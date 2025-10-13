Gyászol a szilvásváradi állami ménesgazdaság

Életének 88. évében, 2025. október 12-én elhunyt id. Szalay Imre, a parádfürdői Cifra Istálló meghatározó alakja, írta Facebook-oldalán az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad.

Elhunyt id. Szalay Imre, a Cifra Istálló munkatársa

Forrás: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Elhunyt id. Szalay Imre

A Ménesgazdaság gondozásában működő istálló életében több mint három évtizeden át volt jelen – nemcsak munkatársként, hanem a közösség motorjaként, igazi lovas emberként, akinek élete és hivatása elválaszthatatlan volt a lótenyésztés és a magyar lovaskultúra világától. A Ménesgazdaság és a parádfürdői közösség szeretettel és hálával őrzi emlékét. Temetése 2025. október 15-én, szerdán 14 órától lesz Recsken, a gyászmise 13:30-kor kezdődik.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)