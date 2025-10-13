1 órája
Fényes nappal sikerült lefotózni a ritka állatot a Bükkben – az út szélén feküdt, amikor közel mentek hozzá
Egy nem mindennapi színű állatot sikerült megörökíteni a Bükkben.
Az egyik állathatározó Facebook csoportban egy figyelemre méltó fotót osztottak meg. A Bükk hegységben egy szlalomozó erdei siklót fotóztak le, amelynek különlegessége, hogy tiszta fekete.
Szénfekete sikló a Bükkben?
Sok komment és reakció érkezett a poszthoz. Többen is csodálták az állatot, volt olyan hozzászóló is, aki megfejtette, hogy pontosan melyik sikló látható a fotón.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Igen, erdei sikló. Vannak ilyen axantikus egyedek. Élőben még én sem láttam.
- írta egy kommentelő.
Legutóbb arról írtunk, amikor az Eger-patakban tekergett egy vízisikló.
Kígyó szabadult el Egerben? Hüllő tekergett a kórháznál, itt a fotó róla!
(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Berán Dániel/Heol.hu)
Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről
Kiderült, kik sérültek a súlyos poroszlói balesetben - fotók és videó
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni