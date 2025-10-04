október 4., szombat

Pedagógia

44 perce

Hevesben is ünneplik a reáltanári kiválóságokat – te kit jelölsz?

Címkék#Rátz Tanár Úr Életműdíj#pedagógia#oktatás

A hazai reáltanárok áldozatos munkája most is reflektorfénybe kerül. Idén is átadják a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.

Heol.hu

Negyedévszázada ismeri el a magyar közoktatás kiemelkedő reáltanárainak munkáját a Rátz Tanár Úr Életműdíj. Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért immár 25. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, melynek célja a hazai reáloktatás kiemelkedő tanárainak elismerése, akik elkötelezett munkájukkal irányt mutatnak és lehetőséget teremtenek a következő nemzedék tehetségei számára. Az életműdíj 2,5 millió forintos pénzjutalommal jár. A pályázat benyújtásának határideje 2025. október 13 - olvasható a közleményben.

Idén is átadják a Rátz Tanár Úr Életműdíjat
Forrás: Magyar Nemzet/Polyák Attila

Rátz Tanár Úr Életműdíj – Idén is díjazzák a Heves vármegyei reáltanárok kiváló munkáját

Hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem a tanáraik nevét is ismerjük…

– hirdeti az immáron 25 éves díj szellemisége, amely Rátz László, a legendás pedagógus nevét viseli. A Budapesti-Fasori Evangélikus Gimnázium tanára többek között Neumann Jánost és Wigner Jenőt indította el pályáján. Az Ő szellemisége él tovább ebben, az egyik legrégebb óta létező hazai, az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által alapított életműdíjban. A díj kiemelkedő pedagógusokat ismer el, akik életükkel, munkásságukkal maradandó hatást gyakoroltak a tudományos és oktatási közösségre, és példaképként állnak a jövő nemzedékei számára - írják.

A díj alapítása óta 188 kiváló pedagógus részesült a Rátz Tanár Úr Életműdíj elismerésben. A jubileumi díjátadó ünnepségnek idén ismét a Magyar Tudományos Akadémia épülete ad majd otthont, amely 2025-ben ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, a hazai és egyetemes tudományosság, valamint a modern nemzetté válás egyik legfontosabb szimbóluma. Ez a kettős évforduló szimbolikusan is megerősíti a díj rangját, még inkább kiemelve a tudományos és pedagógiai kiválóság hagyományait, amelyeket a díj ápol és tovább örökít - fogalmaznak.

Ki lehet idén a kiváló reáltanárok között?

A Rátz Tanár Úr Életműdíjra azok a pedagógusok jelölhetők, akik legalább tíz év tapasztalattal rendelkeznek a magyarországi közoktatás 5–12. évfolyamain, és matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A jelölés feltétele továbbá, hogy tanítványaik kiemelkedő eredményeket értek el országos és nemzetközi versenyeken a felsorolt tantárgyak területén, valamint, hogy a pedagógus támogassa a diákok, beleértve a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozását - részletezik.

A kiváló oktatói-nevelői munka mellett elvárás, hogy a jelölt részt vegyen szakmai programok, versenyek szervezésében, amelyek az említett tantárgyakhoz kapcsolódnak, valamint folyamatosan törekedjen szakmai fejlődésre és önképzésre. Előnyt jelent a szakmai folyóiratokban való publikáció, továbbá tankönyvek és tanítási segédanyagok készítése - írják.

Jelöld a tehetséges pedagógusodat, és ismerd el munkáját!

Mindezek mellett elengedhetetlen, hogy a pedagógus hivatásként élje meg tanítványai nevelését és készséggel nyújtson támogatást problémáik megoldásában. A díjra bárki jelölhet pedagógust – legyen az diák, szülő, kolléga, intézmény vagy akár szakmai, illetve társadalmi szervezet. Az ajánlásokat kizárólag online, ITT lehet benyújtani, legkésőbb 2025. október 13-án éjfélig - fogalmaznak.

Az életműdíjakat 2001 óta az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által közösen létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma ítéli oda. A döntést a díjbizottság ajánlásai segítik, melynek tagjai a Bolyai János Matematikai Társulat, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Kémikusok Egyesülete, valamint a Magyar Biológia Társaság, a Magyar Biokémiai Egyesület, a Magyar Immunológiai Társaság és a Magyar Genetikusok Egyesülete.

Várhatóan idén is nyolc pedagógus részesül a személyenként 2,5 millió forinttal járó Rátz Tanár Úr Életműdíjban: két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanár kapja meg az elismerést. A pályázat részleteiről és a jelölés menetéről további információk a díj hivatalos weboldalának pályázati aloldalán érhetők el. A díjátadó ünnepségre várhatóan 2025. december közepén kerül sor.

A Rátz Tanár Úr Életműdíjról:

2000-ben három nagyvállalat, az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. közösen hozta létre az Alapítványt a Magyar Természettudományos Oktatásért. Az alapítvány kuratóriuma minden évben meghirdeti a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, melynek díjazottjai azok a középiskolai és általános iskolai tanárok, akik az alapítók tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó magyarországi matematika-, fizika-, kémia-, valamint biológiaoktatás területén kimagasló szerepet töltenek be a tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban. További információt ITT találsz. 

 

