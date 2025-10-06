október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kalandok

2 órája

Egy világjáró kutyus és csapata a Bükkben barangolt – titkos ösvények és meglepetések vártak rájuk

Címkék#Bükk-hegység#világjáró kutya#kerékpár

A Bükk rejtélyes ösvényein izgalmas kalandok várták a felfedezőket, pontosabban a Roxy Bicycle Team Magyarország csapatát. Roxy a világjáró kutyus, kétlábú társai mellett barangolt Heves vármegye festői tájain.

Heol.hu

Roxy a világjáró kutyus, a Győri Állatmenhely egykori lakója és kétlábú csapattársai az elmúlt több mint egy évtizedben bejárták hazánk valamennyi tájegységét, kerékpáron számos európai országban gyűjtötték a kilométereket és az élményeket, eközben pedig becses küldetésként vállalták Győr népszerűsítését. Egerbe is ellátogattak - derült ki a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közleményéből.

Roxy a világjáró kutyus, kétlábú társai mellett barangolt Heves vármegyében
 Roxy a világjáró kutyus, kétlábú társai mellett barangolt Heves vármegyében
Forrás:  Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied. Csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle.

- így kezdődik a beszámoló.

E gondolatok mentén indult útnak a Roxy Bicycle Team Magyarország egyik legszebb vidékére, hogy három napon át újabb kalandokat éljenek át. A túra célja az volt, hogy közelebbről megismerjék a Bükk-hegység természeti szépségeit, épített örökségét, és bepillantást nyerjenek az ott élő emberek mindennapjaiba. A mottóválasztás nem véletlen, hiszen ki más adhatna jótanácsot a csapat számára, ha éppen Egerből indulva kezdik meg kerékpáros körüket, mint Gárdonyi Géza - fogalmaznak.

Túránk során igyekeztünk a bölcsességet figyelembe véve kihasználni lehetőségeinket, amihez az időjárás remek alapot biztosított. Természetesen a győri vonatkozásokról sem feledkeztünk el, melynek keretein belül több helyi újdonsült ismerőssel beszélgettünk városunkról, illetve az itt szerzett élményeikről, emellett pedig a Bükk hegyeinek ölelésében megbújó „kistestvér” nevezetességeit is felkerestük.

 - írják.
Sajnos a csapat egyik tagja egészségügyi okok miatt ezen a túrán csak autós kísérőként tudott részt venni, de becsülettel és lelkesen mutatta a helyes irányt a teljes útvonal és a látnivalók megtalálása érdekében egyaránt.

Roxyt laptársunk a Kisalföld "fedezte fel", és tette világhírűvé. Nem csak azzal, hogy négy éve megírta a sztoriját. ITT olvashatsz róla bővebben. Roxy lett a hagyományos Győri Könyvszalon drámaversenyének főszereplője is. Nem csak túrázik segít a gyerekeknek is.

Izgalmasan telt az első nap

Az első napon, bevezetésképpen az Eger-Szarvaskő-Bélapátfalva útirány mellett döntöttek, ami nagyon jó választásnak bizonyult: Szarvaskő páratlan fekvésű település, Bélapátfalva pedig több látnivalóval is szolgál. A Bélapátfalva-Szilvásvárad szakasz tekintetében már jelentősebb erőfeszítéseket kellett tenniük a csapatnak a továbbhaladás érdekében, ugyanis az Országos Kéktúra ösvényén tekeregtek jó darabon, néha tolva a vasparipákat. Na de a Fátyol-vízesés és pisztrángok nem folyt, illetve csúsztak ki a kezeik közül - fogalmaznak.

A Szalajka-völgyben megtörtént az elvesztett energia pótlása, majd a kulturális értékekre helyezték a hangsúlyt. Szilvásváradon, Nagyvisnyón, Dédestapolcsányban és Bánhorvátiban is találtak bőven látnivalót. Nagy várakozással tekerték le az utolsó kilométereket, mert Kazincbarcikára már hosszú évek óta készültek eljutni. Ehhez képest a városból aznap már nem sok mindent láttak, mert az ETO meccs megtekintésére a szálláson kívül nem találtak lehetőséget. Ez sem jelentett gondot, hiszen a szállás éttermének egyik – Győrrel kapcsolatban rengeteg élményt megosztó – felszolgálójával szurkolták végig a 90 percet - írják.

Roxy a világjáró kutyus, kétlábú társai mellett barangolt Heves vármegyében
Roxy a világjáró kutyus, kétlábú társai mellett barangolt Heves vármegyében
Forrás:  Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kalandok két keréken, a Bükk szívében

A második napi táv első részében folyamatosan váltakoztak a gyorsasági és technikás szakaszok. Mindkét formában ügyesen vették az akadályokat, sőt, még némi kulturális feltöltődés is belefért. Berente, Sajószentpéter és Parasznya érintésével elérték az első frissítőpontot. Következett a kihagyhatatlan, elmaradhatatlan, pótolhatatlan, elképesztően izgalmas és erőt próbáló hegyi szakasz, melynek utolsó harmadában a bringás Paradicsomban érezték magukat. Végiggurulva a Hámori-tó partján rendesen kapkodták a fejüket a résztvevők, majd Lillafüreden elvesztették az állukat.

Hatalmas erőfeszítéseinknek köszönhetően másztunk fel aznapi „tevénk második púpjára”, aztán „bedobtuk a gyeplőt a lovak közé”. Fantasztikus erdei ösvényen gurultunk hosszú-hosszú kilométereken keresztül, közben a tüdőnket átjárta a friss oxigén, a bükkszentkereszti gyógyító kövek jóvoltából pedig plusz energiákhoz jutottunk.

- fogalmaznak.

Csak úgy izzottak a tárcsák, amikor lefékeztek szeretett városuk "kistestvérének" határán. Egyértelműen megérte a hosszabb megálló, hiszen több látványosság is megbújik a településen. Mindegyik ára jó kis izmos kapaszkodó legyűrése volt, de ezt Harsányig, a szállásukat adó településig maximálisan visszakaptuk, még a néhány emelkedőn is gurultak felfelé a bringák. Nagyszerű harsányi szállásukat elhagyva a jutalomjátékot kezdték meg, mely során nem kellett sietni, sem hegyet mászni, inkább alaposan megcsodálni a sok látnivalót. Szó se róla, volt belőlük bőven.

Élmények, panorámák és váratlan buktatók

Első állomásunk a meglehetősen furcsa Vatta nevet viseli, de más meglepetést is tartogatott számukra: egy iskolának helyt adó, de szépen rendben tartott kastélyt. A kiváló bevezető után már nem volt nehéz befogadniuk Tibolddaróc nevezetességeinek látványát. Igaz ugyan, hogy a kilátóig rendesen kihasználták tüdőnk kapacitását, de bőven megérte az erőfeszítés.

Aztán megtörtént a túra első, és szerencsére utolsó technikai malőrje. Egyikük bringája valahol útközben elhagyta nélkülözhetetlen alkatrészét, így a vasparipa innentől használhatatlanná vált. A második csapattagjuk is az autóban kényszerült folytatni a túrát. Némi gyógyírt jelentett számára (is), hogy Bogácson, a Vadvirág étteremben hihetetlen választék és fantasztikus ízek várták őket.

Egy visszafogottabban teljesített szakasz után következett Noszvaj, a híres barlanglakásokkal, a már nem használt tufabányával, valamint egy újabb kastéllyal. Ezután a két talpon (nyeregben) maradt legénynek még le kellett küzdenie néhány emelkedőt, amiért jutalmul többször is csodás panorámában részesülhettek, majd Egerbe érve bezárták a kört.

A három napot összefoglalva elmondhatjuk, hogy bár egészségügyi és technikai okok miatt csak hárman, illetve kis részben ketten tekertünk, mégis mindannyian részt vettünk valamilyen módon a túrán, így legalább ismét együtt volt a csapat. Az időjárás, a látnivalók, a szállások és a felkeresett vendéglátó egységek pedig maximálisan hozzájárultak a jó hangulatunkhoz. Felejthetetlen élményekben részesültünk, ami megerősít bennünket abban, hogy a jövőt illetően bátran tervezhetünk. Folytatása következik...

- fogalmaznak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu