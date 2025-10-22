2 órája
Kismama szállt be az egri taxishoz, de a várostábláig már nem jutottak el! Még jó, hogy volt sofőr…
Eger utcáin egyelőre nem kell tartani az önvezető járművek megjelenésétől. A robottaxik még nem tudják azt a személyes figyelmet nyújtani, amit a helyi taxivezetők az utasoknak biztosítanak.
San Brunó utcáin nemrég egy különös jelenet játszódott le: a helyi rendőrök egy Waymo robottaxit próbáltak megállítani egy szabálytalan manőver miatt, ám a járműnél nem volt sofőr, akihez intézhették volna a bírságot. Ez az eset tökéletesen rámutat arra, hogy az önvezető technológia már nem a távoli jövő ígérete, hanem a jelen része, és komoly jogi, valamint gyakorlati kihívásokat hoz magával.
A mesterséges intelligencia elterjedésével gyakran felmerül a kérdés: vajon beköszöntött-e már a jövő, és valóban veszélyben vannak-e bizonyos foglalkozások? E cikkünkben az önvezető járművek és taxiszolgáltatások kapcsán kerestünk választ ezekre a felvetésekre. Az automata személyszállítási megoldások már nemcsak Észak‑Amerikában, hanem Ázsiában is egyre szélesebb körben jelennek meg — és nem mindig zökkenőmentesen: egyes esetek komoly jogi és üzemeltetési dilemmákat vetnek fel a rendőrség számára. A San Brunóban történt incidens különösen rávilágított ezekre a problémákra.
A felhasználók mellett a taxivállalatokat is komolyan érintheti ez az új technológia. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, nincs ok az aggodalomra. Bár sokan leegyszerűsítve látják a taxis szakmát, valójában sokkal összetettebb és több kihívást rejt, mint azt a legtöbben gondolják. Molnár Csaba, a City Taxi Eger vezetője a történetre reagálva elmondta portálunknak, hogy a robottaxik még a jövőt jelentik, s ahol jelen vannak, ott sem 100 százalékig biztonságosak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Hallunk történeteket balesetekről, sem kinn, sem nálunk az infrastruktúra még nem kiépített, de tény, hogy a technika rohamosan fejlődik. Vannak dologok, melyekől pár éve még csak beszéltünk, mostanra már az életünk részei. Verne regényeiben is sok utópisztikusnak tűnő dolgot olvashattunk, mára valósággá váltak. A szakmánkban különbséget kell tenni egy metropoliszban és egy vidéki kisvárosban taxizó között – mondta.
Kifejtette, hogy igenis az ember vezette taxinak van létjogosultsága, sokszor néven nevezik ők az utasokat, vagy a sofőröket az utasok, sőt már az útvonalat sem kell leegyeztetni, már tudják a taxivezetők, hová kell menni.
– Beszélgetünk, elmondják nekünk bújukat-bajukat, ez a közvetlen kapcsolat nem pótolható – mondta.
De tovább gondolkodva a témában, felmerült, hogy a váratlan helyzeteket hogy kezeli a robot és hogyan az ember. Az előbbi nyilván sehogy, így például egy rosszul lévő utassal nem tud mit kezdeni.
Hogy egy-két velem megtörténő példát mondjak: vittem egy kismamát a szülészetre, de az Eger tábláig már nem jutottunk el. Vagy egy idősebb embert vittem kórházba, aki rosszul érezte magát, s folyamatosan szóval tartottam, mert tudtam, ha elalszik, nagyobb baj történik. De családi perpatvar után is volt fuvarom, amikor a páciens fején egy törölköző volt. Most teszem fel a kérdést: a robottaxi ezt hogy kezelte volna
– hagyta nyitva a kérdést.
Külföldön már vannak robottaxik
Kína már aktívan dolgozik az önvezető taxik fejlesztésén, különösen a nagyvárosokban és a technológiai parkokban. A wuhani robotaxi példája jól szemlélteti, hogy az önvezető elektromos járművek és az AI-alapú taxis szolgáltatások milyen gyorsan integrálódhatnak a városi közlekedésbe.
Ugyanakkor az olyan esetek, mint a Waymo-incidens, emlékeztetnek arra, hogy a technológiai megbízhatóság önmagában nem elég. Az önjáró taxik megjelenésével párhuzamosan a szabályozási kereteknek, a felelősségi rendszereknek, a biztosítási előírásoknak és a büntetési mechanizmusoknak is fel kell zárkózniuk.
Apróságot fogott a Tisza-tónál, de furcsálta a halat a horgász
Csoda a Bükkben! Ezt a különlegességet neked is látnod kell
Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét