Vasárnap este az egri Gólya utcából posztolt valaki az egyik Facebook-csoportba. Egy rókát látott, ami az egyik panelház mellett szaglászott. Az emberekből különböző reakciót váltott ki.

Vadállatot láttak Eger utcáin, a sötétben mászkált a házak mellett

Legalább kevesebb lesz arra a rágcsáló.

- írta valaki pozitívan.

Gólya utcai lakosként, engem nem zavar annyira mint a füvön és a járdán parkoló turisták.

- írta egy helyi lakos, egy másik problémára felhívva a figyelmet.