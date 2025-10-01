2 órája
Egyre több a skarlátos beteg Hevesben is
Csökken a májgyulladásos esetek száma Hevesben, de újabb fertőzés ütötte fel a fejét. A skarlátos megbetegedések száma megduplázódott a legfrissebb adatok szerint.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 38. heti járványügyi jelentése szerint Heves vármegyében csökkent ugyan a fertőző májgyulladásos betegségben szenvedők száma, de több skarlátos megbetegedést regisztráltak. Szeptember 15-e és 21-e között – a 37. és 38. hét összehasonlítása alapján – a Hepatitis infectiosával diagnosztizált betegek száma kettőről egyre csökkent, s míg a 37. héten csak kettő, a 38. hétre már négy skarlátos esetet jelentettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a salmonellás megbetegedések száma kettőről háromra nőtt. Szamárköhögés is felütötte a fejét az országban, de Heves vármegyét most nem érinti.
Korábban írtunk arról, hogy a szamárköhögéses megbetegedések között egy hevesi lakost is regisztráltak.
Fullasztó rohamokkal járó betegség ütötte fel a fejét Hevesben
Arról is beszámoltunk, hogy a szomszédos vármegyében megjelent a fertőző sárgaság. Szeptember közepére azonban drasztikus fordulat állt be: a hepatitis A megbetegedések száma csaknem az ötszörösére emelkedett. A 38. heti jelentés alapján Heves vármegyében nincs Hepatitis A-val fertőzött beteg.
