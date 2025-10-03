Budapestről a Bükk szívébe: videón követhetjük a Szalajka sebesvonat útját

Október első hétvégéjén megnövelt vasúti forgalomra készül a MÁV-csoport Szilvásvárad térségében. A Nemzeti Vágta döntője miatt Szalajka sebesvonat is közlekedik majd Budapest és a hevesi település között, írtuk meg korábbi cikkünkben.

Füzesabonyban is megáll majd a Szalajka sebesvonat (Illusztráció)

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A Szalajka sebesvonat két napig közlekedik

Mint írtuk, október 4-én és 5-én rendezik meg Szilvásváradon Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. A MÁV-csoport közvetlen vonatpárral segíti a Budapestről érkező látogatók utazását: a Keleti pályaudvar és Szilvásvárad között mindkét nap különvonat közlekedik. Emellett Eger és Szilvásvárad között napközben nagyobb kapacitású vonatok járnak, hogy a versenyre és a Bükkbe érkező túrázók is kényelmesen utazhassanak.