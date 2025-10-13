2 órája
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni
Egy váratlan vendég bukkant fel Egerben, fotó is készült róla.
Egy népszerű egri Facebook csoportban osztottak meg egy különleges fotót. Az egri buszpályaudvaron sikerült lencsevégre kapni egy ragadozó állatot. A róka több helyen is felbukkant már a városban.
Rengeteg reakció és hozzászólás érkezett a poszthoz, volt aki a Dobó téren és az Érsekkertben is észlelte a ragadozót. Olyan is akadt, aki két rókát is látott már az egri buszpályaudvar és a Spar között.
Nagyon kis barátságos! Érsekkertben is sokat szaladgál, remélem nem bántja valami hülye
