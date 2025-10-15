Aki rongál, fizessen! A felsőtárkányi polgármester az elkövető jelentkezését várja

Felsőtárkányban történt az az eset, mely során egy eddig ismeretlen személy tönkretette az óvoda melletti domború tükröt. A helyi polgármester, dr. Juhász Attila Simon által közzétett bejegyzésben hívta fel a elkövető figyelmét arra, hogy jelentkezzen, ellenkező esetben rendőrségi feljelentést tesz.

Fotó: Mate Krisztian

– 24 órát kapsz, hogy jelentkezz, és ha kifizeted a tükör cseréjét, nem teszek még rongálásért is büntető feljelentést. Ellenkező esetben a kamerák felvételei alapján megteszem! – tette hozzá a polgármester.