október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedésbiztonság

2 órája

Aki rongál, fizessen! A felsőtárkányi polgármester az elkövető jelentkezését várja

Címkék#rongálás#büntetés#polgármester

A rongálás egy bizonyos életkor után már nem vicces, sőt, büntetendő. Morálisan is kérdéseket vet fel, ha valaki egy közlekedésbiztonsági eszközzel teszi – főleg, ha az óvoda környékén van, ahol gyerekek biztonságos közlekedése kiemelten fontos.

Heol.hu

Felsőtárkányban történt az az eset, mely során egy eddig ismeretlen személy tönkretette az óvoda melletti domború tükröt. A helyi polgármester, dr. Juhász Attila Simon által közzétett bejegyzésben hívta fel a elkövető figyelmét arra, hogy jelentkezzen, ellenkező esetben rendőrségi feljelentést tesz.

20250407_keresztezodes_MK_MW_0005
Fotó: Mate Krisztian

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– 24 órát kapsz, hogy jelentkezz, és ha kifizeted a tükör cseréjét, nem teszek még rongálásért is büntető feljelentést. Ellenkező esetben a kamerák felvételei alapján megteszem! – tette hozzá a polgármester.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu