október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megbetegedések

2 órája

Egyre több a skarlátos beteg Hevesben is

Címkék#betegség#skarlát#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Csökken a májgyulladásos esetek száma Hevesben, de újabb fertőzés ütötte fel a fejét. A skarlátos megbetegedések száma megduplázódott a legfrissebb adatok szerint.

Heol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 38. heti járványügyi jelentése szerint Heves vármegyében csökkent ugyan a fertőző májgyulladásos betegségben szenvedők száma, de több skarlátos megbetegedést regisztráltak. Szeptember 15-e és 21-e között – a 37. és 38. hét összehasonlítása alapján – a Hepatitis infectiosával diagnosztizált betegek száma kettőről egyre csökkent, s míg a 37. héten csak kettő, a 38. hétre már négy skarlátos esetet jelentettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a salmonellás megbetegedések száma kettőről háromra nőtt. Szamárköhögés is felütötte a fejét az országban, de Heves vármegyét most nem érinti.

A skarlát megjelent, sőt nőtt az esetek száma Hevesben Forrás: MW
A skarlát megjelent, sőt nőtt az esetek száma Hevesben
Forrás: MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban írtunk arról, hogy a szamárköhögéses megbetegedések között egy hevesi lakost is regisztráltak.

Arról is beszámoltunk, hogy a szomszédos vármegyében megjelent a fertőző sárgaság. Szeptember közepére azonban drasztikus fordulat állt be: a hepatitis A megbetegedések száma csaknem az ötszörösére emelkedett. A 38. heti jelentés alapján Heves vármegyében nincs Hepatitis A-val fertőzött beteg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu