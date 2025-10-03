október 3., péntek

Több robbanás is megrázta Heves vármegyét

Rengett a föld szeptemberben a Kárpát-medencében, de nem a természet ereje okozta. A robbantásokat emberi tevékenység okozta.

2025 szeptemberében obszervatóriumunk 14 darab földrengést és 123 darab antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban – olvasható a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közösségi oldalán

Több robbantás volt térségünkben Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium
Több robbantás volt térségünkben
Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Ebből jól látszik, a térségünkben több robbantás is volt.

Kiemelték, az elmúlt hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés. A mellékelt ábra az események kezdeti epicentrumait és magnitúdóját szemlélteti.

Augusztusban is regisztráltak földrengést Heves vármegyében. 16-án Domoszlón 0,8 magnitúdójú földrengést mértek de a faluban élők nem érezték a mozgást.

 

 

