Kiderült, ki lehet a Gárdonyi Géza Színház igazgatója
Gárdonyi Géza Színház igazgatóválasztásáról dönt majd a közgyűlés októberben. Szarvas József pályázatát támogatta a szakmai bizottság.
Eger közgyűlése októberi ülésén tárgyalja a Gárdonyi Géza Színház intézményvezetői megbízására vonatkozó előterjesztést. A döntést egy hosszabb folyamat előzte meg: a város képviselő-testülete 2025 júniusában pályázatot írt ki a színház igazgatói posztjának betöltésére. A beadási határidőig négy pályázó, Nagy András, Nagy Lóránt, Simon Lajos és Szarvas József nyújtotta be szakmai koncepcióját.
A jogszabályok alapján létrehozott szakmai bizottságban a Kulturális és Innovációs Minisztérium képviselője, országos színházi szakemberek, az egri önkormányzat delegáltjai és a színház dolgozóinak képviselői kaptak helyet. A testület szeptember 18-án hallgatta meg a pályázókat, majd szavazott a benyújtott programokról. A szavazás eredménye Nagy András esetében 2 igen, 5 nem és 2 tartózkodás, Nagy Lórántnál 2 igen, 4 nem és 3 tartózkodás, Simon Lajosnál 1 igen és 8 nem, míg Szarvas József pályázata 7 igen és 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül kapott támogatást.
Szarvas József a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett 1987-ben, pályája során olyan rangos társulatok tagja volt, mint a Vígszínház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház és a Nemzeti Színház. 2007-ben alapította a Vas vármegyei Viszákon működő Kaszás Attila Pajtaszínház és Galériát, amely azóta is a vidéki kulturális élet meghatározó helyszíne. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja és egyetemi tanárként is tevékenykedik, nagy hangsúlyt fektetve a fiatal színészgenerációk nevelésére.
A szakmai bizottság nagy többséggel Szarvas József pályázatát támogatta, az egri közgyűlés – a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság ülését követően – várhatóan októberben dönt a kinevezéséről. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a javaslatot, Szarvas József 2026. február 1-jétől láthatja el a Gárdonyi Géza Színház igazgatói feladatait.
