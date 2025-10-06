Egy világjáró kutyus és csapata a Bükkben barangolt – titkos ösvények és meglepetések vártak rájuk

Roxy a világjáró kutyus, a Győri Állatmenhely egykori lakója és kétlábú csapattársai az elmúlt több mint egy évtizedben bejárták hazánk valamennyi tájegységét, kerékpáron számos európai országban gyűjtötték a kilométereket és az élményeket, eközben pedig becses küldetésként vállalták Győr népszerűsítését. Egerbe is ellátogattak - derült ki a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közleményéből.

Roxy a világjáró kutyus, kétlábú társai mellett barangolt Heves vármegyében

Forrás: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied. Csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle.

- így kezdődik a beszámoló.

E gondolatok mentén indult útnak a Roxy Bicycle Team Magyarország egyik legszebb vidékére, hogy három napon át újabb kalandokat éljenek át. A túra célja az volt, hogy közelebbről megismerjék a Bükk-hegység természeti szépségeit, épített örökségét, és bepillantást nyerjenek az ott élő emberek mindennapjaiba. A mottóválasztás nem véletlen, hiszen ki más adhatna jótanácsot a csapat számára, ha éppen Egerből indulva kezdik meg kerékpáros körüket, mint Gárdonyi Géza - fogalmaznak.

Túránk során igyekeztünk a bölcsességet figyelembe véve kihasználni lehetőségeinket, amihez az időjárás remek alapot biztosított. Természetesen a győri vonatkozásokról sem feledkeztünk el, melynek keretein belül több helyi újdonsült ismerőssel beszélgettünk városunkról, illetve az itt szerzett élményeikről, emellett pedig a Bükk hegyeinek ölelésében megbújó „kistestvér” nevezetességeit is felkerestük.

- írják.

Sajnos a csapat egyik tagja egészségügyi okok miatt ezen a túrán csak autós kísérőként tudott részt venni, de becsülettel és lelkesen mutatta a helyes irányt a teljes útvonal és a látnivalók megtalálása érdekében egyaránt.

Roxyt laptársunk a Kisalföld "fedezte fel", és tette világhírűvé. Nem csak azzal, hogy négy éve megírta a sztoriját. ITT olvashatsz róla bővebben. Roxy lett a hagyományos Győri Könyvszalon drámaversenyének főszereplője is. Nem csak túrázik segít a gyerekeknek is.

Izgalmasan telt az első nap

Az első napon, bevezetésképpen az Eger-Szarvaskő-Bélapátfalva útirány mellett döntöttek, ami nagyon jó választásnak bizonyult: Szarvaskő páratlan fekvésű település, Bélapátfalva pedig több látnivalóval is szolgál. A Bélapátfalva-Szilvásvárad szakasz tekintetében már jelentősebb erőfeszítéseket kellett tenniük a csapatnak a továbbhaladás érdekében, ugyanis az Országos Kéktúra ösvényén tekeregtek jó darabon, néha tolva a vasparipákat. Na de a Fátyol-vízesés és pisztrángok nem folyt, illetve csúsztak ki a kezeik közül - fogalmaznak.