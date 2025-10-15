Kiküldték a lopóautót Gyöngyösön, ezeket a kocsikat fogják és viszik! Sok tulajdonosnak lesz meglepetés…

Kedden ismét roncsautó elszállítást végzett a Gyöngyösi Városrendészet, tájékoztatta portálunkat Ferenczy Dániel rendészeti igazgató.

Roncsautó keddi elszállítása Gyöngyösön

Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook

– Újabb roncsautókat szállítottunk el a közterületekről a Farkas Tamás, a Csalogány és a Kossuth Lajos utcákban, ezzel is több parkolóhelyet szabadítva fel. A munka folytatódik – további üzemképtelen járművek ügyében is zajlanak a hatósági eljárások – közölte Ferenczy Dániel.

Portálunknak a rendészeti igazgató már korábban elmondta, hogy a városrendészek a vonatkozó törvény alapján – az üzembentartó értesítése mellett – eltávolíthatják a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.

Roncsautó elszállítását a városrendészet rendszeresen elvégzi

– A közterület-felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a jogkövetkezményre történő figyelmeztetést. Az értesítés elhelyezésétől számított tíz napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja – fogalmazott korábban Ferenczy Dániel.

Hozzátette, ha a tulajdonos (üzembentartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a járművet értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja.

– Abban az esetben, ha a szakértői értékbecslések alapján megállapítják, hogy a gépjárművek „roncsnak” minősülnek – bontóba viszik. A közterületről elszállítás költsége, a tárolás napi díja az üzembentartót terheli, amelyeket az eljárások végén hajtják be tőlük – tette hozzá a rendészeti igazgató.