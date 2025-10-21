Jó gurulást, jó pumpálást mindenkinek! - hangzott el mátraalji pályaavatókon +fotók

Markaz és Visonta egyaránt pumpapálya átadásának helyszíne volt kedden délelőtt. A két egymást követő ünnepségen felavatták a markazi Szent István parkban épült medium méretű, 260 négyzetméter alapterületű pályát, valamint a Visontán elkészült, 350 pályahosszúságú pumpapályát.

A pumpapálya már Visontán és Markazon is sportolási lehetőség és közösségi élmény

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Markazon Holló László polgármestere kiemelte, hogy ez a nap nem csak egy sportlétesítményről szól, de arról is, hogy közösségi összefogással, kitartással és hittel eljutottak az avatásig.

"A pumpapálya az összetartó markazi közösség új szimbóluma is"

– Az idáig vezető út nem volt egyszerű, de nem adtuk föl. Hittünk abban, hogy Markaz megérdemel egy olyan helyet, ahol a gyerekek, a fiatalok sportolhatnak, kikapcsolódhatnak, ahol közösségként együtt lehetnek. A célunk az volt, hogy egy olyan tér jöjjön létre, ami életet visz a faluba, ami megmozgat, inspirál, és amire büszkék lehetünk. Markaz mindig is egy összetartó közösség volt. A pumpapálya ennek az új szimbóluma – mutatott rá Holló László.

Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke arra emlékezett vissza a megjelent markazi gyerekek előtt, hogy amikor ennyi idős volt, mint ők, még nem volt mobiltelefon, nem volt kütyüzés és digitális világ.

– Minden nap kinn voltunk a természetben, az erdőben, és játszottunk. Sajnálom, hogy abban az időben nem voltak ilyen pumpapályák, mert biztosan nagyon sok időt töltöttünk volna ott el – fogalmazott Csuhány Bence.

"Ezt az évet nyugodtan nevezhetjük Visontán a gyerekek évének"

Visontán Szarvas László polgármester elmondta, hogy a helyi pumpapálya ötlete akkor született meg, amikor a gyöngyösit átadták.

– Arra gondoltunk, milyen jó lenne nálunk is. Sikeres pályázat támogatási összegéből meg is valósult ez az álmunk. A pályát szándékosan jelöltük ki ide, mert a játszótérre, a saját fejlesztésű filagóriákba a szülők is be tudnak ülni, amíg a gyermek bringázik. Ezt az évet nyugodtan nevezhetjük Visontán a gyerekek évének, hiszen az iskolának épült egy műfüves pálya és elkészült a pumpapálya – emelte ki Szarvas László.