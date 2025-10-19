október 19., vasárnap

Nagy fogás

39 perce

Új rekord született a Markazi-víztározón

Remek napja volt Szedmák József sporthorgásznak szombaton. Sikerült kifognia Hope-ot, amellyel megdöntötte az eddigi pontyrekordot.

Heol.hu

Ma reggelre megdőlt a Markazi-víztározó pontyrekordja. A tó legismertebb hala, Hope, ismét saját csúcsát döntötte meg, osztotta meg Facebook-oldalán a Mátra Energia Horgász Egyesület.

Ismét pontyrekord dőlt Markazon
Forrás: Mátra Energia Horgász Egyesület/Facebook

Pontyrekord a Markazi-tavon

Mint a posztban írják, a hal korábbi rekordját 31,10 kilogrammal tavaly június óta tartotta, ám Szedmák József horgásztársunknak ma hajnalban ismét sikerült bölcsőbe fektetnie. Hope mostani, hitelesített nettó súlya 32,59 kilogramm lett. Ezzel Hope továbbra is a Markazi-víztározó legnagyobb ismert pontya, és az új rekord a tó történetének egyik kiemelkedő fogása.

 

