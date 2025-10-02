október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Biros Pétert Prima Primissima díjra jelölték

Címkék#Prima Primissima Alapítvány#Biros Péter#Egri Vízilabda Klub#vízilabda

Tíz kategóriában osztják ki a Prima Primissima díjakat 2025-ben is. Idén Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok is a Prima Primissima jelöltek között szerepel.

Heol.hu

Bejelentették a Prima Primissima díj jelöltjeit, számolt be róla a Portfolio. A díjat gondozó alapítvány kuratóriuma idén közel 900 jelölés közül választotta ki azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül majd tízen vehetik át a Prima Primissima elismeréseket, míg húsz jelölt Prima díjban részesül. A 2025. december 5-i gálán a Prima és Prima Primissima díjak mellett a Prima Primissima Közönségdíjat is átveheti valaki, akire a 2025 október végén induló közönségszavazás ideje alatt a legtöbb sms szavazat érkezik.

Biros Péter, a One Eger női csapatának vezetőedzőjét, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót is Prima Primissima díjra jelölték
Biros Péter, a One Eger női csapatának vezetőedzőjét, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót is Prima Primissima díjra jelölték
Forrás: Lénárt Márton/Heol.ju

A 2003-ban alapított díj célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség szellemi eredményeit, hogy elősegítse a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A díjat gondozó alapítványhoz érkező jelölésekből minden év őszén kategóriánként három, összesen 30 nevet választ ki a kuratórium.

A díjat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj az elmúlt két évtizedben további díjakkal bővült, a Vármegyei Prima díjat minden vármegyében hárman vehetik át, a Junior Prima díjakat pedig jelenleg öt Társalapító finanszírozza: a Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Zrt. a zeneművészet, a Docler Holding a népművészet és közművelődés, a KAVOSZ Zrt. az ismeretterjesztés és média, az MBH Bank pedig a színház-, film- és táncművészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Idén a Magyar Sport kategóriában Heves vármegyei jelölt is lesz, Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Méltatása szerint a vízilabdasport egyik legnagyobb egyénisége. A sportolást úszóként kezdte. 14 éves korában lett vízilabdázó, ami mellett kézilabdázott is. 1997-ben mutatkozott be a válogatottban. Háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, s klubjaival is minden aranyérmet megszerzett, amit csak el lehetett nyerni. Volt horvát és magyar gólkirály, Európa és a világ legjobb játékosa, magyar és nemzetközi fair-play-díjas. A Kemény Dénes vezette magyar válogatott utolsó időszakában csapatkapitány is volt. 2016 januárjában befejezte játékos pályafutását és a következő szezontól az Eger női csapatának vezető edzője, majd a női vízilabda-utánpótlás szövetségi kapitány lett. Jelenleg ismét az egri felnőtt női csapat vezetőedzője.

A Prima Primissima 2025-ös jelöltjei

Magyar irodalom

  • Ladik Katalin, költő
  • Nagy Koppány Zsolt, író, költő, műfordító, szerkesztő
  • Visky András, író, drámaíró

Magyar színház-, film- és táncművészet

  • Csuja Imre, színművész
  • László Zsolt, színművész
  • Vári Éva, színművész

Magyar képző- és iparművészet

  • Gaál József, festő-, grafikus- és szobrászművész, MKE egyetemi docens
  • Hefter László, üveg- és restaurátorművész
  • Pataki Tibor, festő- és grafikusművész

Magyar tudomány

  • Dr. Gósy Mária, nyelvész, fonetikus
  • Dr. Masszi Tamás, hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár
  • Dr. Pléh Csaba, egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész

Magyar oktatás és köznevelés

  • Dr. Dráfi Kálmán, zongoraművész, egyetemi tanár
  • Dr. Juhász Árpád, geológus
  • Pataki Klára, gyógypedagógus

Magyar építészet

  • Kertész András Tibor, építészmérnök
  • Szász László, építész
  • Prof. Vasáros Zsolt, építészmérnök, egyetemi tanár

Magyar ismeretterjesztés és média

  • Szám Katalin, újságíró
  • Szilágyi János, rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető
  • Wéber Gábor, televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző

Magyar sport

  • Biros Péter, olimpiai bajnok vízilabdázó
  • Illés Fanni, paralimpikon úszó
  • Nyilasi Tibor, labdarúgó, edző, szakkommentátor

Magyar népművészet és közművelődés

  • Fábián Éva, népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész
  • Kassai Lajos, íjkészítő, lovasíjász
  • Kovács Norbert „Cimbi”, néptáncos, koreográfus

Magyar zeneművészet

  • Cantemus kóruscsalád
  • Horváth Károly „Charlie”, előadóművész, trombitás, gitáros
  • Záborszky Kálmán, karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu