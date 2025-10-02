Biros Pétert Prima Primissima díjra jelölték

Bejelentették a Prima Primissima díj jelöltjeit, számolt be róla a Portfolio. A díjat gondozó alapítvány kuratóriuma idén közel 900 jelölés közül választotta ki azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül majd tízen vehetik át a Prima Primissima elismeréseket, míg húsz jelölt Prima díjban részesül. A 2025. december 5-i gálán a Prima és Prima Primissima díjak mellett a Prima Primissima Közönségdíjat is átveheti valaki, akire a 2025 október végén induló közönségszavazás ideje alatt a legtöbb sms szavazat érkezik.

Biros Péter, a One Eger női csapatának vezetőedzőjét, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót is Prima Primissima díjra jelölték

Forrás: Lénárt Márton/Heol.ju

A 2003-ban alapított díj célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség szellemi eredményeit, hogy elősegítse a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A díjat gondozó alapítványhoz érkező jelölésekből minden év őszén kategóriánként három, összesen 30 nevet választ ki a kuratórium.

A díjat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj az elmúlt két évtizedben további díjakkal bővült, a Vármegyei Prima díjat minden vármegyében hárman vehetik át, a Junior Prima díjakat pedig jelenleg öt Társalapító finanszírozza: a Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Zrt. a zeneművészet, a Docler Holding a népművészet és közművelődés, a KAVOSZ Zrt. az ismeretterjesztés és média, az MBH Bank pedig a színház-, film- és táncművészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja.

