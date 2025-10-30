Szarvas József elmondta, min változtatna az egri színházban

Szarvas József a Nemzeti Színház színművésze, az egri Gárdonyi Géza Színház leendő igazgatója elmondta, hogy Szabó Sebestyén László leendő művészeti igazgatóval sorsfordító terveik vannak jövő februártól.

Vágner Ákos polgármester és Szarvas József Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

Azok a fiatalemberek, akikkel együtt tudjuk majd ezt a munkát elvégezni, biztosítékok arra, hogy az általam irányított színházban nagy változást fognak észlelni. Fontosnak tartom, hogy a színház folyamatosan párbeszédben legyen a várossal, a közösségével, a közönségével. Természetesen elsősorban a színház nyelvén, de felelősségem az, hogy bevonjak újabb rétegeket a színházba, hogy a fiatalok számára is élvezhető, élményszerű legyen az a tér, amit színháznak hívunk, és érezzék, hogy mennyivel fontosabb a személyes jelenlét a valóságban, mint a személytelen, a virtuális valóságban. Ez mindannyiunk számára nagy felelősség - mondta megválasztását követően a városházán.

Már bejárta a színház épületét és talán találkozott is az ott dolgozókkal, de kiemelte, a tudása felületes, éppen ezért konkrét prekoncepciója nincs arról, hogy kikkel kíván a jövőben együtt dolgozni.

Azt gondolom, hogy a következő 2-3 hónap arra lehetőséget ad számomra, hogy kifejtsem azt a házon belül is, hogy milyen színházra készülünk, és akkor majd együtt el tudjuk majd dönteni, hogy azt kikkel fogjuk megvalósítani, hogy jönnek-e majd újak, feltehetően igen, fiatalabbak feltétlenül igen, de még egyszer mondom, semmilyen kényszer nincs rajtam, hogy milyen létszámmal, milyen összetételben kell nekem ezt a színházat megvalósítani.

- mondta. Hozzátette, azért tolta reflektorfénybe Szabó Sebestyén László személyét, mert igazgatói pályázat volt kiírva, de ugyanakkor nem volt egy titok egy pillanatig sem: Szabó Sebestyén László, mint a színház művészeti igazgatója fog működni. Tehát komoly jogköre lesz majd abban, hogy a színház arculata hogyan fog kinézni, és hogyan fog működni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!