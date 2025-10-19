39 perce
Új rekord született a Markazi-víztározón
Remek napja volt Szedmák József sporthorgásznak szombaton. Sikerült kifognia Hope-ot, amellyel megdöntötte az eddigi pontyrekordot.
Ma reggelre megdőlt a Markazi-víztározó pontyrekordja. A tó legismertebb hala, Hope, ismét saját csúcsát döntötte meg, osztotta meg Facebook-oldalán a Mátra Energia Horgász Egyesület.
Pontyrekord a Markazi-tavon
Mint a posztban írják, a hal korábbi rekordját 31,10 kilogrammal tavaly június óta tartotta, ám Szedmák József horgásztársunknak ma hajnalban ismét sikerült bölcsőbe fektetnie. Hope mostani, hitelesített nettó súlya 32,59 kilogramm lett. Ezzel Hope továbbra is a Markazi-víztározó legnagyobb ismert pontya, és az új rekord a tó történetének egyik kiemelkedő fogása.
