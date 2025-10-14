A piacokon az őszi vitaminbomba, amely a koleszterint is csökkenti - ennyiért adják most Egerben

Az ősz elmaradhatatlan kelléke a sütőtök. Sokan szeretik, sokféleképpen elkészíthető. Októberben keresik sokan a Halloween-tököt is, de a dísztökök is kelendőek. Szétnéztünk az egri piacon, mennyiért lehet hozzájutni ezekhez, és utánanéztünk, mi mindent lehet készíteni belőlük.

Az ősz egyik slágere a sütőtök, ami kifejezetten egészséges, és még finom is

Az egri piacon a sütőtök 420 kilónkénti árban kapható, Halloween-tököt 300, dísztököt pedig 1500 forintos árban láttunk. Egy vásárló elmondta, hogy nagyon szereti a sütőtököt, és sok benne a vitamin.

– Nem szoktam sokat venni, mert szerintem lehetne olcsóbb is, de egyszer-egyszer megveszem. Általában csak simán megsütöm, feldarabolom és bele a sütőbe. A héját nem vágom le, hanem megmosom, azzal együtt szoktam megsütni. Amikor pici levet ereszt a sütőben, már készen is van – magyarázta.

Hozzátette, hogy Halloween-tököt nem szokott venni, mert nem faragja ki, megenni pedig nem szabad. A dísztököt se keresi, mert nincs rá szüksége, nem is ehető, de vannak, akik vesznek dekorációs célból.

Sütőtök, az egészségbomba

A Házipatika cikke szerint a 20 deka főtt vagy sült sütőtök a napi A-vitamin szükséglet dupláját tartalmazza, ami fontos a szemek egészégének. A naracsos színt a karotinoidok adják, amelyek közül a béta-karotint alakítja át a szervezet A-vitaminná. Mivel a gyümölcsnek magas a rostartalma, laktató étel, miközben kevés kalóriát tartalmaz, így a fogyókúrába is jól beilleszthető. Magvai gazdagok fitoszterolokban, amelyek segítenek csökkenteni a szervezetben a „rossz” koleszterin szintjét. A tökmagban emellett sok a triptofán nevű aminosav, amely fontos szerepet játszik a szerotonintermelésben. A szerotonin mennyiségétől nagyban függ, hogy milyen a kedvünk, így a tökmag segíthet átvészelni az őszi, téli időszakot, amikor sok emberre rátör a melankólia.

A cikk szerint a béta-karotinnak rákmegelőző szerepe is van. Mint írják, hatásosabb, ha étel formájában visszük be a szervezetbe, mintha étrendkiegészítő formájában szedjük. A karotinoidoknak ráadásul bőrvédő hatása is van, azaz segítenek abban is, hogy később alakuljanak ki a ráncok.