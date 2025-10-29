október 29., szerda

Nárcisz névnap

Vöröske

1 órája

Vadállatot láttak Eger utcáin, a sötétben mászkált a házak mellett

Címkék#Gólya utca#róka#este

Vasárnap este lett valaki figyelmes a Gólya utcában. Egy szaglászó rókát látott a panelházak között.

Heol.hu

Vasárnap este az egri Gólya utcából posztolt valaki az egyik Facebook-csoportba. Egy rókát látott, ami az egyik panelház mellett szaglászott. Az emberekből különböző reakciót váltott ki.

Vadállatot láttak Eger utcáin, a sötétben mászkált a házak mellett
Forrás:  Egerben láttam, hallottam. / Facebook

Legalább kevesebb lesz arra a rágcsáló.

- írta valaki pozitívan.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gólya utcai lakosként, engem nem zavar annyira mint a füvön és a járdán parkoló turisták.

- írta egy helyi lakos, egy másik problémára felhívva a figyelmet.

 

 

 

 

