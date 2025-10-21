2 órája
Jó gurulást, jó pumpálást mindenkinek! - hangzott el mátraalji pályaavatókon +fotók
Markazon és Visontán is pumpapálya ünnepélyes átadására került sor. A pumpapálya nemcsak a sportolás, a szabadidő eltöltése, de a közösségi élet színtere is lehet a fiatalok számára.
Markaz és Visonta egyaránt pumpapálya átadásának helyszíne volt kedden délelőtt. A két egymást követő ünnepségen felavatták a markazi Szent István parkban épült medium méretű, 260 négyzetméter alapterületű pályát, valamint a Visontán elkészült, 350 pályahosszúságú pumpapályát.
Markazon Holló László polgármestere kiemelte, hogy ez a nap nem csak egy sportlétesítményről szól, de arról is, hogy közösségi összefogással, kitartással és hittel eljutottak az avatásig.
"A pumpapálya az összetartó markazi közösség új szimbóluma is"
– Az idáig vezető út nem volt egyszerű, de nem adtuk föl. Hittünk abban, hogy Markaz megérdemel egy olyan helyet, ahol a gyerekek, a fiatalok sportolhatnak, kikapcsolódhatnak, ahol közösségként együtt lehetnek. A célunk az volt, hogy egy olyan tér jöjjön létre, ami életet visz a faluba, ami megmozgat, inspirál, és amire büszkék lehetünk. Markaz mindig is egy összetartó közösség volt. A pumpapálya ennek az új szimbóluma – mutatott rá Holló László.
Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke arra emlékezett vissza a megjelent markazi gyerekek előtt, hogy amikor ennyi idős volt, mint ők, még nem volt mobiltelefon, nem volt kütyüzés és digitális világ.
– Minden nap kinn voltunk a természetben, az erdőben, és játszottunk. Sajnálom, hogy abban az időben nem voltak ilyen pumpapályák, mert biztosan nagyon sok időt töltöttünk volna ott el – fogalmazott Csuhány Bence.
"Ezt az évet nyugodtan nevezhetjük Visontán a gyerekek évének"
Visontán Szarvas László polgármester elmondta, hogy a helyi pumpapálya ötlete akkor született meg, amikor a gyöngyösit átadták.
– Arra gondoltunk, milyen jó lenne nálunk is. Sikeres pályázat támogatási összegéből meg is valósult ez az álmunk. A pályát szándékosan jelöltük ki ide, mert a játszótérre, a saját fejlesztésű filagóriákba a szülők is be tudnak ülni, amíg a gyermek bringázik. Ezt az évet nyugodtan nevezhetjük Visontán a gyerekek évének, hiszen az iskolának épült egy műfüves pálya és elkészült a pumpapálya – emelte ki Szarvas László.
Az visontai iskolások interaktív pályabemutatót is láthattak, hallhattak a biztonságos használatról.
Mindkét helyszínen részt vett a pályaavatáson Petényi Mirkó, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója, aki elmondta, hogy jelenleg Magyarországon már több mint 180 pumpapálya szolgálja a szabadidő aktív eltöltését. Az egyik legszebb helyen a mátraalji pályák vannak, tette hozzá.
A markazi pumpapálya avatóünnepségeFotók: Czímer Tamás/heol.hu
– Az Aktív Magyarország Program azért született meg, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkinek lehetősége legyen a mindennapi mozgásra. Azért támogatjuk a pumpapályák létrehozását, hogy legyen élmény a mozgás. Buzdítom a nagyobbakat, a felnőtteket is, hogy ne csak a kicsik mozogjanak. Pár nappal ezelőtt egy 15 éves magyar lány, Molnár Noémi BMX kerékpárral 3. helyezést ért el világkupán a felnőttek mezőnyében. Ezeken a pályákon kitartóan gyakorolva akár ekkora eredményeket is el lehet érni, a világ élmezőnyébe lehet kerülni. Nyilván nem az az elsődleges cél, hogy a világ legjobb bringásaivá váljatok, hanem az, hogy gyertek ki, és mozogjatok minél többet. A mozgás közben azonban nagyon kell vigyázni magatokra. Sisakot mindig viseljetek a pálya használata közben – hívta fel a mindkét helyszínen nagy számban megjelent gyerekek figyelmét Petényi Mirkó.
Felavatták a visontai pumpapályátFotók: Czímer Tamás
