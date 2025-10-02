1 órája
Biros Pétert Prima Primissima díjra jelölték
Tíz kategóriában osztják ki a Prima Primissima díjakat 2025-ben is. Idén Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok is a Prima Primissima jelöltek között szerepel.
Bejelentették a Prima Primissima díj jelöltjeit, számolt be róla a Portfolio. A díjat gondozó alapítvány kuratóriuma idén közel 900 jelölés közül választotta ki azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül majd tízen vehetik át a Prima Primissima elismeréseket, míg húsz jelölt Prima díjban részesül. A 2025. december 5-i gálán a Prima és Prima Primissima díjak mellett a Prima Primissima Közönségdíjat is átveheti valaki, akire a 2025 október végén induló közönségszavazás ideje alatt a legtöbb sms szavazat érkezik.
A 2003-ban alapított díj célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség szellemi eredményeit, hogy elősegítse a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A díjat gondozó alapítványhoz érkező jelölésekből minden év őszén kategóriánként három, összesen 30 nevet választ ki a kuratórium.
A díjat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj az elmúlt két évtizedben további díjakkal bővült, a Vármegyei Prima díjat minden vármegyében hárman vehetik át, a Junior Prima díjakat pedig jelenleg öt Társalapító finanszírozza: a Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Zrt. a zeneművészet, a Docler Holding a népművészet és közművelődés, a KAVOSZ Zrt. az ismeretterjesztés és média, az MBH Bank pedig a színház-, film- és táncművészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja.
Idén a Magyar Sport kategóriában Heves vármegyei jelölt is lesz, Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Méltatása szerint a vízilabdasport egyik legnagyobb egyénisége. A sportolást úszóként kezdte. 14 éves korában lett vízilabdázó, ami mellett kézilabdázott is. 1997-ben mutatkozott be a válogatottban. Háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, s klubjaival is minden aranyérmet megszerzett, amit csak el lehetett nyerni. Volt horvát és magyar gólkirály, Európa és a világ legjobb játékosa, magyar és nemzetközi fair-play-díjas. A Kemény Dénes vezette magyar válogatott utolsó időszakában csapatkapitány is volt. 2016 januárjában befejezte játékos pályafutását és a következő szezontól az Eger női csapatának vezető edzője, majd a női vízilabda-utánpótlás szövetségi kapitány lett. Jelenleg ismét az egri felnőtt női csapat vezetőedzője.
A Prima Primissima 2025-ös jelöltjei
Magyar irodalom
- Ladik Katalin, költő
- Nagy Koppány Zsolt, író, költő, műfordító, szerkesztő
- Visky András, író, drámaíró
Magyar színház-, film- és táncművészet
- Csuja Imre, színművész
- László Zsolt, színművész
- Vári Éva, színművész
Magyar képző- és iparművészet
- Gaál József, festő-, grafikus- és szobrászművész, MKE egyetemi docens
- Hefter László, üveg- és restaurátorművész
- Pataki Tibor, festő- és grafikusművész
Magyar tudomány
- Dr. Gósy Mária, nyelvész, fonetikus
- Dr. Masszi Tamás, hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár
- Dr. Pléh Csaba, egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész
Magyar oktatás és köznevelés
- Dr. Dráfi Kálmán, zongoraművész, egyetemi tanár
- Dr. Juhász Árpád, geológus
- Pataki Klára, gyógypedagógus
Magyar építészet
- Kertész András Tibor, építészmérnök
- Szász László, építész
- Prof. Vasáros Zsolt, építészmérnök, egyetemi tanár
Magyar ismeretterjesztés és média
- Szám Katalin, újságíró
- Szilágyi János, rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető
- Wéber Gábor, televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző
Magyar sport
- Biros Péter, olimpiai bajnok vízilabdázó
- Illés Fanni, paralimpikon úszó
- Nyilasi Tibor, labdarúgó, edző, szakkommentátor
Magyar népművészet és közművelődés
- Fábián Éva, népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész
- Kassai Lajos, íjkészítő, lovasíjász
- Kovács Norbert „Cimbi”, néptáncos, koreográfus
Magyar zeneművészet
- Cantemus kóruscsalád
- Horváth Károly „Charlie”, előadóművész, trombitás, gitáros
- Záborszky Kálmán, karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója
