Varázslatos égi színjáték - így látszott Nagyvisnyóról a sarki fény + videó
Csodálatos színekben pompázott az égbolt szombaton éjjel. A sarki fény ezúttal különleges színekkel varázsolta el azokat, akik megfigyelték.
Nem sokkal fél 10 előtt már látni lehetett szombaton este a sarki fényt, azaz az aurora borealist az Időkép szerint. Októberben Eger felett már lehetett látni ilyen égi színjátékot, erről korábban be is számoltunk, most pedig Nagyvisnyóról figyelték meg a jelenséget.
Különleges volt a mostani sarki fény
Az Időkép beszámolója szerint a mostani esetben egy G2-es erősségű geomágneses vihar juttatott a Napból származó töltött részecskéket bolygónk légkörébe, ennek köszönhetően hazánkból is láthatóvá vált a sarki fény. Ráadásul nemcsak rózsaszín, hanem rövid ideig zöld színben is pompázott az északi horizont fölött.
A nagyvisnyói webkamera örökítette meg a különleges sarki fényt, a videót pedig Facebook-oldalukon osztották meg:
