Közlekedés

1 órája

Budapestről a Bükk szívébe: videón követhetjük a Szalajka sebesvonat útját

Címkék#máv#sebesvonat#nemzeti vágta

A Nemzeti Vágta idején közvetlen vonatpár közlekedik Budapest és Szilvásvárad között. A Szalajka sebesvonat útját most videón követhetjük.

Heol.hu

Október első hétvégéjén megnövelt vasúti forgalomra készül a MÁV-csoport Szilvásvárad térségében. A Nemzeti Vágta döntője miatt Szalajka sebesvonat is közlekedik majd Budapest és a hevesi település között, írtuk meg korábbi cikkünkben.

Füzesabonyban is megáll majd a Szalajka sebesvonat
Füzesabonyban is megáll majd a Szalajka sebesvonat (Illusztráció)
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

A Szalajka sebesvonat két napig közlekedik

Mint írtuk, október 4-én és 5-én rendezik meg Szilvásváradon Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. A MÁV-csoport közvetlen vonatpárral segíti a Budapestről érkező látogatók utazását: a Keleti pályaudvar és Szilvásvárad között mindkét nap különvonat közlekedik. Emellett Eger és Szilvásvárad között napközben nagyobb kapacitású vonatok járnak, hogy a versenyre és a Bükkbe érkező túrázók is kényelmesen utazhassanak.

A Public Transport Fan-PTF nevű Facebook-oldalra feltett videón most láthatjuk a Szalajka sebesvonat útvonalát. A vonat Budapestről 7:45-kor, Szilvásváradról 17:34-kor indul. A főváros és Eger között csak Gödöllőn, Hatvanban és Füzesabonyban áll meg, Egertől Szilvásváradig pedig minden állomáson és megállóhelyen.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
