Varázslatos égi színjáték - így látszott Nagyvisnyóról a sarki fény + videó

Különleges volt a mostani sarki fény

Az Időkép beszámolója szerint a mostani esetben egy G2-es erősségű geomágneses vihar juttatott a Napból származó töltött részecskéket bolygónk légkörébe, ennek köszönhetően hazánkból is láthatóvá vált a sarki fény. Ráadásul nemcsak rózsaszín, hanem rövid ideig zöld színben is pompázott az északi horizont fölött.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nagyvisnyói webkamera örökítette meg a különleges sarki fényt, a videót pedig Facebook-oldalukon osztották meg: