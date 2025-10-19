Nyíregyházán ki se kell szállnod az autóból, ha a postára mész, de vajon Egerben lesz-e drive-through posta?

Nyíregyházán nyitotta meg a Magyar Posta Zrt. az első olyan postapartnerségét, amely „Posta Drive" kényelmi szolgáltatást is nyújt, írta meg a Magyar Posta Zrt. Az új szolgáltatás lényege, hogy az ügyfeleknek ki sem kell szállniuk az autóból ügyintézés közben.

A Posta Drive szolgáltatás sokaknak megkönnyíti az ügyintézést

Forrás: Magyar Posta Zrt.

Az országban elsőként nyitott meg a Posta Drive, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból, ami különösen nagy könnyebbséget jelenthet mozgáskorlátozott ügyfelek számára, de természetesen bárki számára elérhető, aki autója kényelméből intézné postai ügyeit.

A Posta Drive mellett mást is bevezettek

Mint írják, nem ez az egyetlen különlegesége az új rendszernek. Kialakítottak egy olyan speciális elektronikus eszközt, ami a hallókészüléket viselő ügyfelek számára biztosít tiszta hangátvitelt azáltal, hogy elektromágneses teret hoz létre, amelyet a hallókészülék közvetlenül fogad, kiszűrve a háttérzajokat megkönnyítve ezzel az ügyfelek számára az ügyintézést.

– A Magyar Posta elkötelezett amellett, hogy szolgáltatásai minél szélesebb körben és könnyebben elérhetők legyenek minden magyar ember számára. Ez az új postapartnerség példaértékű abban, hogy hogyan lehet innovatív megoldásokkal és társadalmi felelősségvállalással egyaránt szolgálni közösségeinket – nyilatkozta Simon Csilla, a Magyar Posta Zrt. hálózati és humánerőforrás-vezérigazgató-helyettese.

Megkérdeztük a Magyar Posta Zrt.-t, hogy Hevesben, vagy más megyeszékhelyen terveznek-e hasonló szolgáltatást bevezetni. Válaszukban kifejtették, hogy a Nyíregyházán megnyitott Posta Drive szolgáltatás postapartneri kezdeményezésre valósult meg, hasonló igény pedig egyelőre nem érkezett hozzájuk sem Heves, sem más vármegyéből.