Mi lesz ennek a vége? Szinte teljesen eltűnt egy komplett patak Eger mellett

Az idei nyár rendkívül száraz volt, és bár szeptemberben átlagos mennyiségű csapadék hullott, október első fele ismét csapadékmentesen telt. A 0–100 centiméteres talajrétegben közel 150 milliméternyi csapadék hiányzik Egerszólát környékén, ami komoly gondot jelent a növényzet és a mezőgazdaság számára. A fák gyökérzete ebben a mélységben veszi fel a legtöbb vizet, így a tartós szárazságot már az erdők is megsínylik.

Az ősz ellenére még mindig szárazság uralkodik Egerszóláton, a Szóláti-parak vízszintje pedig rekord alacsony

Forrás: Bodó Olivér / Egerszólát időjárása

Súlyosbodik a szárazság Heves vármegyében, kiszáradóban a Szóláti-patak

A Szóláti-patak vízszintje rekord alacsony, több szakaszon szinte teljesen kiszáradt.

Éjszakánként a település központjába egy 10-20 fős szarvascsapat jár be inni, melyet többször megfigyeltem már az Egerszóláti webkamerán és a csatolt képen is jól látszik a "vadcsapás" a kertünk végében a pataknál

–számol be Bodó Olivér az Egerszólát időjárása Facebook csoportban.