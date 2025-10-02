Rangos elismerésekben részesültek a Heves Vármegyei Kormányhivatal kollégái

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter – Ignácz Balázs főispán javaslatára – Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérem elismerést adományozott Apostol Ágnesnek, a Heves Vármegyei Kormányhivatal hatósági szakügyintézőjének, továbbá Miniszteri Elismerő Oklevelet dr. Takács Mártának, a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztály vezetőjének. A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérem kitüntetésben részesült Betenbukné Misi Erika, a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője is. Kollégáink a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett keddi ünnepségen vehették át az elismeréseket – írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal.

A díjazottak Ignácz Balázzsal Fotó: Heves Vármegyei Kormányhivatal

Apostol Ágnes hatósági szakügyintéző a hatósági feladatai mellett anyakönyvi felügyelőként is dolgozik, az anyakönyvvezetők képzésében és felkészítésében vesz részt. A szakterület elismert szakembereként az állami anyakönyvvezetés bevezetésének 130. évfordulójának tiszteletére részesült Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérem elismerésben.

Dr. Takács Márta közel 40 éve dolgozik a társadalombiztosítás területén, jelenleg a kormányhivatal egyik legnagyobb szervezeti egységét, a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályt vezeti. Kiemelkedő szakmai munkájáért dr. Narvacsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Miniszteri Elismerő Oklevélben részesítette.