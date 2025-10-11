4 perce
Ettől azonnal lefehéredsz! Volt nagy rémület, amikor benyitottak a pókokkal teli egri lakásba
Egyre több bejelentés érkezik hatalmas pókokról, amelyek kis utódaikat cipelve bukkannak fel kertekben, udvarokon, vagy éppen a házakban. Egy Heves vármegyei fiatal viszont nem fél tőlük – több mint tíz éve tart madárpókokat otthonában.
Vannak, akik rettegnek tőlük, másokat pedig lenyűgöz a csendes, nyolclábú világ. Az ősz a pókok ideje – különösen a farkaspókoké, amelyek ilyenkor párzanak, potrohukon gyakran kis utódaikat is hordozva. A darázspók is ekkor tűnik fel gyakrabban a kertekben és a házak környékén, megjelenésükkel sokakat megijesztve. Egy Facebook-csoportban nemrég épp egy hatalmas pókanya szaporulatával együtt vált híressé, de akad, aki ezeket a lényeket nem félelmetesnek, hanem különlegesnek látja – mint Kónya Dániel, aki több mint egy évtizede tart madárpókokat otthonában.
Az egri pók tulajdonos elmesélte, mi köti őket a nyolclábúakhoz
Kevés ember mondhatja el magáról, hogy a pókokhoz gyengéd érzelmek fűzik, de Kónya Dániel számára ezek az állatok a mindennapok részévé váltak. Sokan félnek tőlük, ő azonban lenyűgözőnek és különlegesnek látja őket. A következő sorokban mesél arról, hogyan lett hobbiból szenvedély, és milyen egy olyan élőlényt gondozni, amitől más inkább távol maradna.
Lassan már tizenkét éve tartok madárpókokat otthon. Az egész 2010-ben kezdődött, amikor egy állatkereskedésben megláttam az első példányt. Annyira megragadott, hogy tudtam, előbb-utóbb nekem is lesz egy. Így is lett: 2012 környékén megérkezett az első lakótársam, azóta pedig több fajt is tartok
-mesélte Dániel.
Jelenleg olyan különleges fajok élnek nála, mint a Lasiodora parahybana (brazíliai óriás madárpók) vagy az Acanthoscurria geniculata (fehértérdű tarantula)– ezek nevét talán kevesen ismerik, de annál látványosabb élőlények. Közülük is kiemelkedik a Poecilotheria metallica, ami ritkaságnak számít: élénk, kékes színe és különleges mintázata miatt sok pókrajongó álma.
–Annyira lenyűgözött, hogy végül tetoválás formájában is magamra varrattam – mondja Dániel.
A madárpókok tartása alapvetően nem bonyolult. Vannak, akik egyszerűbb megoldásként ételes dobozban helyezik el őket, mások viszont díszes, szépen berendezett terráriumokat alakítanak ki számukra – hiszen egy ilyen különleges élőlény akár a szoba dísze is lehet. A tartási igényük a méretüktől függ, de általánosságban rendszeresen kell etetni őket – többnyire tücsökkel vagy csótánnyal –, és mindig biztosítani kell számukra friss vizet egy kis itatótálkában. Dániel elmondta lapunknak, hogy sokan mennek látogatni, akár gyerekekkel is. Az egyik kollégája félt a pókoktól, de annyira le akarta győzni az érzést, hogy elment Dánielhez, végül pedig mosolyogva, büszkén ment haza.
Persze nem mindenki ilyen bátor: előfordult, hogy valakit felkészületlenül ért a pók-látogatás. – Egy ismerősöm a párjával jött át, akinek nem mondtuk el előre, hogy pókok is vannak a lakásban… hát, volt nagy ijedelem.
A pókokról keringenek tévhitek
A madárpókokról egyébként sok tévhit kering. Pedig ezek a lények ritkán agresszívak, és ha nem bántják őket, szinte sosem támadnak. Marásuk az emberre nézve nem veszélyes, legfeljebb egy darázscsípéshez hasonlítható.
– Számomra a pókok csendes, különleges teremtmények, mindegyik más személyiség – vallja be Dániel. – Olyan élményt adnak, amit kevés háziállat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az egri szakértő elárulta melyik póktól meneküljön, ha meglátja a gyümölcsök közöttA Heves megyei szupermarketben talált mérgespók apropóján Kónya Dániel szakértőt kérdeztük, mire érdemes figyelni egy hasonló találkozás során.
És hogy mit tanácsolok azoknak, akik a napokban egyre több pókot látnak a lakásukban vagy a teraszon? Ne essenek pánikba. Az ősz a szaporodás időszaka: a pókok ilyenkor védettebb helyet keresnek a tojásaiknak, vagy épp utódaikat hordozzák magukon. Ha nem zavarjuk őket, néhány napon belül továbbállnak.
Tudtad?
- A madárpókok akár 25–30 cm-es lábfesztávolságot is elérhetnek.
- Nevüket onnan kapták, hogy korábban látták őket madarakat zsákmányolni – valójában főleg rovarokkal táplálkoznak.
- A vedlés során teljes „páncéljukat” levetik – ez kulcsfontosságú számukra a növekedéshez és regenerálódáshoz.
- Egyes nőstény példányok akár 20 évig is élhetnek.
A természet most különösen aktív, és bár a pókok megosztják a közvéleményt, egy biztos: fontos részei az ökoszisztémának. Aki közelebbről is megismeri őket, talán nem is borzongással, hanem csodálattal fog tekinteni a nyolclábú vendégekre.
Három évvel ezelőtt Tarnazsadányban bukkantak fel nagyobb méretű pókok, amelyek riadalmat okoztak a kis hevesi faluban. Végül kiderült, hogy egy ártalmatlan, szongáriai cselőpók tartotta rettegésben Tarnazsadányt.
Fájdalmas a harapásuk, de védettek a Tarnazsadányban riadalmat okozó pókok
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal