Fényes nappal sikerült lefotózni a ritka állatot a Bükkben – az út szélén feküdt, amikor közel mentek hozzá

Egy nem mindennapi színű állatot sikerült megörökíteni a Bükkben.

Az egyik állathatározó Facebook csoportban egy figyelemre méltó fotót osztottak meg. A Bükk hegységben egy szlalomozó erdei siklót fotóztak le, amelynek különlegessége, hogy tiszta fekete. 

A Bükk hegységben egy szlalomozó erdei siklót fotóztak le
 A Bükk hegységben egy szlalomozó erdei siklót fotóztak le
Forrás: Udvari János/Állathatározó Facebook

Szénfekete sikló a Bükkben?

Sok komment és reakció érkezett a poszthoz. Többen is csodálták az állatot, volt olyan hozzászóló is, aki megfejtette, hogy pontosan melyik sikló látható a fotón. 

Igen, erdei sikló. Vannak ilyen axantikus egyedek. Élőben még én sem láttam.

- írta egy kommentelő. 

Legutóbb arról írtunk, amikor az Eger-patakban tekergett egy vízisikló.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Berán Dániel/Heol.hu)

 

 

 

