Fényes nappal sikerült lefotózni a ritka állatot a Bükkben – az út szélén feküdt, amikor közel mentek hozzá

Az egyik állathatározó Facebook csoportban egy figyelemre méltó fotót osztottak meg. A Bükk hegységben egy szlalomozó erdei siklót fotóztak le, amelynek különlegessége, hogy tiszta fekete.

A Bükk hegységben egy szlalomozó erdei siklót fotóztak le

Forrás: Udvari János/Állathatározó Facebook

Szénfekete sikló a Bükkben?

Sok komment és reakció érkezett a poszthoz. Többen is csodálták az állatot, volt olyan hozzászóló is, aki megfejtette, hogy pontosan melyik sikló látható a fotón.

Igen, erdei sikló. Vannak ilyen axantikus egyedek. Élőben még én sem láttam.

- írta egy kommentelő.

