Pogány Induló – a koncert, ami árnyékot vet Gyöngyösre

Igen, a gyöngyösiek szívtak már rendesen. De nem kábítószert, hanem a kábítószer miatt. 

 - írta Horváth László.

Gyöngyös és körzete országgyűlési képviselője hozzátette: Persze, mindez a produkciót nem zavarja, a lejátszások pörögnek, a jegybevétel itt is meglesz, a turnébusz megy tovább. Ami viszont itt marad nekünk Gyöngyösön, azok a bekristályozott öntudatlan zombik, a cucc áráért feltört lakások és kocsik, az otthonukban félelemben lefekvő idősek, az anyatejjel függővé tett csecsemők, a roncs életek. Ha érdekel, nézz szét koncert előtt: Duránda, Harmadosztály, meg fogod találni. A rajongóid, követőid közül is találsz majd ott. Ha ott is megkérdezed, hogy szívtak-e ma rendesen, ott is igennel fognak válaszolni.

Fiatalok sorsa veszélyben, gyermekéletek forognak kockán

A szívás itt a kristály. Dalszövegként hangzatos az “adok-veszek”, de jegyzőkönyvben és vallomásban már nem hangzik olyan jól. Az új pszichoaktív anyaggal való visszaélésre vagy kábítószer-kereskedelem bűntettre nehéz rímet találni. Megoldást se könnyű. Akkor pláne nem, ha újabb lyukakat ütnek azon a közös csónakon, amiből megfeszített munkával épp merjük ki a vizet. Pogány Indulóval az okokról, a felelősség mértékéről, a kiút esélyéről semmi értelme beszélni, ugyanis Pogány Induló mindössze egy jól fizető karakter. Megformálói elválaszthatatlanná tették tőle a kábítószert. Így népszerű, így termeli a pénzt. Persze ennek tapsolnak a terjesztők is, mert nekik is hozza a hasznot - fogalmaz.

Ez pedig így nincs rendben, itt határt kell húznunk, mert fiatal sorsokról, gyermekéletekről beszélünk. A gyöngyösi koncert előtt Szirmai Marcellhez szólok, neki címzem az írást, akinek igenis van önálló döntése és van felelősségérzete. Pogány Indulónak egyik sincs.

- zárta bejegyzését Horváth László.

Korábban is beszámoltunk már hasonló történésről, akkor a kormánybiztos megosztott egy videót is, amelyen Szirmai Marcell egy koncerten beszél arról, hogy a jövőben börtönbe kerülhet, valamint megkérdezi a közönségét, hogy fogyasztottak-e már aznap drogot. 

 

