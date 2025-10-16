2 órája
Mi lesz ennek a vége? Szinte teljesen eltűnt egy komplett patak Eger mellett
Miközben az őszi hónapokban sokan már enyhülést vártak az aszály után, Egerszólát térségében tovább apad a víz. A Szóláti-patak szinte teljesen kiszáradt, a szárazság pedig nemcsak a földeket, hanem az erdők élővilágát is próbára teszi.
Az idei nyár rendkívül száraz volt, és bár szeptemberben átlagos mennyiségű csapadék hullott, október első fele ismét csapadékmentesen telt. A 0–100 centiméteres talajrétegben közel 150 milliméternyi csapadék hiányzik Egerszólát környékén, ami komoly gondot jelent a növényzet és a mezőgazdaság számára. A fák gyökérzete ebben a mélységben veszi fel a legtöbb vizet, így a tartós szárazságot már az erdők is megsínylik.
Súlyosbodik a szárazság Heves vármegyében, kiszáradóban a Szóláti-patak
A Szóláti-patak vízszintje rekord alacsony, több szakaszon szinte teljesen kiszáradt.
Éjszakánként a település központjába egy 10-20 fős szarvascsapat jár be inni, melyet többször megfigyeltem már az Egerszóláti webkamerán és a csatolt képen is jól látszik a "vadcsapás" a kertünk végében a pataknál
–számol be Bodó Olivér az Egerszólát időjárása Facebook csoportban.
„Az utolsó utáni pillanatban vagyunk, borzasztó nagy baj van” - fogalmazott az egri szakember
Mikor jöhet végre eső?
A meteorológiai előrejelzések szerint a héten továbbra sem várható számottevő csapadék. Az északi áramlás hatására ugyan időszakosan előfordulhat gyenge eső vagy csepergés, de ez nem enyhíti érdemben a szárazságot. A jelenlegi modellek alapján legkorábban a jövő hét közepe hozhat fordulatot, amikor nyugat felől nedvesebb, óceáni eredetű levegő érkezhet – ám ez még távoli kilátás.
Korábban megírtuk, hogy az idei szélsőséges időjárás leginkább a tavaszi vetésű növényeket és a gyümölcsösöket viselte meg. Az aszály mellett tavaszi fagyok és jégverés is sújtotta Heves vármegye több térségét.
