2 órája
A Polgár naszád "behajózott" Füzesabonyba, a Kormorán színesítette a "vontatást"
A CÖF-CÖKA szervezésében folytatódott – Füzesabonyban a Kormorán Együttes közreműködésével igen színessé is tett – az a rendezvénysorozat, ami arra hivatott, hogy lehetőséget adjon az embereknek a valós tények megismerésére. Szombaton délután a járási székhelyre érkező Polgár naszád igazi napsütéses őszben vette kezdetét.
A füzesabonyi rendezvény főszervezője, Németh Miklós Attila, a Civil Összefogás Közalapítvány kuratóriumi tagja – még a Polgár naszád "behajózása" előtt – portálunknak úgy fogalmazott, hogy szerinte szédületes mennyiségű információ éri az embereket jelen pillanatban. Ahova csak néznek ott mindenhol valamiféle nyilvánossági felület van és nehéz eldönteniük hogy most mi is az igaz, mi a nem igaz, mi az ami rájuk tartozik mi az ami kevésbé tartozik rájuk, mi az amit el kéne fogadni, és mi az amit meg kéne cáfolni.
A Polgár naszád a kézzelfogható és megvédendő eredményekről szól
– Ebben a szédületesen nagy információáradatban próbálunk meg valamilyen módon tisztán láttatni az emberekkel. Választ adni olyan kérdésekre, mint "Hogyan teljesített a polgári, nemzeti kormányzás az elmúlt 15 évben? Melyek azok a kézzelfogható eredmények, amelyeket meg kell védenünk a jövő érdekében?" – fogalmazott Németh Miklós Attila.
A kuratóriumi tag hozzátette: azért az elmúlt másfél évtizedben a keresztény konzervatív nemzeti alapon kormányzó Fidesz-KDNP pártszövetség elég sok minden tett az országgal, a nemzet érdekében törvényileg és egyéb módon, de az előállított értékeket valamilyen módon föl kellene eleveníteni, ezt próbálják megtenni.
Dr. Pajtók Gábor a térség országgyűlési képviselője is nyilatkozott portálunknak arról, hogy miért is tartja fontosnak ezt a civil hátterű rendezvényt, amelyre most politikusok is meghívást kaptak. Szavai szerint a civilek kezdeményezésének egyik legfontosabb eleme, hogy az emberekkel való találkozásba politikusokat is bevonjanak, olyan közéleti szereplőket, akik képesek cáfolni azokat az álinformációkat, félinformációkat, amelyek keringenek.
– Fontosnak tartják, hogy mi politikusok is nyilatkozzunk meg miként látjuk azt a 15 évet, az eredményeket, amelyek a Fidesz-KDNP polgári kormány tevékenysége idején születtek meg, és hogy azok a jövőt megalapozó eredmények milyen kilátást nyitnak a jövőre – mondta az országgyűlési képviselő.
Szavai szerint alkalom ez a fórum arra, hogy szembesítsék az embereket azokkal a hamis állításokkal – amelyek főleg a Tiszához köthetően – próbálnak az emberek megtévesztésére terjeszteni.
– Ha számba vesszük, hogy a 2010-ben mit örököltünk meg, és azt, hogy akkor a polgári kormány mit tett, azt látjuk: 2019-ig lineáris fejlődés volt, majd a covid, most az orosz-ukrán háború nehézségeket hozott ugyan, de mégis megerősödött az ország – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.
Szavai szerint a megerősödés nélkül egyébként nem tudnánk megtenni azokat a gazdaságpolitikai lépéseket, családtámogatási intézkedéseket, amelyeket ez a kormány megtett. De vannak más fontos megosztandó "tudnivalók" is. Például, hogy ne fogadjunk be másfajta, jelesül iszlám kultúrájú nem politikai, hanem gazdasági menekülteket.
– Akiknek egészen más a kultúrájuk, a vallásuk, azokat tényleg ne fogadjuk be. Ne adjunk teret annak a háborús hangulatnak amit lassan most már Brüsszelben is elkezdtek képviselni. Tartsuk fönn azokat a vívmányokat amit Magyarország kormánya vezetésével elért – hangsúlyozta a honatya.
Dr. Pajtók Gábor megfogalmazása szerint arra kell vigyáznunk, hogy amit elértünk ne kerüljön veszélybe. "Mert kétségünk ne legyen, hogy a brüsszeli szándék arra irányul, hogy ezeket a különadókat megszüntessük, a rezsiköltség védelmet számoljuk föl, a migránsokat engedjük be!".
