Élet dalban: Róza néni a faluját énekkel szolgálta – most díszpolgár lett
Szüleitől örökölte énektehetségét és családjának tagjai is szeretik a zenét. Egercsehi díszpolgári címmel jutalmazta Pozsik Joachimné több évtizedes óvónői, kórusvezetői tevékenységét.
Pozsik Joachimné lett Egercsehi második díszpolgára. Az első díszpolgári címet Avar István, a Nemzet Színésze kapta meg 2006-ban, idén pedig az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a falubeliek javaslatait mérlegelve a 80 esztendős korábbi népdalkör-vezető munkáját ismeri el a díjjal, aki egyáltalán nem számított rá, de örült neki. Az augusztus végi falunapon és bányásznapon vehette át a kitüntető címet. Róza néni bükkszenterzsébeti származású, hatvan éve él Egercsehiben, 1971-től dolgozott az óvodában előbb képesítés nélküli, majd 1975-től felsőfokú képzést végzett óvónőként.
- Az akkori igazgatónő, Kimecz Istvánné behívatott engem, hogy nagyon szívesen ajánlana engem a Hazafias Népfrontba, és így lettem én ott a Nőbizottság elnöke. A Népfronton belül nemcsak a gyerekeknek és a tanároknak csináltunk ünnepséget, hanem nagyon sok kulturális tevékenységet is folytattunk akkor. Innen indult el a közösségi élet. Utána voltam tanácstag, vb-tag, majd amikor az önkormányzat alakult meg, egy turnusban voltam önkormányzati képviselő. A megszűnéséig a bánya adta a művelődési ház igazgatóját, majd az akkori polgármester, Szabó István felkért, másodállásban vállaljam el a művelődési ház vezetését. 1998-ban, amikor megalakult a Nyugdíjas Egyesület, akkor megkértek, hogy alakítsak már egy asszonykórust – elevenítette föl az Egercsehi Asszonykórusig vezető utat Pozsik Joachimné, aki 2006-tól 15 éven keresztül az egyesület elnöke is volt.
Huszonhárom évig énekelt együtt a kórus
Elmondta, bárki jöhetett énekelni, s míg kezdetben 12-en, illetve még többen voltak, 2021-re már csak hárman maradtak. A tagok idősödtek, elhunytak, elköltöztek, utánpótlás pedig nem volt, hiszen sokan eljártak dolgozni és a nyugdíjkorhatár is emelkedett. Ezen kívül a nagymamáknak is más dolguk lett, segítettek a gyerekeknek, az unokáknak. De ez a 23 év legszebb része volt azok életének, akik énekeltek.
A kórus a két évtizedes fennállása alatt nagyon sok díjat kapott, mind a Palócgálán, mind országos versenyeken (Vass Lajos, KÓTA) arany minősítést, Arany Páva-díjat kaptak, a csoportnak hét ilyenje is volt. Róza néni 2000-ben kezdett szólóban is népdalokat énekelni, szintén megszámlálhatatlan sikerrel.
- Hatvanöt településen énekeltünk, és a fő profilunk a bányász népdalok voltak, ezzel is emlékeztünk Egercsehi bányász múltjára. Megkaptuk a Bányász Kultúráért Nívódíjat, a Bánya- és Energiaipari Szakszervezettől. Amikor tíz évesek voltunk, megkaptuk az Egercsehi Kultúráért címet. A polgármesteri hivatalban a bejárati ajtó jobb oldalán ott vannak a dísztárgyak, amit kaptunk - mondta Pozsik Joachimné, aki hozzátette, rengeteg szép emlékkel gazdagodtak a két évtized fellépéseinek és magának az éneklésnek köszönhetően.
Hálás valamennyi egercsehi lakosnak, mert partnerek voltak. Egy-egy kiállításra mindenki a szekrény legaljára benyúlt, hogy kivegye azt a vászon holmit, amit esetleg 50 vagy 100 éve is őriztek. Fölelevenítette a Kenderkóc kiállítást, a helyben rendezett népzenei találkozókat. A csapat a falunapokon, a falu életében is aktívan részt vett. Ha kellett takarított, süteményt sütött.
- Ezek az asszonyok megérdemlik a köszönetet, mert tényleg szívvel-lélekkel csinálták. Nyilván nekünk örömünk is volt benne, ha még másnak is öröm volt, akkor mindig úgy mondtam, hogy egy arany minősítéssel fölér, ha ránk figyel a közönség. Köszönöm a képviselő-testületnek, s az asszonyoknak, akik velem énekeltek – tette hozzá Róza néni, aki kiemelte azt is, a kórusban mindig az egymásra figyelés volt a kulcs.
- Amikor nyugdíjas lettem, akkor kapcsolódtam be a nyugdíjasok énekversenyébe. Az országos döntő Győrben volt mindig, és onnan hoztam el tíz alkalommal az első helyet. Aztán a tizedik alkalommal, amikor voltam, mondtam, hogy most már befejezem a versengést, és akkor az országos elnök megkeresett, hogy alapítanának egy Róza-díjat, csak a nevemet adjam hozzá. Úgyhogy 2016-tól járok most már zsűrizni. De azért mindig énekelek is valahol – folytatta.
Édesanyja révén Bátorhoz kötődik
Fölelevenítette, gyerekkora óta énekel, 7-8 éves korában, amikor édesanyja keresztlánya ment férjhez Bátorban, fogta a fátyolt és kezdte a menetdalokat. Szüleitől sok dalt hallott, édesapja magyar nótákat énekelt, édesanyja népdalokat és summásdalokat. Mindketten nagyon szépen énekeltek. Édesanyja még közel a 90-hez is tudta a dalokat és segített neki amikor népdalcsokrokat állított össze. Ő maga pedig mindig szerzett be daloskönyveket, azokból is sok éneket megismert, volt olyan, amelynek a dallamára nem csak népdal, bányászdal is íródott. De a környék palóc dalait is ismerte, valamint különlegességet jelentett, hogy míg a hevesaranyosiak, bátoriak Villányba jártak summáskodni, vagy máshová aratni, a bükkszenterzsébetiek a hatvani répaföldeken kapáltak. Ennek köszönhetően ismeri a térségbe különböző verziókban eljutott énekeket. A bányászdalok érkeztek Istenmezejéről, Egerbocsról, Fedémesről is. A kórus, bár a tagok természetesen ismertek más énekeket is, maradt a palócföldi, Eger-környéki népdaloknál.
Az általa ismert dalokat aztán megosztotta a Lajtha László Néptáncegyüttessel is, amikor ők gyűjtöttek a környéken az énekeket, hagyományokat. Ezekből előadás is született 2019-ben. Kiadvány viszont nem készült, bár fellépéseikről készültek felvételek, illetve beszélgetések is elhangzottak rádiókban. Sok dalt leírt ugyan és gyermekei biztatták is, hogy írjon, énekeljen, úgy érzi, nem lenne már ehhez elegendő energiája. Ugyanakkor dalszövegeket lejegyez és megjelöli, mely dallamra íródtak, ezeket akár fölénekli majd. Elárulta, a dalcsokrokat ösztönösen rendezte, ezekkel kapcsolatban ki szokták kérni a véleményét a környékbeli csoportok is.
Sok helyinek Róza óvónéni
Az óvodai időszakról elmondta, közel 37 évet töltött az intézményben, bár soha nem akart óvónő lenni. Tizenhat éves korában vigyázott a gyerekekre a bükkszenterzsébeti idényóvodában, majd 18 évesen férjhez jött Egercsehibe. Azután adódott a munkalehetőség, hogy érettségivel, képesítés nélkül dolgozhasson az oviban. De a következő évek nem csak munkát, nagyon szép éveket jelentettek. Ott is sokat meséltek, énekeltek, kirándultak a gyerekekkel a környékbeli erdőkben.
Szót ejtett a családról is, néhány éve megözvegyült, férje mindenben támogatta, és ő is nagyon szépen énekelt, apósa pedig pásztorként a pásztorénekek nagy ismerője volt, szintén jó hanggal megáldva. Bár férjét hat ökörrel sem tudta volna elhúzni, hogy fellépjen, ő biztatta az utazások vállalására, még akkor is, amikor már betegeskedett. Mert mint mondta, amikor hazajött és mesélt a fellépésekről, megfiatalodott. Lánya és fia is pedagógusok, tanultak zenélni, unokáinak is szép hangjuk van, csak távol élnek már. Már várja a dédunokáját.
- Ha még megengedi a sors, akkor őneki biztos, hogy sokat fogok énekelni meg mesélni. Remélem, hogy úgy lesz, s egy kicsit elrosszítom azt a dédunokát. Úgy szoktam mondani, hogy ennek mindent meg lesz engedve. Számítsanak rá, hogy egy kicsit kis rosszaságot adok majd a dédunokámmal – mondta Róza néni.
Hozzátette, lánya nagyon szépen mond verset, unokája szépen fest. De azt nem az ő vonaláról örökölte, mert ő sosem tudott rajzolni. Ellenben azt is megmutatta, hogy varrni szeret és a maga, illetve családja örömére sok hímzett dolgot készített.
Névjegy: Pozsik Joachimné
Leánykori név: Dudás Rozália
Születési hely, idő: Bükkszenterzsébet, 1945. április 20.
Iskolái: Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz (általános), Gárdonyi Géza Gimnázium (1959-1963), Szarvasi Óvónőképző Intézet (1973-1975)
Család: özvegy, fia, lánya és két unokája van
