Aurora borealis

3 órája

Varázslatos égi színjáték - így látszott Nagyvisnyóról a sarki fény + videó

Címkék#aurora borealis#geomágneses vihar#sarki fény

Csodálatos színekben pompázott az égbolt szombaton éjjel. A sarki fény ezúttal különleges színekkel varázsolta el azokat, akik megfigyelték.

Heol.hu

Nem sokkal fél 10 előtt már látni lehetett szombaton este a sarki fényt, azaz az aurora borealist az Időkép szerint. Októberben Eger felett már lehetett látni ilyen égi színjátékot, erről korábban be is számoltunk, most pedig Nagyvisnyóról figyelték meg a jelenséget.

Csodálatos volt a sarki fény Nagyvisnyó fölött szombaton éjjel
Forrás: Időkép/Facebook
Forrás: Időkép/Facebook

Különleges volt a mostani sarki fény

Az Időkép beszámolója szerint a mostani esetben egy G2-es erősségű geomágneses vihar juttatott a Napból származó töltött részecskéket bolygónk légkörébe, ennek köszönhetően hazánkból is láthatóvá vált a sarki fény. Ráadásul nemcsak rózsaszín, hanem rövid ideig zöld színben is pompázott az északi horizont fölött.

A nagyvisnyói webkamera örökítette meg a különleges sarki fényt, a videót pedig Facebook-oldalukon osztották meg:

 

