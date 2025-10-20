Életük egyik legemlékezetesebb pillanatát élték át a hatvani végzősök

A hétvégén tartották a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium diákjainak szalagavató ünnepségét, amelyet Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is említett Facebook-oldalán. Mint írja, a diákok életük egyik legemlékezetesebb pillanatát élhették át.

Megtartották a szalagavatót a hatvani Széchenyiben

Forrás: Szabó Zsolt/Facebook

Szalagavató a Széchenyiben

A képviselő gratulált a végzős diákoknak, akik szavai szerint ezzel a jelképes lépéssel megkezdték a felnőtté válás útját. A posztban található videóban a kifejti, hogy a szalag mindig egy középiskolához való tartozást jelzi.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Büszkék vagyunk arra az oktatásra, ami a Széchenyiben zajlik. Büszkék vagyunk azokra a diákokra, akiknek ma a szalagot feltűztük – fogalmazott.

Hozzátette, hogy egy adott középiskolához tartozni egy életre szól. A szalag több év tanulmányait, pedagógusi útmutatásait jelképezi.

Tavaly Gyöngyösön lánykérés is volt egy szalagavatón: