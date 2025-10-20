1 órája
Rekordösszegű adomány született Heves vármegyében a Richter Egészségváros programban
Összesen 116 millió 322 ezer 500 forint adománnyal, több mint 14 ezer elvégzett szűréssel és több ezer látogatóval zárult a Richter Gedeon Nyrt. országos prevenciós és egészségmegőrző programsorozata. A Richter Egészségváros 2025-ös évadában Gyöngyösön rekordösszegű adomány gyűlt össze.
A kezdeményezés idén hat városba – Sátoraljaújhelyre, Győrbe, Gyöngyösre, Dunaújvárosba, Sárospatakra és Tatabányára – látogatott el, hogy a lakosság számára ingyenes szűréseket, egészségügyi tanácsadásokat és ismeretterjesztő előadásokat biztosítson. Minderről közleményben számolt be a Richter Egészségváros.
Gyöngyösön született az idei adományrekord
A közleményből kiderül, hogy a program Heves vármegyei állomásán, Gyöngyösön minden eddiginél nagyobb összeg gyűlt össze: 29 millió 68 ezer forint, ami az idei év abszolút rekordja lett. A Bugát Pál Kórház az adományból a sebészeti műtő korszerű eszközeinek beszerzését tervezi, amelyekkel új műtéti eljárásokat vezethetnek be.
A Richter által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány minden városban kiegészült a látogatók aktivitásával: minden programon való részvétel további 500 forint értékű adománypontot jelentett a helyi egészségügyi intézmény számára.
Országos összefogás az egészségért
A 2025-ös szezonban a résztvevők aktivitásának köszönhetően hat kórház és rendelőintézet kapott támogatást:
- Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház – 18,68 millió forint
- Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház – 15,39 millió forint
- Gyöngyösi Bugát Pál Kórház (Heves vármegye) – 29,07 millió forint
- Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet – 15,65 millió forint
- Sárospatak Város Rendelőintézete – 24,9 millió forint
- Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház – 12,64 millió forint
A Richter Egészségváros eddigi 113 eseményén már több mint 251 ezer szűrés történt, és több mint 834 millió forint adomány gyűlt össze a hazai egészségügyi intézmények javára.
Az egészségmegőrzés közös felelősség
– Büszkék vagyunk arra, hogy a Richter Egészségváros immár 16 éve bizonyítja: az egészségmegőrzés, a szűrések és a prevenció nemcsak személyes, hanem társadalmi ügy is. Az idei szezonban is láthattuk, hogy a lakosság részéről nagy az igény az egészségtudatos gondolkodás erősítésére, és örömmel tölt el bennünket, hogy ebben támogathatjuk őket – úgy, hogy a helyi egészségügyi intézményeket is segíthetjük – mondta el Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetője.
Folytatódik a Richter Egészségváros programja 2026-ban is
A Richter Egészségváros jövőre is folytatódik, célja továbbra is az, hogy minél több emberhez eljuttassa az egészséges életmód, a megelőzés és az öngondoskodás üzenetét, miközben kézzelfogható támogatást nyújt a magyar egészségügyi intézmények fejlesztéséhez.
További információkat a program honlapján és hivatalos Facebook-oldalán találhatnak.
