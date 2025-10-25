Megrémült a hevesi nő attól, amit a pincéjében látott – mit keresnek a hüllők a házaknál?

Olvasónk halálra rémült, ugyanis a pincéjében egyik nap még csak egy egészen kicsi hüllő volt, de néhány nappal később már azzal szembesült, hogy csúszómászó illan el, ahogy feloltja a villanyt. Mivel nem tudta jól szemügyre venni az állatokat, a nő arról érdeklődött, siklókról lehet-e szó vagy lehetnek-e veszélyes kígyók felsőtárkányi pincéjében.

Egy vízóraaknából mentette ki ezeket a siklókat a Bükki Nemzeti Park Foró: bnpi.hu

Kétéltűink és hüllőink búvóhelyet, menedéket keresve gyakran kerülnek mesterséges üregekbe, vízaknákba

– hívta fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága is korábban néhány bajba jutott sikló miatt. A siklókat az ÉRV Zrt. szakemberei munkavégzés közben egy vízakna alján találták, majd az esetről azonnal értesítették a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot. A helyszínre érkező Természetvédelmi Őrszolgálat tizenhárom példány kockás siklót és egy példány vöröshasú unkát gyűjtött össze és mentett ki az aknából.

A mély mesterséges helyekre csak bejutni könnyű, a kivezető utat önállóan legtöbbször képtelenek megtalálni. Így csapdába esnek, ami táplálék nélkül a biztos halált jelenti számukra. Magyarországon minden kétéltű és hüllő védett, a kockás sikló természetvédelmi értéke huszonötezer, míg a vöröshasú unka természetvédelmi értéke tízezer forint.

A kemma.hu is írt róla, hogy Komárom táján is előfordulnak hüllők a mesterséges üregekben. „Az, ha siklót találunk a vízóra aknában, a fészerben, a garázsban, jóformán természetes dolog. A téli hónapokat inaktívan, hibernált állapotban töltik, ehhez pedig fagymentes helyet kell találniuk. A természetben ez általában egy földalatti üreg, odú, esetleg nagyobb kövek, sziklák alatt. A kertünkben kiváló szolgálatot tesznek a komposztok, levélkupacok, és bizony a melegebb helységek is a háztájunkon.” – írták a cikkben. Mint írják, ha képesek vagyunk együtt élni a tudattal, hogy körülöttünk telelnek majd ezek az állatok, hagyhatjuk őket a helyükön: majd tavasszal tovább állnak. Viszont, ha mindenképpen szeretnénk őket kitessékelni, úgy nyugodtan kézbe is vehetjük őket, vagy ha az sok, egy seprűvel, lapáttal óvatos mozdulatokkal kiterelhetjük őket a szabadba, anélkül, hogy bántódásuk esne.