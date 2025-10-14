3 órája
A piacokon az őszi vitaminbomba, amely a koleszterint is csökkenti - ennyiért adják most Egerben
Mi az, amiből muffin, latte, leves, pogácsa, rengetegféle sütemény készíthető? Persze, hogy a sütőtök! Érdemes azonban vigyázni, milyen tökfélét is veszünk, mert van, amelyik mérgező.
Az ősz elmaradhatatlan kelléke a sütőtök. Sokan szeretik, sokféleképpen elkészíthető. Októberben keresik sokan a Halloween-tököt is, de a dísztökök is kelendőek. Szétnéztünk az egri piacon, mennyiért lehet hozzájutni ezekhez, és utánanéztünk, mi mindent lehet készíteni belőlük.
Az egri piacon a sütőtök 420 kilónkénti árban kapható, Halloween-tököt 300, dísztököt pedig 1500 forintos árban láttunk. Egy vásárló elmondta, hogy nagyon szereti a sütőtököt, és sok benne a vitamin.
– Nem szoktam sokat venni, mert szerintem lehetne olcsóbb is, de egyszer-egyszer megveszem. Általában csak simán megsütöm, feldarabolom és bele a sütőbe. A héját nem vágom le, hanem megmosom, azzal együtt szoktam megsütni. Amikor pici levet ereszt a sütőben, már készen is van – magyarázta.
Hozzátette, hogy Halloween-tököt nem szokott venni, mert nem faragja ki, megenni pedig nem szabad. A dísztököt se keresi, mert nincs rá szüksége, nem is ehető, de vannak, akik vesznek dekorációs célból.
Sütőtök, az egészségbomba
A Házipatika cikke szerint a 20 deka főtt vagy sült sütőtök a napi A-vitamin szükséglet dupláját tartalmazza, ami fontos a szemek egészégének. A naracsos színt a karotinoidok adják, amelyek közül a béta-karotint alakítja át a szervezet A-vitaminná. Mivel a gyümölcsnek magas a rostartalma, laktató étel, miközben kevés kalóriát tartalmaz, így a fogyókúrába is jól beilleszthető. Magvai gazdagok fitoszterolokban, amelyek segítenek csökkenteni a szervezetben a „rossz” koleszterin szintjét. A tökmagban emellett sok a triptofán nevű aminosav, amely fontos szerepet játszik a szerotonintermelésben. A szerotonin mennyiségétől nagyban függ, hogy milyen a kedvünk, így a tökmag segíthet átvészelni az őszi, téli időszakot, amikor sok emberre rátör a melankólia.
A cikk szerint a béta-karotinnak rákmegelőző szerepe is van. Mint írják, hatásosabb, ha étel formájában visszük be a szervezetbe, mintha étrendkiegészítő formájában szedjük. A karotinoidoknak ráadásul bőrvédő hatása is van, azaz segítenek abban is, hogy később alakuljanak ki a ráncok.
Sütőtökös muffin – recept
A Mindemegette.hu oldalról remek sütőtökös muffin receptet hoztunk:
Hozzávalók:
- 30 dkg sütőtök
- 0.5 tk só
- 15 dkg vaj
- 15 dkg cukor
- 2 db tojás
- 1 tk vaníliás cukor
- 0.5 tk őrölt szerecsendió
- 0.5 tk porrá tört szegfűszeg
- 17.5 dkg liszt
- 2 tk sütőpor
- 6 tk birsalmalekvár (elhagyható)
Elkészítés:
- A sütőtökös muffin tésztájához a sütőtököt a héj és a magos rész eltávolítása után felkockázzuk, majd kevés sós vízben puhára főzzük. Ha picit meghűlt, botmixerrel pürésítjük.
- A sütőt előmelegítjük 190 fokra.
- A vajat habosra keverjük a cukorral és a tojásokkal. A sütőtökös masszát a fűszerekkel ízesítjük, és a vajkrémhez adjuk. A lisztet elvegyítjük a sütőporral, majd a sütőtökös masszába forgatjuk, és simára dolgozzuk.
- Egy 12 darabos muffintepsi mélyedéseibe papírformákat teszünk. A tésztát a formákba kanalazzuk, betoljuk a forró sütőbe, és a muffinokat készre sütjük 20-25 perc alatt.
- A birsalmalekvárt megmelegítjük és simára keverjük. A kihűlt sütőtökös muffinok tetejét vékonyan megkenjük vele.
És ami nem ehető
A dísztök és a Halloween-tök emberi fogyasztásra nem alkalmas, csak dekorációs célra alkalmazhatóak. A Nébih felhívása szerint a dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, ezért a fogyasztásuk már kis mennyiségben is erősen kellemetlen tüneteket okoz. Mivel a kereskedők esetenként nem különítik el egyértelműen az ehető tökféléket a dísztököktől, fontos, hogy a vásárlók meggyőződjenek az étkezési célra vásárolt termék fogyaszthatóságáról.
Mint írják, a tökfélék családjába közel 900 faj tartozik. Ezek közé soroljuk a kizárólag dekorációs célra termesztett dísztököket is, amelyek azonban emberi fogyasztásra alkalmatlanok, mivel toxikus vegyületeket, úgynevezett kukurbitacinokat tartalmaznak. A kukurbitacinok rendkívül keserű ízű, hőálló anyagok, és már kis mennyiségben – akár néhány falat vagy kiskanálnyi adag esetén is – súlyos gyomorpanaszokat (gyomorgörcsöt, hányást, hasmenést, kiszáradást) okozhatnak. A Halloween közeledtével a hazai üzletekben is egyre szélesebb a tökfélék kínálata. Ez azonban kockázatot jelenthet, ha a dísztököket nem különítik el egyértelműen az ehető fajtáktól, vagy nem tüntetik fel rajtuk, hogy fogyasztásra nem alkalmasak.
A Nébih – a vásárlók egészségének védelme érdekében – felhívja az élelmiszer-forgalmazók figyelmét az alábbiakra:
- Az áruházakban egyértelműen el kell különíteni az ehető tökféléket a dísztököktől.
- A nem ehető fajtákat jól láthatóan meg kell jelölni, hogy a vásárlók tudják: ezek kizárólag dekorációs célra használhatók.
A Nébih a vásárlókat is körültekintésre kéri: étkezéshez mindig csak garantáltan ehető tökféléket válasszanak, és erről már a vásárlás előtt győződjenek meg az üzletben. A dísztököket pedig kizárólag eredeti rendeltetésüknek megfelelően, díszítésre használják!
A Halloween-tököt az erdőkbe sem szabad kidobni, erről korábban írtunk:
A kidobott halloween töktől elpusztulhatnak az erdei, mezei állatok
S hogy hogyan lehet felhasználni a Halloween-tököt? Íme egy videó:
(Főoldali képünk forrása: Bóta Zoltán/Heol.hu)
