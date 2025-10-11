Ettől azonnal lefehéredsz! Volt nagy rémület, amikor benyitottak a pókokkal teli egri lakásba

Vannak, akik rettegnek tőlük, másokat pedig lenyűgöz a csendes, nyolclábú világ. Az ősz a pókok ideje – különösen a farkaspókoké, amelyek ilyenkor párzanak, potrohukon gyakran kis utódaikat is hordozva. A darázspók is ekkor tűnik fel gyakrabban a kertekben és a házak környékén, megjelenésükkel sokakat megijesztve. Egy Facebook-csoportban nemrég épp egy hatalmas pókanya szaporulatával együtt vált híressé, de akad, aki ezeket a lényeket nem félelmetesnek, hanem különlegesnek látja – mint Kónya Dániel, aki több mint egy évtizede tart madárpókokat otthonában.

Az ősz beköszöntével előbújtak a pókok rejtekhelyeikről - az egyik Facebook csoportba egy hatalmas pókanyát tettek közzé

Fotó: Kállai Márton

Az egri pók tulajdonos elmesélte, mi köti őket a nyolclábúakhoz

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy a pókokhoz gyengéd érzelmek fűzik, de Kónya Dániel számára ezek az állatok a mindennapok részévé váltak. Sokan félnek tőlük, ő azonban lenyűgözőnek és különlegesnek látja őket. A következő sorokban mesél arról, hogyan lett hobbiból szenvedély, és milyen egy olyan élőlényt gondozni, amitől más inkább távol maradna.

Lassan már tizenkét éve tartok madárpókokat otthon. Az egész 2010-ben kezdődött, amikor egy állatkereskedésben megláttam az első példányt. Annyira megragadott, hogy tudtam, előbb-utóbb nekem is lesz egy. Így is lett: 2012 környékén megérkezett az első lakótársam, azóta pedig több fajt is tartok

-mesélte Dániel.

Jelenleg olyan különleges fajok élnek nála, mint a Lasiodora parahybana (brazíliai óriás madárpók) vagy az Acanthoscurria geniculata (fehértérdű tarantula)– ezek nevét talán kevesen ismerik, de annál látványosabb élőlények. Közülük is kiemelkedik a Poecilotheria metallica, ami ritkaságnak számít: élénk, kékes színe és különleges mintázata miatt sok pókrajongó álma.

–Annyira lenyűgözött, hogy végül tetoválás formájában is magamra varrattam – mondja Dániel.

A madárpókok tartása alapvetően nem bonyolult. Vannak, akik egyszerűbb megoldásként ételes dobozban helyezik el őket, mások viszont díszes, szépen berendezett terráriumokat alakítanak ki számukra – hiszen egy ilyen különleges élőlény akár a szoba dísze is lehet. A tartási igényük a méretüktől függ, de általánosságban rendszeresen kell etetni őket – többnyire tücsökkel vagy csótánnyal –, és mindig biztosítani kell számukra friss vizet egy kis itatótálkában. Dániel elmondta lapunknak, hogy sokan mennek látogatni, akár gyerekekkel is. Az egyik kollégája félt a pókoktól, de annyira le akarta győzni az érzést, hogy elment Dánielhez, végül pedig mosolyogva, büszkén ment haza.