Megrémült a hevesi nő attól, amit a pincéjében látott – mit keresnek a hüllők a házaknál?
Sokan rettegnek tőlük, pedig a mérges kígyó ritka az országban. Miért jönnek be a siklók a házakhoz és hol élnek a viperák?
Olvasónk halálra rémült, ugyanis a pincéjében egyik nap még csak egy egészen kicsi hüllő volt, de néhány nappal később már azzal szembesült, hogy csúszómászó illan el, ahogy feloltja a villanyt. Mivel nem tudta jól szemügyre venni az állatokat, a nő arról érdeklődött, siklókról lehet-e szó vagy lehetnek-e veszélyes kígyók felsőtárkányi pincéjében.
Kétéltűink és hüllőink búvóhelyet, menedéket keresve gyakran kerülnek mesterséges üregekbe, vízaknákba
– hívta fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága is korábban néhány bajba jutott sikló miatt. A siklókat az ÉRV Zrt. szakemberei munkavégzés közben egy vízakna alján találták, majd az esetről azonnal értesítették a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot. A helyszínre érkező Természetvédelmi Őrszolgálat tizenhárom példány kockás siklót és egy példány vöröshasú unkát gyűjtött össze és mentett ki az aknából.
A mély mesterséges helyekre csak bejutni könnyű, a kivezető utat önállóan legtöbbször képtelenek megtalálni. Így csapdába esnek, ami táplálék nélkül a biztos halált jelenti számukra. Magyarországon minden kétéltű és hüllő védett, a kockás sikló természetvédelmi értéke huszonötezer, míg a vöröshasú unka természetvédelmi értéke tízezer forint.
A kemma.hu is írt róla, hogy Komárom táján is előfordulnak hüllők a mesterséges üregekben. „Az, ha siklót találunk a vízóra aknában, a fészerben, a garázsban, jóformán természetes dolog. A téli hónapokat inaktívan, hibernált állapotban töltik, ehhez pedig fagymentes helyet kell találniuk. A természetben ez általában egy földalatti üreg, odú, esetleg nagyobb kövek, sziklák alatt. A kertünkben kiváló szolgálatot tesznek a komposztok, levélkupacok, és bizony a melegebb helységek is a háztájunkon.” – írták a cikkben. Mint írják, ha képesek vagyunk együtt élni a tudattal, hogy körülöttünk telelnek majd ezek az állatok, hagyhatjuk őket a helyükön: majd tavasszal tovább állnak. Viszont, ha mindenképpen szeretnénk őket kitessékelni, úgy nyugodtan kézbe is vehetjük őket, vagy ha az sok, egy seprűvel, lapáttal óvatos mozdulatokkal kiterelhetjük őket a szabadba, anélkül, hogy bántódásuk esne.
Az egyik állathatározó Facebook csoportban egy figyelemre méltó fotót osztottak meg. A Bükk hegységben egy különleges erdei siklót fotóztak le, az állat szénfekete volt, még a hasán sem voltak világos részek. előtte az Eger-patakban sikerült lefotózni egy hüllőt, amit a kommentelők azonosítottak be és egyhangúan megegyeztek az állat fajtájában.
A Kemma újságírója összeszedte, milyen gyíkokkal, kígyókkal valószínű a találkozás hazánkban, hiszen sokuk jelen van körülöttünk. Ez nyáron a táplálkozásukhoz, télen pedig a fent leírt okokhoz kötődik. A rovarokban dúskáló kertek gyakori lakói a zöld- és fürge gyíkok, rájuk pedig előszeretettel vadászik a rézsikló és az erdei sikló. A természetközeli falvak közelében gyakran megfordulnak, és néha bizony a szemünk elé is kerülnek, például fűnyírás közben, vagy a tűzifa kupacok alól. Az emberektől rendkívül félnek, méreggel nem rendelkeznek, így nekünk nincs okunk rá, hogy tartsunk tőlük.
Hol laknak a siklók és hol a kígyók?
A vízközeli fajtákat gyakrabban lehet látni. A kockás- és vízi siklók többnyire a cikk szerint kevésbé ijedősek, hozzászoktak az emberi jelenléthez. Bár akad mérgeskígyó Magyarországon, de a két viperafajunkkal szinte biztos, hogy sosem futunk össze. A keresztes vipera, amely elterjedtebb, és a rákosi vipera, amely rendkívül ritka. A keresztes vipera főként a hegyvidéki erdős, bozótos területeken, valamint a Tiszaháton és Somogy/Zala megyékben található meg. A rákosi vipera a Fertő-Hanság és a Kiskunság vidékének nedves rétein, mocsaras területein és száraz sztyeppjein él, hívja fela afigyelmet a Magyar Madártani Egyesület weboldalán, ahol térképen is látható, merre élnek a viperák hazánkban.
Könnyű összekeverni a kígyókkal egyes gyíkfajtákat is, ugyanis a közönséges- és kékpettyes lábatlangyíkot avatatlan szem, gyakorta összetéveszti a kígyófélékkel. Mindkét faj egyedei viselhetnek türkizkék pettyeket, sima pikkelybőrük, hirtelen véget érő farkuk és szemhéjaik megléte mutatja, hogy ezek gyíkok, még akkor is, ha lábaik nincsenek. Törékeny kuszmaként is ismeri a népnyelv, és igazi kuriózum, ha egyszer-egyszer megpillantjuk őket.
