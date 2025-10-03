1 órája
Budapestről a Bükk szívébe: videón követhetjük a Szalajka sebesvonat útját
A Nemzeti Vágta idején közvetlen vonatpár közlekedik Budapest és Szilvásvárad között. A Szalajka sebesvonat útját most videón követhetjük.
Október első hétvégéjén megnövelt vasúti forgalomra készül a MÁV-csoport Szilvásvárad térségében. A Nemzeti Vágta döntője miatt Szalajka sebesvonat is közlekedik majd Budapest és a hevesi település között, írtuk meg korábbi cikkünkben.
A Szalajka sebesvonat két napig közlekedik
Mint írtuk, október 4-én és 5-én rendezik meg Szilvásváradon Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. A MÁV-csoport közvetlen vonatpárral segíti a Budapestről érkező látogatók utazását: a Keleti pályaudvar és Szilvásvárad között mindkét nap különvonat közlekedik. Emellett Eger és Szilvásvárad között napközben nagyobb kapacitású vonatok járnak, hogy a versenyre és a Bükkbe érkező túrázók is kényelmesen utazhassanak.
Akkora rendezvényt tartanak Hevesben, hogy a vonatközlekedés is megérzi
A Public Transport Fan-PTF nevű Facebook-oldalra feltett videón most láthatjuk a Szalajka sebesvonat útvonalát. A vonat Budapestről 7:45-kor, Szilvásváradról 17:34-kor indul. A főváros és Eger között csak Gödöllőn, Hatvanban és Füzesabonyban áll meg, Egertől Szilvásváradig pedig minden állomáson és megállóhelyen.
