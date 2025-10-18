A Polgár naszád "behajózott" Füzesabonyba, a Kormorán színesítette a "vontatást"

A füzesabonyi rendezvény főszervezője, Németh Miklós Attila, a Civil Összefogás Közalapítvány kuratóriumi tagja – még a Polgár naszád "behajózása" előtt – portálunknak úgy fogalmazott, hogy szerinte szédületes mennyiségű információ éri az embereket jelen pillanatban. Ahova csak néznek ott mindenhol valamiféle nyilvánossági felület van és nehéz eldönteniük hogy most mi is az igaz, mi a nem igaz, mi az ami rájuk tartozik mi az ami kevésbé tartozik rájuk, mi az amit el kéne fogadni, és mi az amit meg kéne cáfolni.

A CÖF-CÖKA szervezésében Füzesabonyban folytatódott a Polgár naszád rendezvénysorozat, dr. Pajtók Gábor is részt vett a rendezvényen.

Forrás: dr. Pajtók Gábor/Facebook

A Polgár naszád a kézzelfogható és megvédendő eredményekről szól

– Ebben a szédületesen nagy információáradatban próbálunk meg valamilyen módon tisztán láttatni az emberekkel. Választ adni olyan kérdésekre, mint "Hogyan teljesített a polgári, nemzeti kormányzás az elmúlt 15 évben? Melyek azok a kézzelfogható eredmények, amelyeket meg kell védenünk a jövő érdekében?" – fogalmazott Németh Miklós Attila.

A kuratóriumi tag hozzátette: azért az elmúlt másfél évtizedben a keresztény konzervatív nemzeti alapon kormányzó Fidesz-KDNP pártszövetség elég sok minden tett az országgal, a nemzet érdekében törvényileg és egyéb módon, de az előállított értékeket valamilyen módon föl kellene eleveníteni, ezt próbálják megtenni.

Dr. Pajtók Gábor a térség országgyűlési képviselője is nyilatkozott portálunknak arról, hogy miért is tartja fontosnak ezt a civil hátterű rendezvényt, amelyre most politikusok is meghívást kaptak. Szavai szerint a civilek kezdeményezésének egyik legfontosabb eleme, hogy az emberekkel való találkozásba politikusokat is bevonjanak, olyan közéleti szereplőket, akik képesek cáfolni azokat az álinformációkat, félinformációkat, amelyek keringenek.

– Fontosnak tartják, hogy mi politikusok is nyilatkozzunk meg miként látjuk azt a 15 évet, az eredményeket, amelyek a Fidesz-KDNP polgári kormány tevékenysége idején születtek meg, és hogy azok a jövőt megalapozó eredmények milyen kilátást nyitnak a jövőre – mondta az országgyűlési képviselő.