Csodát fotózták az égen a Bükk felett

A későnyári ég is bővelkedik a kozmikus csodákban és ezt le is fotózták. Egy különleges képet osztott meg a Bükki Csillagda pénteken este, a Tejút végtelen csillagösvényei és sötét ködfoltjai között jól látható rajta a Selyemgubó-köd.

Csodát fotózták az égen

Forrás: Bükki Csillagda / Heol.hu

Mint írták, a kép egy Askar asztrográffal készült, multiband keskenysávú szűrőn keresztül, 3 óra tiszta expozícióval.