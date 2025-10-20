október 20., hétfő

Egészségtudatosság

Rekordösszegű adomány született Heves vármegyében a Richter Egészségváros programban

Összesen 116 millió 322 ezer 500 forint adománnyal, több mint 14 ezer elvégzett szűréssel és több ezer látogatóval zárult a Richter Gedeon Nyrt. országos prevenciós és egészségmegőrző programsorozata. A Richter Egészségváros 2025-ös évadában Gyöngyösön rekordösszegű adomány gyűlt össze.

A kezdeményezés idén hat városba – Sátoraljaújhelyre, Győrbe, Gyöngyösre, Dunaújvárosba, Sárospatakra és Tatabányára – látogatott el, hogy a lakosság számára ingyenes szűréseket, egészségügyi tanácsadásokat és ismeretterjesztő előadásokat biztosítson. Minderről közleményben számolt be a Richter Egészségváros.

Rekordösszegű adományt gyűjtött a gyöngyösi kórház a Richter Egészségváros idei kampányában
Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Gyöngyösön született az idei adományrekord

A közleményből kiderül, hogy a program Heves vármegyei állomásán, Gyöngyösön minden eddiginél nagyobb összeg gyűlt össze: 29 millió 68 ezer forint, ami az idei év abszolút rekordja lett. A Bugát Pál Kórház az adományból a sebészeti műtő korszerű eszközeinek beszerzését tervezi, amelyekkel új műtéti eljárásokat vezethetnek be.

A Richter által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány minden városban kiegészült a látogatók aktivitásával: minden programon való részvétel további 500 forint értékű adománypontot jelentett a helyi egészségügyi intézmény számára.

A gyöngyösi kórház orvosai egészségtudatosságra nevelik a gyerekeket, erről itt írtunk:

Országos összefogás az egészségért

A 2025-ös szezonban a résztvevők aktivitásának köszönhetően hat kórház és rendelőintézet kapott támogatást:

  • Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház – 18,68 millió forint
  • Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház – 15,39 millió forint
  • Gyöngyösi Bugát Pál Kórház (Heves vármegye) – 29,07 millió forint
  • Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet – 15,65 millió forint
  • Sárospatak Város Rendelőintézete – 24,9 millió forint
  • Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház – 12,64 millió forint

A Richter Egészségváros eddigi 113 eseményén már több mint 251 ezer szűrés történt, és több mint 834 millió forint adomány gyűlt össze a hazai egészségügyi intézmények javára.

Az egészségmegőrzés közös felelősség

– Büszkék vagyunk arra, hogy a Richter Egészségváros immár 16 éve bizonyítja: az egészségmegőrzés, a szűrések és a prevenció nemcsak személyes, hanem társadalmi ügy is. Az idei szezonban is láthattuk, hogy a lakosság részéről nagy az igény az egészségtudatos gondolkodás erősítésére, és örömmel tölt el bennünket, hogy ebben támogathatjuk őket – úgy, hogy a helyi egészségügyi intézményeket is segíthetjük – mondta el Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetője.

Folytatódik a Richter Egészségváros programja 2026-ban is

A Richter Egészségváros jövőre is folytatódik, célja továbbra is az, hogy minél több emberhez eljuttassa az egészséges életmód, a megelőzés és az öngondoskodás üzenetét, miközben kézzelfogható támogatást nyújt a magyar egészségügyi intézmények fejlesztéséhez.

További információkat a program honlapján és hivatalos Facebook-oldalán találhatnak.

 

 

