Rekordösszegű adomány született Heves vármegyében a Richter Egészségváros programban

A kezdeményezés idén hat városba – Sátoraljaújhelyre, Győrbe, Gyöngyösre, Dunaújvárosba, Sárospatakra és Tatabányára – látogatott el, hogy a lakosság számára ingyenes szűréseket, egészségügyi tanácsadásokat és ismeretterjesztő előadásokat biztosítson. Minderről közleményben számolt be a Richter Egészségváros.

Rekordösszegű adományt gyűjtött a gyöngyösi kórház a Richter Egészségváros idei kampányában

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyöngyösön született az idei adományrekord

A közleményből kiderül, hogy a program Heves vármegyei állomásán, Gyöngyösön minden eddiginél nagyobb összeg gyűlt össze: 29 millió 68 ezer forint, ami az idei év abszolút rekordja lett. A Bugát Pál Kórház az adományból a sebészeti műtő korszerű eszközeinek beszerzését tervezi, amelyekkel új műtéti eljárásokat vezethetnek be.

A Richter által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány minden városban kiegészült a látogatók aktivitásával: minden programon való részvétel további 500 forint értékű adománypontot jelentett a helyi egészségügyi intézmény számára.

A gyöngyösi kórház orvosai egészségtudatosságra nevelik a gyerekeket, erről itt írtunk: