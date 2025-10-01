Egyre több a skarlátos beteg Hevesben is

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 38. heti járványügyi jelentése szerint Heves vármegyében csökkent ugyan a fertőző májgyulladásos betegségben szenvedők száma, de több skarlátos megbetegedést regisztráltak. Szeptember 15-e és 21-e között – a 37. és 38. hét összehasonlítása alapján – a Hepatitis infectiosával diagnosztizált betegek száma kettőről egyre csökkent, s míg a 37. héten csak kettő, a 38. hétre már négy skarlátos esetet jelentettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a salmonellás megbetegedések száma kettőről háromra nőtt. Szamárköhögés is felütötte a fejét az országban, de Heves vármegyét most nem érinti.

A skarlát megjelent, sőt nőtt az esetek száma Hevesben

Forrás: MW

