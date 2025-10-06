2 órája
Egy világjáró kutyus és csapata a Bükkben barangolt – titkos ösvények és meglepetések vártak rájuk
A Bükk rejtélyes ösvényein izgalmas kalandok várták a felfedezőket, pontosabban a Roxy Bicycle Team Magyarország csapatát. Roxy a világjáró kutyus, kétlábú társai mellett barangolt Heves vármegye festői tájain.
Roxy a világjáró kutyus, a Győri Állatmenhely egykori lakója és kétlábú csapattársai az elmúlt több mint egy évtizedben bejárták hazánk valamennyi tájegységét, kerékpáron számos európai országban gyűjtötték a kilométereket és az élményeket, eközben pedig becses küldetésként vállalták Győr népszerűsítését. Egerbe is ellátogattak - derült ki a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közleményéből.
A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied. Csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle.
- így kezdődik a beszámoló.
E gondolatok mentén indult útnak a Roxy Bicycle Team Magyarország egyik legszebb vidékére, hogy három napon át újabb kalandokat éljenek át. A túra célja az volt, hogy közelebbről megismerjék a Bükk-hegység természeti szépségeit, épített örökségét, és bepillantást nyerjenek az ott élő emberek mindennapjaiba. A mottóválasztás nem véletlen, hiszen ki más adhatna jótanácsot a csapat számára, ha éppen Egerből indulva kezdik meg kerékpáros körüket, mint Gárdonyi Géza - fogalmaznak.
Túránk során igyekeztünk a bölcsességet figyelembe véve kihasználni lehetőségeinket, amihez az időjárás remek alapot biztosított. Természetesen a győri vonatkozásokról sem feledkeztünk el, melynek keretein belül több helyi újdonsült ismerőssel beszélgettünk városunkról, illetve az itt szerzett élményeikről, emellett pedig a Bükk hegyeinek ölelésében megbújó „kistestvér” nevezetességeit is felkerestük.
- írják.
Sajnos a csapat egyik tagja egészségügyi okok miatt ezen a túrán csak autós kísérőként tudott részt venni, de becsülettel és lelkesen mutatta a helyes irányt a teljes útvonal és a látnivalók megtalálása érdekében egyaránt.
Roxyt laptársunk a Kisalföld "fedezte fel", és tette világhírűvé. Nem csak azzal, hogy négy éve megírta a sztoriját. ITT olvashatsz róla bővebben. Roxy lett a hagyományos Győri Könyvszalon drámaversenyének főszereplője is. Nem csak túrázik segít a gyerekeknek is.
Izgalmasan telt az első nap
Az első napon, bevezetésképpen az Eger-Szarvaskő-Bélapátfalva útirány mellett döntöttek, ami nagyon jó választásnak bizonyult: Szarvaskő páratlan fekvésű település, Bélapátfalva pedig több látnivalóval is szolgál. A Bélapátfalva-Szilvásvárad szakasz tekintetében már jelentősebb erőfeszítéseket kellett tenniük a csapatnak a továbbhaladás érdekében, ugyanis az Országos Kéktúra ösvényén tekeregtek jó darabon, néha tolva a vasparipákat. Na de a Fátyol-vízesés és pisztrángok nem folyt, illetve csúsztak ki a kezeik közül - fogalmaznak.
A Szalajka-völgyben megtörtént az elvesztett energia pótlása, majd a kulturális értékekre helyezték a hangsúlyt. Szilvásváradon, Nagyvisnyón, Dédestapolcsányban és Bánhorvátiban is találtak bőven látnivalót. Nagy várakozással tekerték le az utolsó kilométereket, mert Kazincbarcikára már hosszú évek óta készültek eljutni. Ehhez képest a városból aznap már nem sok mindent láttak, mert az ETO meccs megtekintésére a szálláson kívül nem találtak lehetőséget. Ez sem jelentett gondot, hiszen a szállás éttermének egyik – Győrrel kapcsolatban rengeteg élményt megosztó – felszolgálójával szurkolták végig a 90 percet - írják.
Kalandok két keréken, a Bükk szívében
A második napi táv első részében folyamatosan váltakoztak a gyorsasági és technikás szakaszok. Mindkét formában ügyesen vették az akadályokat, sőt, még némi kulturális feltöltődés is belefért. Berente, Sajószentpéter és Parasznya érintésével elérték az első frissítőpontot. Következett a kihagyhatatlan, elmaradhatatlan, pótolhatatlan, elképesztően izgalmas és erőt próbáló hegyi szakasz, melynek utolsó harmadában a bringás Paradicsomban érezték magukat. Végiggurulva a Hámori-tó partján rendesen kapkodták a fejüket a résztvevők, majd Lillafüreden elvesztették az állukat.
Hatalmas erőfeszítéseinknek köszönhetően másztunk fel aznapi „tevénk második púpjára”, aztán „bedobtuk a gyeplőt a lovak közé”. Fantasztikus erdei ösvényen gurultunk hosszú-hosszú kilométereken keresztül, közben a tüdőnket átjárta a friss oxigén, a bükkszentkereszti gyógyító kövek jóvoltából pedig plusz energiákhoz jutottunk.
- fogalmaznak.
Csak úgy izzottak a tárcsák, amikor lefékeztek szeretett városuk "kistestvérének" határán. Egyértelműen megérte a hosszabb megálló, hiszen több látványosság is megbújik a településen. Mindegyik ára jó kis izmos kapaszkodó legyűrése volt, de ezt Harsányig, a szállásukat adó településig maximálisan visszakaptuk, még a néhány emelkedőn is gurultak felfelé a bringák. Nagyszerű harsányi szállásukat elhagyva a jutalomjátékot kezdték meg, mely során nem kellett sietni, sem hegyet mászni, inkább alaposan megcsodálni a sok látnivalót. Szó se róla, volt belőlük bőven.
Élmények, panorámák és váratlan buktatók
Első állomásunk a meglehetősen furcsa Vatta nevet viseli, de más meglepetést is tartogatott számukra: egy iskolának helyt adó, de szépen rendben tartott kastélyt. A kiváló bevezető után már nem volt nehéz befogadniuk Tibolddaróc nevezetességeinek látványát. Igaz ugyan, hogy a kilátóig rendesen kihasználták tüdőnk kapacitását, de bőven megérte az erőfeszítés.
Aztán megtörtént a túra első, és szerencsére utolsó technikai malőrje. Egyikük bringája valahol útközben elhagyta nélkülözhetetlen alkatrészét, így a vasparipa innentől használhatatlanná vált. A második csapattagjuk is az autóban kényszerült folytatni a túrát. Némi gyógyírt jelentett számára (is), hogy Bogácson, a Vadvirág étteremben hihetetlen választék és fantasztikus ízek várták őket.
Egy visszafogottabban teljesített szakasz után következett Noszvaj, a híres barlanglakásokkal, a már nem használt tufabányával, valamint egy újabb kastéllyal. Ezután a két talpon (nyeregben) maradt legénynek még le kellett küzdenie néhány emelkedőt, amiért jutalmul többször is csodás panorámában részesülhettek, majd Egerbe érve bezárták a kört.
A három napot összefoglalva elmondhatjuk, hogy bár egészségügyi és technikai okok miatt csak hárman, illetve kis részben ketten tekertünk, mégis mindannyian részt vettünk valamilyen módon a túrán, így legalább ismét együtt volt a csapat. Az időjárás, a látnivalók, a szállások és a felkeresett vendéglátó egységek pedig maximálisan hozzájárultak a jó hangulatunkhoz. Felejthetetlen élményekben részesültünk, ami megerősít bennünket abban, hogy a jövőt illetően bátran tervezhetünk. Folytatása következik...
- fogalmaznak.
