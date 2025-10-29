Vöröske
Vadállatot láttak Eger utcáin, a sötétben mászkált a házak mellett
Vasárnap este lett valaki figyelmes a Gólya utcában. Egy szaglászó rókát látott a panelházak között.
Vasárnap este az egri Gólya utcából posztolt valaki az egyik Facebook-csoportba. Egy rókát látott, ami az egyik panelház mellett szaglászott. Az emberekből különböző reakciót váltott ki.
Legalább kevesebb lesz arra a rágcsáló.
- írta valaki pozitívan.
Gólya utcai lakosként, engem nem zavar annyira mint a füvön és a járdán parkoló turisták.
- írta egy helyi lakos, egy másik problémára felhívva a figyelmet.
