„Ez egy szerelem. Nem hiszem, hogy tudnék igazán mással foglalkozni” – így tekint a zenére az egri feltörekvő énekesnő

Szabó Anna Rozsi fiatal, tehetséges énekesnő, aki Egerből indult, és ma már országosan ismert nevekkel áll színpadra. Bár gyerekkora óta körülveszi a zene, tudatosan és alázattal építi karrierjét. Az elmúlt években a Blahalouisiana vokalistájaként, valamint Presser Gábor koncertjeinek meghívottjaként is hallhattuk, emellett saját dalait is egyre többen ismerik. A zenéről, a gyökereiről és a kettős élet ritmusáról beszélgettünk vele.

Szabó Anna egri énekesnő, a Blahalouisiana vokalistája és Presser Gábor koncertjeinek visszatérő fellépője

Forrás: Sincojim

Szabó Anna számára nem volt kérdés, hogy a zene meghatározó szerepet kap majd az életében

Nyilvánvalóan nagyon nagy hatással volt rám, hogy édesapám is zenész

– meséli Anna. Hozzátette, hogy a népzenei gyökereit is édesapjától kapta, és úgy tekint rá, mint egy örökségre. Úgy fogalmazott: „Mindenki kap valamit a szüleitől, én a zene szeretetét kaptam.”

Gyerekkorát a dallamok és a hangszerek világa vette körül.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

—Nem tudom, hogy alakult volna az életem, ha nem találkozom ezzel a világgal már egészen kicsi koromban. Szerencsésnek tartom magam, mert hamar bele kellett tanulnom, hogyan működik a zeneipar – és ezt a mai napig is folyamatosan tanulom. Sok különböző műfajban alkotó zenésszel volt szerencsém együtt dolgozni, ami miatt nyitottabbá is váltam - mondta Anna.

A zene mellett a tanulás is fontos szerepet kapott az életében. „Idén szereztem meg a diplomámat az ELTE kommunikáció- és médiatudomány alapszakán, most pedig a mesterképzést kezdtem el” – mondja. – „Szeretnék több lábon állni. Nem szeretek csak egyféle dologgal foglalkozni, mert mindig feltölt, ha valami másból inspirálódhatok. Néha jót is tesz, ha megengedem magamnak, hogy hiányozzon a zene.”

Anna saját dalait a Spotify-on is hallhatjuk, ám a dalszerzés nála nem pusztán érzelemlevezetés.

A dalszerzés számomra egy bonyolult folyamat. Én nem tartozom azok közé, akik terápiának használják. Amikor benne vagyok valamiben, akkor általában még nem tudok írni róla. Van, hogy valami megmagyarázhatatlan módon kényszert érzek a dalszerzésre és hamar kigurul egy dal. De természetesen legtöbbször sokat kell dolgoznom azon, hogy megszülessen valami. Most ezt a türelmet gyakorlom. Az biztos, hogy van véleményem a világról és úgy érzem van mondanivalóm is.

A fiatal énekesnő a Blahalouisiana zenekarban vokalista

A Blahalouisiana zenekarhoz egy véletlen hozta közel Annát. Elmondása szerint Schoblocher Barbarával, a zenekar énekesnőjével először 2019-ben léptek fel együtt vendégelőadóként egy koncerten, és már akkor is nagyra értékelte a Blahalouisiana zenéjét. Két évvel később Barbara felkérte, hogy ugorjon be helyettesíteni, a közös munka pedig annyira jól sikerült, hogy Anna azóta is a csapat tagja. A zenekar mellett Presser Gábor koncertjein is rendszeresen színpadra áll.