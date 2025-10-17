Kiderült, ki lehet a Gárdonyi Géza Színház igazgatója

Eger közgyűlése októberi ülésén tárgyalja a Gárdonyi Géza Színház intézményvezetői megbízására vonatkozó előterjesztést. A döntést egy hosszabb folyamat előzte meg: a város képviselő-testülete 2025 júniusában pályázatot írt ki a színház igazgatói posztjának betöltésére. A beadási határidőig négy pályázó, Nagy András, Nagy Lóránt, Simon Lajos és Szarvas József nyújtotta be szakmai koncepcióját.

Szarvas József lehet majd a Gárdonyi Géza Színház igazgatója Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A jogszabályok alapján létrehozott szakmai bizottságban a Kulturális és Innovációs Minisztérium képviselője, országos színházi szakemberek, az egri önkormányzat delegáltjai és a színház dolgozóinak képviselői kaptak helyet. A testület szeptember 18-án hallgatta meg a pályázókat, majd szavazott a benyújtott programokról. A szavazás eredménye Nagy András esetében 2 igen, 5 nem és 2 tartózkodás, Nagy Lórántnál 2 igen, 4 nem és 3 tartózkodás, Simon Lajosnál 1 igen és 8 nem, míg Szarvas József pályázata 7 igen és 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül kapott támogatást.

