Hagyomány

2 órája

Csontváz, hulladékfém-szobrok és antik ülőgarnitúra is várta új gazdáját az egri régiségvásáron + fotók, videó

A napos időben zsúfolásig telt a Petőfi tér vasárnap. A régiségvásár rengeteg érdeklődőt vonzott, és szinte bármit meg lehetett találni, még csontvázat is.

Elek Andrea

Vasárnap ismét megtartották a már hagyományos régiségvásárt az egri Petőfi téren. A napos idő sokakat kivonzott a helyszínre, ahol rengetegféle portékából válogathattak. Voltak nippek, ékszerek, étkészlet, tányérok, régi és újabb játékok, terítők, kések, szobrok. Várta új gazdáját egy csontváz, de láttunk antik ülőgarnitúrát és hulladékfémből alkotott szobrok is.

Vajon lett-e gazdája a régiségvásáron békésen várakozó csontváznak?                   
Egy nő elmondta, hogy konkrét elképzeléssel érkezett: porcelán étkészletet keres. Mint mondta, szereti a régi, jó minőségű porcelánt, de egyelőre nem talált olyat, amit elképzelt.

– Volt már, hogy pont azt a dolgot találtam meg, pont olyat, amit szerettem volna, remélem, most is szerencsém lesz, még csak pár perce érkeztem – közölte.

Egy kisfiú éppen az édesapjával alkudozott, hogy vigyenek haza egy nagy plüssmacit. Az apuka nevetve mesélte, hogy a felesége jött volna keresni valamit, de a gyerekek hamarabb megtalálták, ami kell nekik.

Októberi régiségvásár Egerben

Fotók: Heol.hu

 

A régiségvásáron a kreativitás is megmutatkozott

A mezőkövesdi Bíró József fémszobrokat árul. Elmondta, hogy újrahasznosított fémből készítette őket.

– Ezeknek a nagy része hulladék fém, autóalkatrész. Az a cél, hogy újrahasznosítsunk, ne dobjuk ki. Én készítem ezeket, hegesztéssel, négy éve kezdtem ezzel foglalkozni – mesélte az eladó, aki hozzátette, hogy a fémek jó része komoly tisztítást igényel, mielőtt feldolgozza őket.

– Meg kell látni, hogy mi van bennük, máshogy nem lehet ilyet készíteni. Nem mindig könnyű, de előbb-utóbb mindből ki lehet hozni valamit  – magyarázta, majd elmondta, hogy vannak olyan alkotások, amelyek különösen a szívéhez nőttek.

A szeptemberi alkalom is sokakat vonzott, erről itt írtunk:

 

