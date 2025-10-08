2 órája
Újra ingyen tesztelheted, mennyit tudsz éles helyzetben
A MATE gyöngyösi campusa költségmentes lehetőséget biztosít a nyelvtudás tesztelésére. Próbanyelvvizsga ingyenesen már nem első alkalommal tehető az intézményben.
Újabb ingyenes próbanyelvvizsga lehetőségét hirdette meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus, hívta fel portálunk figyelmét Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa. Közlése szerint október 27-én 9 órától ingyenes ELTE Origó Nyelvi Centrum MONO próbanyelvvizsga kezdődik a gyöngyösi campuson.
– Várjuk azokat, akik nyelvvizsgára készülnek, és szeretnék a tudásukat próbára tenni még az éles vizsga előtt. Próbálják ki nálunk az ELTE Origó Nyelvi Centrum MONO/egynyelvű nyelvvizsgáját angol és német nyelven közép- és felsőfokon. A próbavizsgán a teljes írásbeli vizsga – Reading + Writing, illetve Lesen + Schreiben –, és a szóbeli vizsga beszédértés – Listening + Hören – része próbálható ki. A jelentkezési határidő október 21. – részletezte Nagy Réka.
Mint megtudtuk, további részletek a campus weboldalán olvashatók, jelentkezni emailben lehet név, elérhetőség, a választott nyelv és szint megadásával.
A próbanyelvvizsga lehetősége számos előnnyel jár
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum tájékoztatása szerint az Origó MONO egy Magyarországon teljeskörűen elfogadott, akkreditált nyelvvizsga, a felvételinél pluszpontot ér, az álláskeresésnél előnyt jelenthet.
– A vizsga a négy alapkészséget – olvasás, írás, beszédértés, beszéd – méri egynyelvű feladatokkal. Mind az írásbeli feladatok utasítása, mind a szóbeli vizsgán a szituáció szerepkártyája angol vagy német nyelvű, a magyar nyelv nem jelenik meg egyik vizsgarészben sem. Azoknak ajánljuk elsődlegesen, akik az érettségihez hasonló nyelvvizsgát keresnek, akik a tanórán nem végeznek fordítási feladatokat, vagy eleve külföldön, egynyelvű környezetben sajátították el az idegen nyelvet. A vizsgát Magyarországon tanuló vagy dolgozó, nem magyar anyanyelvű külföldiek is le tudják tenni – közli weboldalán az ELTE Origó Nyelvi Centrum.
