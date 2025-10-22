Kismama szállt be az egri taxishoz, de a várostábláig már nem jutottak el! Még jó, hogy volt sofőr…

San Brunó utcáin nemrég egy különös jelenet játszódott le: a helyi rendőrök egy Waymo robottaxit próbáltak megállítani egy szabálytalan manőver miatt, ám a járműnél nem volt sofőr, akihez intézhették volna a bírságot. Ez az eset tökéletesen rámutat arra, hogy az önvezető technológia már nem a távoli jövő ígérete, hanem a jelen része, és komoly jogi, valamint gyakorlati kihívásokat hoz magával.

Robottaxit fogott a rendőrség - Fotó: San Bruno Police Department

A mesterséges intelligencia elterjedésével gyakran felmerül a kérdés: vajon beköszöntött-e már a jövő, és valóban veszélyben vannak-e bizonyos foglalkozások? E cikkünkben az önvezető járművek és taxiszolgáltatások kapcsán kerestünk választ ezekre a felvetésekre. Az automata személyszállítási megoldások már nemcsak Észak‑Amerikában, hanem Ázsiában is egyre szélesebb körben jelennek meg — és nem mindig zökkenőmentesen: egyes esetek komoly jogi és üzemeltetési dilemmákat vetnek fel a rendőrség számára. A San Brunóban történt incidens különösen rávilágított ezekre a problémákra.

A felhasználók mellett a taxivállalatokat is komolyan érintheti ez az új technológia. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, nincs ok az aggodalomra. Bár sokan leegyszerűsítve látják a taxis szakmát, valójában sokkal összetettebb és több kihívást rejt, mint azt a legtöbben gondolják. Molnár Csaba, a City Taxi Eger vezetője a történetre reagálva elmondta portálunknak, hogy a robottaxik még a jövőt jelentik, s ahol jelen vannak, ott sem 100 százalékig biztonságosak.

– Hallunk történeteket balesetekről, sem kinn, sem nálunk az infrastruktúra még nem kiépített, de tény, hogy a technika rohamosan fejlődik. Vannak dologok, melyekől pár éve még csak beszéltünk, mostanra már az életünk részei. Verne regényeiben is sok utópisztikusnak tűnő dolgot olvashattunk, mára valósággá váltak. A szakmánkban különbséget kell tenni egy metropoliszban és egy vidéki kisvárosban taxizó között – mondta.

Kifejtette, hogy igenis az ember vezette taxinak van létjogosultsága, sokszor néven nevezik ők az utasokat, vagy a sofőröket az utasok, sőt már az útvonalat sem kell leegyeztetni, már tudják a taxivezetők, hová kell menni.

– Beszélgetünk, elmondják nekünk bújukat-bajukat, ez a közvetlen kapcsolat nem pótolható – mondta.

De tovább gondolkodva a témában, felmerült, hogy a váratlan helyzeteket hogy kezeli a robot és hogyan az ember. Az előbbi nyilván sehogy, így például egy rosszul lévő utassal nem tud mit kezdeni.

Hogy egy-két velem megtörténő példát mondjak: vittem egy kismamát a szülészetre, de az Eger tábláig már nem jutottunk el. Vagy egy idősebb embert vittem kórházba, aki rosszul érezte magát, s folyamatosan szóval tartottam, mert tudtam, ha elalszik, nagyobb baj történik. De családi perpatvar után is volt fuvarom, amikor a páciens fején egy törölköző volt. Most teszem fel a kérdést: a robottaxi ezt hogy kezelte volna

– hagyta nyitva a kérdést.