Leállt a vonatközlekedés az egyik hevesi vonalon, pótlóbuszok közlekednek

A Szolnok-Vámosgyörk vonalon járműhiba okozott problémát. Emiatt a Szolnokról 14:36-kor Vámosgyörkre (35713), és a Vámosgyörkről 16:40-kor Szolnokra (35726) tartó vonatok helyett pótlóbusz közlekedik.

Pótlóbusz jár több vonat helyett is Hevesben

Fotó: Szakony Attila / Forrás: Zalai Hírlap

A pótlóbusz a vasútállomásoknál lévő Volán megállóknál áll meg, Abonyi utat nem érinti – számolt be róla a Mávinform.

