Súlyos baleset a fák között, mentőhelikopter szállt le Gyöngyös közelében – fotókkal

A Vörösmarti Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szombat délután 13:42-kor riasztást kapott az Országos Mentőszolgálattól: a Sárhegy szurdokában, a sárga turistajelzés mentén, egy túrázó súlyos bokasérülést szenvedett egy rendkívül nehezen megközelíthető területen szombaton.

Megmentették, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba a bajba jutott túrázót.

Forrás: Vajda János/MTI

A helyszínt a Kékes Kutató-Mentővel közösen, az Amarokkal és quaddal közelítették meg, ameddig a terep engedte – onnan 1500 méteren át gyalogosan, nehéz felszereléssel küzdötték le a meredek, szűk szakaszokat, míg elérték a sérültet. A terepviszonyok annyira extrémek voltak, hogy a helyszínre mentőhelikoptert kellett kérni.

Mint írták, a sérültet hordágyon, kézben vitték ki közel 300 méteren keresztül, míg elérték a helikopter leszállópontját. A mentőhelikopter ezt követően biztonságosan kórházba szállította a sérültet.

A Vörösmarti Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-posztjából kiderült, hogy a mentésben Baranyi Attila (Amarok) és Baranyi Bence (Quad) is részt vettek.

– Ez a mentés ismét megmutatta, mennyire fontos a gyors reagálás, az együttműködés és az állóképesség – legyen szó bármilyen terepről. Büszkék vagyunk tagjainkra, akik terepen, kézben, emberi erővel is odateszik magukat, amikor kell. Sérültünknek mielőbbi felépülést kívánunk! – zárják Facebook bejegyzésüket.

