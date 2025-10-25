október 25., szombat

Kozmikus

3 órája

Csodát fotózták az égen a Bükk felett

Nem mindennapi látvány tárult elő péntek este. Szerencsére egy három órás expozíció tisztán megmutatott mindent.

Heol.hu

A későnyári ég is bővelkedik a kozmikus csodákban és ezt le is fotózták. Egy különleges képet osztott meg a Bükki Csillagda pénteken este, a Tejút végtelen csillagösvényei és sötét ködfoltjai között jól látható rajta a Selyemgubó-köd. 

Csodát fotózták az égen
Forrás: Bükki Csillagda / Heol.hu

Mint írták, a kép egy Askar asztrográffal készült, multiband keskenysávú szűrőn keresztül, 3 óra tiszta expozícióval.

 


 

 

