Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni

Egy népszerű egri Facebook csoportban osztottak meg egy különleges fotót. Az egri buszpályaudvaron sikerült lencsevégre kapni egy ragadozó állatot. A róka több helyen is felbukkant már a városban.

Egy róka bukkant fel az egri buszpályaudvaron

Forrás: Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Rengeteg reakció és hozzászólás érkezett a poszthoz, volt aki a Dobó téren és az Érsekkertben is észlelte a ragadozót. Olyan is akadt, aki két rókát is látott már az egri buszpályaudvar és a Spar között.

Nagyon kis barátságos! Érsekkertben is sokat szaladgál, remélem nem bántja valami hülye

Korábban megírtuk, hogy négyen is meghaltak egy olyan betegségben, amelyet a rókák terjesztenek.