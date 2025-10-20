Egyre több rókát látnak Egerben – szakértők szerint ez állhat a háttérben

Mint megírtuk, rókát láttak Egerben a buszpályaudvarnál, a Dobó tér és az Érsekkert környékén is az elmúlt hetekben. Két éve is arról írtunk, hogy napok óta egy róka kóborol Eger lajosvárosi részén, az Eperjesi utcai lakóparkban és alatta, az egykori mezőgazdasági szakközépiskola területén, a Waldorf iskola mellett.

Róka a városban. Mitől kell tartani? Fotó: Illusztráció/MW

Az elmúlt hetek gyakori észleléseiről kérdeztük Kovács István János Országos Magyar Vadászati Kamara Heves vármegyei Területi Szervezet titkára. Már két éve is megírtuk, rókák az egész városban vannak, egyszerűen most jobban szem elé kerülnek.

– Ősz van, kezd kevesebb lenni a táplálék, ráadásul a fiatal felnőtt rókákat ilyenkor zavarja el territóriumától a szülő, hiszen táplálékszerzésben már konkurense. A fiatal rókák kevésbé félnek, játékosak, a városban pedig sajnos az emberi tevékenység miatt terített asztal, könnyű táplálékszerzés várja őket – mondta.

Elmondta, egyrészt a gondozatlan kertek, elhagyatott épületek remek búvóhelyet jelentenek a rókáknak. Másrészt pedig az ételmaradék, a hulladék nem körültekintő kezelése az, ami vonzza a kisebb testű ragadozókat, így a rókákat is. A köztéri szemetesekben lévő ételmaradék gyakori a belvárosban, ezért is járnak arra a rókák. Ez vonzza a rágcsálókat is, a rókák pedig megfogják a patkányokat és az egereket is. Minden táplálékforrást képesek hasznosítani. ezen felül pedig a háziállatok nem megfelelő etetése és túletetése is táplálhatja a rókákat.