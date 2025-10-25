Kozmikus
3 órája
Csodát fotózták az égen a Bükk felett
Nem mindennapi látvány tárult elő péntek este. Szerencsére egy három órás expozíció tisztán megmutatott mindent.
A későnyári ég is bővelkedik a kozmikus csodákban és ezt le is fotózták. Egy különleges képet osztott meg a Bükki Csillagda pénteken este, a Tejút végtelen csillagösvényei és sötét ködfoltjai között jól látható rajta a Selyemgubó-köd.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint írták, a kép egy Askar asztrográffal készült, multiband keskenysávú szűrőn keresztül, 3 óra tiszta expozícióval.
