MÁV
2 órája
Leállt a vonatközlekedés az egyik hevesi vonalon, pótlóbuszok közlekednek
Járműhiba miatt két személyvonat is kimarad a szolnoki vonalon vasárnap délután, helyettük pótlóbusz közlekedik.
A Szolnok-Vámosgyörk vonalon járműhiba okozott problémát. Emiatt a Szolnokról 14:36-kor Vámosgyörkre (35713), és a Vámosgyörkről 16:40-kor Szolnokra (35726) tartó vonatok helyett pótlóbusz közlekedik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A pótlóbusz a vasútállomásoknál lévő Volán megállóknál áll meg, Abonyi utat nem érinti – számolt be róla a Mávinform.
Szörnyű baleset történt szerdán, elsodort egy embert a füzesabonyi vonat:
Ezt ne hagyja ki!Ennéd?
Tegnap, 14:02
Újabb étteremlánc érkezik Egerbe, legendás cukrászda helyén nyitnak
Ezt ne hagyja ki!Ázsiai lódarázs
2025.10.03. 20:00
Már hazánkban is megjelent az agresszív rovar – addig csíp, amíg a "betolakodó" él és mozog
Ezt ne hagyja ki!Macskaalom
Tegnap, 15:08
Megtaláltuk a legbizarrabb álláshirdetést Egerben! Te bevállalnád?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre