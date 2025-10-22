október 22., szerda

Így készül a legendás űrcsoki: Kapu Tibor és Cserényi Gyula betekintést nyert a maklári műhelybe + videó

A Stühmer gyár közösségi oldalán megosztott videóban most azok a pillanatok elevenednek meg, amelyeket mi is átélhettünk októberi látogatásunk során. Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával együtt járhattuk be a maklári üzemet, ahol testközelből láthattuk, hogyan készülnek a Stühmer különlegességei – köztük a híres űrcsoki, a Korfu szelet.

Október elején ellátogattunk a maklári Stühmer gyárba, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula társaságában végigkövethettük a szaloncukor- és a híres űrcsoki, a Korfu szelet gyártásának folyamatát. Kapu Tibor a látogatás során elárulta, hogy egyik legemlékezetesebb élménye az volt, amikor felülről pillanthatta meg a fénylő Földet. A különleges eseményről a Stühmer most egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyben a látogatás legérdekesebb pillanatai is megelevenednek.

Kapu Tibor és Cserényi Gyula a Stühmerben
Kapu Tibor és Cserényi Gyula a Stühmerben végigkövethették a szaloncukor- és a csokoládégyártás folyamatát
Így készül a Stühmer a karácsonyra

A Stühmer gyárban számos különlegesség készül, köztük a körtezselés-muskotályos szaloncukor, amelyet saját készítésű, karamellizált fehércsokoládéba töltenek. A muskotályos krém igazi pezsgővel készül, és minden édesség házi recept alapján, a Stühmer műhelyében születik meg. A Korfu szaloncukor előállítása egészen más technológiát igényel, így a vendégeknek a gyártósor végén lehetőségük volt megkóstolni a frissen elkészült finomságot. 

Íme a Stühmer videója:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
