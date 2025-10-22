Így készül a legendás űrcsoki: Kapu Tibor és Cserényi Gyula betekintést nyert a maklári műhelybe + videó

Október elején ellátogattunk a maklári Stühmer gyárba, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula társaságában végigkövethettük a szaloncukor- és a híres űrcsoki, a Korfu szelet gyártásának folyamatát. Kapu Tibor a látogatás során elárulta, hogy egyik legemlékezetesebb élménye az volt, amikor felülről pillanthatta meg a fénylő Földet. A különleges eseményről a Stühmer most egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyben a látogatás legérdekesebb pillanatai is megelevenednek.

Kapu Tibor és Cserényi Gyula a Stühmerben végigkövethették a szaloncukor- és a csokoládégyártás folyamatát

Fotó: Huszár Márk

Így készül a Stühmer a karácsonyra

A Stühmer gyárban számos különlegesség készül, köztük a körtezselés-muskotályos szaloncukor, amelyet saját készítésű, karamellizált fehércsokoládéba töltenek. A muskotályos krém igazi pezsgővel készül, és minden édesség házi recept alapján, a Stühmer műhelyében születik meg. A Korfu szaloncukor előállítása egészen más technológiát igényel, így a vendégeknek a gyártósor végén lehetőségük volt megkóstolni a frissen elkészült finomságot.