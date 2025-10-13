október 13., hétfő

Lencsevégre kapták

2 órája

Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni

Címkék#dobó tér#egri buszpályaudvar#róka

Egy váratlan vendég bukkant fel Egerben, fotó is készült róla.

Heol.hu

Egy népszerű egri Facebook csoportban osztottak meg egy különleges fotót. Az egri buszpályaudvaron sikerült lencsevégre kapni egy ragadozó állatot. A róka több helyen is felbukkant már a városban. 

Egy róka bukkant fel az egri buszpályaudvaron
Forrás: Facebook

Rengeteg reakció és hozzászólás érkezett a poszthoz, volt aki a Dobó téren és az Érsekkertben is észlelte a ragadozót. Olyan is akadt, aki két rókát is látott már az egri buszpályaudvar és a Spar között.

Nagyon kis barátságos! Érsekkertben is sokat szaladgál, remélem nem bántja valami hülye

Korábban megírtuk, hogy négyen is meghaltak egy olyan betegségben, amelyet a rókák terjesztenek. 

 

