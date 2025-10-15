2 órája
Aki rongál, fizessen! A felsőtárkányi polgármester az elkövető jelentkezését várja
A rongálás egy bizonyos életkor után már nem vicces, sőt, büntetendő. Morálisan is kérdéseket vet fel, ha valaki egy közlekedésbiztonsági eszközzel teszi – főleg, ha az óvoda környékén van, ahol gyerekek biztonságos közlekedése kiemelten fontos.
Felsőtárkányban történt az az eset, mely során egy eddig ismeretlen személy tönkretette az óvoda melletti domború tükröt. A helyi polgármester, dr. Juhász Attila Simon által közzétett bejegyzésben hívta fel a elkövető figyelmét arra, hogy jelentkezzen, ellenkező esetben rendőrségi feljelentést tesz.
– 24 órát kapsz, hogy jelentkezz, és ha kifizeted a tükör cseréjét, nem teszek még rongálásért is büntető feljelentést. Ellenkező esetben a kamerák felvételei alapján megteszem! – tette hozzá a polgármester.
