október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi aszály

2 órája

Mi lesz ennek a vége? Szinte teljesen eltűnt egy komplett patak Eger mellett

Címkék#Szóláti-patak#aszály#csapadék#szárazság

Miközben az őszi hónapokban sokan már enyhülést vártak az aszály után, Egerszólát térségében tovább apad a víz. A Szóláti-patak szinte teljesen kiszáradt, a szárazság pedig nemcsak a földeket, hanem az erdők élővilágát is próbára teszi.

Heol.hu

Az idei nyár rendkívül száraz volt, és bár szeptemberben átlagos mennyiségű csapadék hullott, október első fele ismét csapadékmentesen telt. A 0–100 centiméteres talajrétegben közel 150 milliméternyi csapadék hiányzik Egerszólát környékén, ami komoly gondot jelent a növényzet és a mezőgazdaság számára. A fák gyökérzete ebben a mélységben veszi fel a legtöbb vizet, így a tartós szárazságot már az erdők is megsínylik. 

szárazság, csapadék, Egerszólát
Az ősz ellenére még mindig szárazság uralkodik Egerszóláton, a Szóláti-parak vízszintje pedig rekord alacsony
Forrás: Bodó Olivér / Egerszólát időjárása  

Súlyosbodik a szárazság Heves vármegyében, kiszáradóban a Szóláti-patak

A Szóláti-patak vízszintje rekord alacsony, több szakaszon szinte teljesen kiszáradt. 

Éjszakánként a település központjába egy 10-20 fős szarvascsapat jár be inni, melyet többször megfigyeltem már az Egerszóláti webkamerán és a csatolt képen is jól látszik a "vadcsapás" a kertünk végében a pataknál

–számol be Bodó Olivér az Egerszólát időjárása Facebook csoportban.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mikor jöhet végre eső?

A meteorológiai előrejelzések szerint a héten továbbra sem várható számottevő csapadék. Az északi áramlás hatására ugyan időszakosan előfordulhat gyenge eső vagy csepergés, de ez nem enyhíti érdemben a szárazságot. A jelenlegi modellek alapján legkorábban a jövő hét közepe hozhat fordulatot, amikor nyugat felől nedvesebb, óceáni eredetű levegő érkezhet – ám ez még távoli kilátás.

Korábban megírtuk, hogy az idei szélsőséges időjárás leginkább a tavaszi vetésű növényeket és a gyümölcsösöket viselte meg. Az aszály mellett tavaszi fagyok és jégverés is sújtotta Heves vármegye több térségét.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu