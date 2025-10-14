október 14., kedd

3 órája

A piacokon az őszi vitaminbomba, amely a koleszterint is csökkenti - ennyiért adják most Egerben

Mi az, amiből muffin, latte, leves, pogácsa, rengetegféle sütemény készíthető? Persze, hogy a sütőtök! Érdemes azonban vigyázni, milyen tökfélét is veszünk, mert van, amelyik mérgező.

Elek Andrea

Az ősz elmaradhatatlan kelléke a sütőtök. Sokan szeretik, sokféleképpen elkészíthető. Októberben keresik sokan a Halloween-tököt is, de a dísztökök is kelendőek. Szétnéztünk az egri piacon, mennyiért lehet hozzájutni ezekhez, és utánanéztünk, mi mindent lehet készíteni belőlük.

Az ősz egyik slágere a sütőtök, ami kifejezetten egészséges, és még finom is
Forrás: Elek Andrea/Heol.hu
Forrás: Elek Andrea/Heol.hu

Az egri piacon a sütőtök 420 kilónkénti árban kapható, Halloween-tököt 300, dísztököt pedig 1500 forintos árban láttunk. Egy vásárló elmondta, hogy nagyon szereti a sütőtököt, és sok benne a vitamin. 

– Nem szoktam sokat venni, mert szerintem lehetne olcsóbb is, de egyszer-egyszer megveszem. Általában csak simán megsütöm, feldarabolom és bele a sütőbe. A héját nem vágom le, hanem megmosom, azzal együtt szoktam megsütni. Amikor pici levet ereszt a sütőben, már készen is van – magyarázta.

Hozzátette, hogy Halloween-tököt nem szokott venni, mert nem faragja ki, megenni pedig nem szabad. A dísztököt se keresi, mert nincs rá szüksége, nem is ehető, de vannak, akik vesznek dekorációs célból.

Sütőtök, az egészségbomba

A Házipatika cikke szerint a 20 deka főtt vagy sült sütőtök a napi A-vitamin szükséglet dupláját tartalmazza, ami fontos a szemek egészégének. A naracsos színt a karotinoidok adják, amelyek közül a béta-karotint alakítja át a szervezet A-vitaminná. Mivel a gyümölcsnek magas a rostartalma, laktató étel, miközben kevés kalóriát tartalmaz, így a fogyókúrába is jól beilleszthető. Magvai gazdagok fitoszterolokban, amelyek segítenek csökkenteni a szervezetben a „rossz” koleszterin szintjét. A tökmagban emellett sok a triptofán nevű aminosav, amely fontos szerepet játszik a szerotonintermelésben. A szerotonin mennyiségétől nagyban függ, hogy milyen a kedvünk, így a tökmag segíthet átvészelni az őszi, téli időszakot, amikor sok emberre rátör a melankólia.

A cikk szerint a béta-karotinnak rákmegelőző szerepe is van. Mint írják, hatásosabb, ha étel formájában visszük be a szervezetbe, mintha étrendkiegészítő formájában szedjük. A karotinoidoknak ráadásul bőrvédő hatása is van, azaz segítenek abban is, hogy később alakuljanak ki a ráncok.

Sütőtökös muffin – recept

A Mindemegette.hu oldalról remek sütőtökös muffin receptet hoztunk:

Hozzávalók:

  • 30 dkg sütőtök
  • 0.5 tk só
  • 15 dkg vaj
  • 15 dkg cukor
  • 2 db tojás
  • 1 tk vaníliás cukor
  • 0.5 tk őrölt szerecsendió
  • 0.5 tk porrá tört szegfűszeg
  • 17.5 dkg liszt 
  • 2 tk sütőpor
  • 6 tk birsalmalekvár (elhagyható)

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Elkészítés:

  1. A sütőtökös muffin tésztájához a sütőtököt a héj és a magos rész eltávolítása után felkockázzuk, majd kevés sós vízben puhára főzzük. Ha picit meghűlt, botmixerrel pürésítjük.
  2. A sütőt előmelegítjük 190 fokra.
  3. A vajat habosra keverjük a cukorral és a tojásokkal. A sütőtökös masszát a fűszerekkel ízesítjük, és a vajkrémhez adjuk. A lisztet elvegyítjük a sütőporral, majd a sütőtökös masszába forgatjuk, és simára dolgozzuk.
  4. Egy 12 darabos muffintepsi mélyedéseibe papírformákat teszünk. A tésztát a formákba kanalazzuk, betoljuk a forró sütőbe, és a muffinokat készre sütjük 20-25 perc alatt.
  5. A birsalmalekvárt megmelegítjük és simára keverjük. A kihűlt sütőtökös muffinok tetejét vékonyan megkenjük vele.

És ami nem ehető

A dísztök és a Halloween-tök emberi fogyasztásra nem alkalmas, csak dekorációs célra alkalmazhatóak. A Nébih felhívása szerint a dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, ezért a fogyasztásuk már kis mennyiségben is erősen kellemetlen tüneteket okoz. Mivel a kereskedők esetenként nem különítik el egyértelműen az ehető tökféléket a dísztököktől, fontos, hogy a vásárlók meggyőződjenek az étkezési célra vásárolt termék fogyaszthatóságáról.

Mint írják, a tökfélék családjába közel 900 faj tartozik. Ezek közé soroljuk a kizárólag dekorációs célra termesztett dísztököket is, amelyek azonban emberi fogyasztásra alkalmatlanok, mivel toxikus vegyületeket, úgynevezett kukurbitacinokat tartalmaznak. A kukurbitacinok rendkívül keserű ízű, hőálló anyagok, és már kis mennyiségben – akár néhány falat vagy kiskanálnyi adag esetén is – súlyos gyomorpanaszokat (gyomorgörcsöt, hányást, hasmenést, kiszáradást) okozhatnak. A Halloween közeledtével a hazai üzletekben is egyre szélesebb a tökfélék kínálata. Ez azonban kockázatot jelenthet, ha a dísztököket nem különítik el egyértelműen az ehető fajtáktól, vagy nem tüntetik fel rajtuk, hogy fogyasztásra nem alkalmasak.

A Nébih – a vásárlók egészségének védelme érdekében – felhívja az élelmiszer-forgalmazók figyelmét az alábbiakra:

  • Az áruházakban egyértelműen el kell különíteni az ehető tökféléket a dísztököktől.
  • A nem ehető fajtákat jól láthatóan meg kell jelölni, hogy a vásárlók tudják: ezek kizárólag dekorációs célra használhatók.

A Nébih a vásárlókat is körültekintésre kéri: étkezéshez mindig csak garantáltan ehető tökféléket válasszanak, és erről már a vásárlás előtt győződjenek meg az üzletben. A dísztököket pedig kizárólag eredeti rendeltetésüknek megfelelően, díszítésre használják!

A Halloween-tököt az erdőkbe sem szabad kidobni, erről korábban írtunk:

S hogy hogyan lehet felhasználni a Halloween-tököt? Íme egy videó:

(Főoldali képünk forrása: Bóta Zoltán/Heol.hu)

 

 

