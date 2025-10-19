Csontváz, hulladékfém-szobrok és antik ülőgarnitúra is várta új gazdáját az egri régiségvásáron + fotók, videó

Vasárnap ismét megtartották a már hagyományos régiségvásárt az egri Petőfi téren. A napos idő sokakat kivonzott a helyszínre, ahol rengetegféle portékából válogathattak. Voltak nippek, ékszerek, étkészlet, tányérok, régi és újabb játékok, terítők, kések, szobrok. Várta új gazdáját egy csontváz, de láttunk antik ülőgarnitúrát és hulladékfémből alkotott szobrok is.

Vajon lett-e gazdája a régiségvásáron békésen várakozó csontváznak?

Egy nő elmondta, hogy konkrét elképzeléssel érkezett: porcelán étkészletet keres. Mint mondta, szereti a régi, jó minőségű porcelánt, de egyelőre nem talált olyat, amit elképzelt.

– Volt már, hogy pont azt a dolgot találtam meg, pont olyat, amit szerettem volna, remélem, most is szerencsém lesz, még csak pár perce érkeztem – közölte.

Egy kisfiú éppen az édesapjával alkudozott, hogy vigyenek haza egy nagy plüssmacit. Az apuka nevetve mesélte, hogy a felesége jött volna keresni valamit, de a gyerekek hamarabb megtalálták, ami kell nekik.