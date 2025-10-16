Élet dalban: Róza néni a faluját énekkel szolgálta – most díszpolgár lett

Pozsik Joachimné lett Egercsehi második díszpolgára. Az első díszpolgári címet Avar István, a Nemzet Színésze kapta meg 2006-ban, idén pedig az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a falubeliek javaslatait mérlegelve a 80 esztendős korábbi népdalkör-vezető munkáját ismeri el a díjjal, aki egyáltalán nem számított rá, de örült neki. Az augusztus végi falunapon és bányásznapon vehette át a kitüntető címet. Róza néni bükkszenterzsébeti származású, hatvan éve él Egercsehiben, 1971-től dolgozott az óvodában előbb képesítés nélküli, majd 1975-től felsőfokú képzést végzett óvónőként.

Pozsik Joachimné, Róza néni Egercsehi második díszpolgára óvónőként, népdalénekesként, kórusvezetőként is részt vett a falu életében

Forrás: Csorba Kitti/ Heol.hu

- Az akkori igazgatónő, Kimecz Istvánné behívatott engem, hogy nagyon szívesen ajánlana engem a Hazafias Népfrontba, és így lettem én ott a Nőbizottság elnöke. A Népfronton belül nemcsak a gyerekeknek és a tanároknak csináltunk ünnepséget, hanem nagyon sok kulturális tevékenységet is folytattunk akkor. Innen indult el a közösségi élet. Utána voltam tanácstag, vb-tag, majd amikor az önkormányzat alakult meg, egy turnusban voltam önkormányzati képviselő. A megszűnéséig a bánya adta a művelődési ház igazgatóját, majd az akkori polgármester, Szabó István felkért, másodállásban vállaljam el a művelődési ház vezetését. 1998-ban, amikor megalakult a Nyugdíjas Egyesület, akkor megkértek, hogy alakítsak már egy asszonykórust – elevenítette föl az Egercsehi Asszonykórusig vezető utat Pozsik Joachimné, aki 2006-tól 15 éven keresztül az egyesület elnöke is volt.

Huszonhárom évig énekelt együtt a kórus

Elmondta, bárki jöhetett énekelni, s míg kezdetben 12-en, illetve még többen voltak, 2021-re már csak hárman maradtak. A tagok idősödtek, elhunytak, elköltöztek, utánpótlás pedig nem volt, hiszen sokan eljártak dolgozni és a nyugdíjkorhatár is emelkedett. Ezen kívül a nagymamáknak is más dolguk lett, segítettek a gyerekeknek, az unokáknak. De ez a 23 év legszebb része volt azok életének, akik énekeltek.

Hallgassa meg a teljes beszélgetést!

A kórus a két évtizedes fennállása alatt nagyon sok díjat kapott, mind a Palócgálán, mind országos versenyeken (Vass Lajos, KÓTA) arany minősítést, Arany Páva-díjat kaptak, a csoportnak hét ilyenje is volt. Róza néni 2000-ben kezdett szólóban is népdalokat énekelni, szintén megszámlálhatatlan sikerrel.