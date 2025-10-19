Új rekord született a Markazi-víztározón

Ma reggelre megdőlt a Markazi-víztározó pontyrekordja. A tó legismertebb hala, Hope, ismét saját csúcsát döntötte meg, osztotta meg Facebook-oldalán a Mátra Energia Horgász Egyesület.

Ismét pontyrekord dőlt Markazon

Forrás: Mátra Energia Horgász Egyesület/Facebook

Mint a posztban írják, a hal korábbi rekordját 31,10 kilogrammal tavaly június óta tartotta, ám Szedmák József horgásztársunknak ma hajnalban ismét sikerült bölcsőbe fektetnie. Hope mostani, hitelesített nettó súlya 32,59 kilogramm lett. Ezzel Hope továbbra is a Markazi-víztározó legnagyobb ismert pontya, és az új rekord a tó történetének egyik kiemelkedő fogása.