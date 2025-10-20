2 órája
Egyre több rókát látnak Egerben – szakértők szerint ez állhat a háttérben
Rókákat láttak Egerben a belvárosban több helyen. Hogy kerültek ide? Eddig is itt voltak? Mit akarnak tőlünk, és mitől kell tartani, ha róka jön szembe?
Mint megírtuk, rókát láttak Egerben a buszpályaudvarnál, a Dobó tér és az Érsekkert környékén is az elmúlt hetekben. Két éve is arról írtunk, hogy napok óta egy róka kóborol Eger lajosvárosi részén, az Eperjesi utcai lakóparkban és alatta, az egykori mezőgazdasági szakközépiskola területén, a Waldorf iskola mellett.
Az elmúlt hetek gyakori észleléseiről kérdeztük Kovács István János Országos Magyar Vadászati Kamara Heves vármegyei Területi Szervezet titkára. Már két éve is megírtuk, rókák az egész városban vannak, egyszerűen most jobban szem elé kerülnek.
– Ősz van, kezd kevesebb lenni a táplálék, ráadásul a fiatal felnőtt rókákat ilyenkor zavarja el territóriumától a szülő, hiszen táplálékszerzésben már konkurense. A fiatal rókák kevésbé félnek, játékosak, a városban pedig sajnos az emberi tevékenység miatt terített asztal, könnyű táplálékszerzés várja őket – mondta.
Elmondta, egyrészt a gondozatlan kertek, elhagyatott épületek remek búvóhelyet jelentenek a rókáknak. Másrészt pedig az ételmaradék, a hulladék nem körültekintő kezelése az, ami vonzza a kisebb testű ragadozókat, így a rókákat is. A köztéri szemetesekben lévő ételmaradék gyakori a belvárosban, ezért is járnak arra a rókák. Ez vonzza a rágcsálókat is, a rókák pedig megfogják a patkányokat és az egereket is. Minden táplálékforrást képesek hasznosítani. ezen felül pedig a háziállatok nem megfelelő etetése és túletetése is táplálhatja a rókákat.
– A megoldás ezeknek a megszüntetése, tehát a területek rendezése és a megfelelő hulladékkezelés, a háziállatok megfelelő élelmezése lenne. Valószínűleg fiatal egyedek kerültek most a városlakók látóterébe. Egyébként vélhetően 30 éve is volt ennyi róka a városban, csak nem volt kamerás telefon – tette hozzá. Kiemelte, a vadállat tart az embertől, ugyanakkor a könnyű táplálékszerzés vonzza őket. A vadállatokhoz nem kell odamenni és megpróbálni kontaktot létesíteni, de ijedtségre sincs ok, ha rókát látunk. Egy róka nem fog csak úgy emberre támadni, a medvén kívül kevés ragadozó száll szembe az emberrel – magyarázta a szakember.
Nem valószínű, hogy veszett a róka de más baja lehet
Sokan a veszettség miatt félnek a rókáktól, ám nem ez a valós veszély, hiszen több évtizedes immunizáció során ez a betegség megszűnt az országban. Veszélyt jelent viszont az állatok ürüléke, mivel a róka galandféreg emberre is veszélyes lehet, ráadásul évekig lappanhat, tünetmentes lehet a fertőzés. Akár 15 év is eltelhet így, mielőtt megvan a baj, s halálos is lehet a fertőzés.
– Mindig mossuk meg a gyümölcsöket, gombákat fogyasztás előtt. A rókákat egyébként gyérítjük, hiszen ha túlszaporodnak, akkor a betegségek kezdik gyéríteni őket. A vármegyében 3000, az országban 90 ezer rókát lőttek nagyjából tavaly – hívta fel a figyelmet. – A veszettség az idegrendszert támadja, így tünete a megváltozott viselkedés, ettől valóban lehet „ szelíd” egy róka, ám mellette gyakori tünet még a kancsalság, illetve az állkapocs lógása, így a folyamatos nyálzás. A vadállatokról az önkormányzatot vagy az illetékes vadásztársaságot lehet értesíteni. A rókát akkor lőheti ki vadász a városban, ha veszélyeztet valakit vagy vagyoni károkozás történik. Ahhoz, hogy lakott területen kilőhessük komoly engedélyezési eljárás szükséges, rendőrségi engedély időpont megjelöléssel. Tehát ha a kárt okozó vad ebben az időpontban megjelenik akkor kilőhető. Élve fogó csapdázásra van még lehetőség, hasonló feltételekkel, ám a csapdába rendszerint szabadjára engedett kutyák és macskák sétálnak be a városokban – sorolta. A fentiek alapján tehát egy városban időnként megjelenő róka, amely senkit nem közelít meg és nem veszélyeztet sem életet sem vagyont, nem lőhető ki. Kovács István János hozzátette, amennyiben beteg állatot észlel valaki, akkor a hatósági állatorvost kell értesíteni.
– Tilos rókát hazavinni – mondta kérdésünkre. – Bűncselekmény, de sajnos valóban hallani olyan esetekről, amikor valaki kis rókát nevel, ám ennek rendszerint az a vége, hogy a szakértelem nélkül felnevelt, sajnos szelíd állatot szabadon engedik, ugyanis egy róka viselkedését kevesen képesek tolerálni otthonukban, arról nem is beszélve, hogy szinte mindenhonnan kiássák magukat. A szelíd róka életben maradási esélye a természetben csekély, így vélhetően ezek a példányok az ember közelében próbálnak maradni. Például a városokban – ismertette.
