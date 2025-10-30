október 30., csütörtök

Szarvas József elmondta, min változtatna az egri színházban

Megválasztották a Gárdonyi Géza Színház igazgatóját. Szarvas József szerint a színház szerepe fontos a városban és a vármegyében is: meghatározza a kulturális közbeszédet, kritérium, hogy jó műsorterve legyen, jó színészekkel, jó rendezőkkel.

Szabadi Martina Laura

Szarvas József a Nemzeti Színház színművésze, az egri Gárdonyi Géza Színház leendő igazgatója elmondta, hogy Szabó Sebestyén László leendő művészeti igazgatóval sorsfordító terveik vannak jövő februártól.

Vágner Ákos polgármester és Szarvas József Fotó: Lénárt Márton/heol.hu
Vágner Ákos polgármester és Szarvas József Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

Azok a fiatalemberek, akikkel együtt tudjuk majd ezt a munkát elvégezni, biztosítékok arra, hogy az általam irányított színházban nagy változást fognak észlelni. Fontosnak tartom, hogy a színház folyamatosan párbeszédben legyen a várossal, a közösségével, a közönségével. Természetesen elsősorban a színház nyelvén, de felelősségem az, hogy bevonjak újabb rétegeket a színházba, hogy a fiatalok számára is élvezhető, élményszerű legyen az a tér, amit színháznak hívunk, és érezzék, hogy mennyivel fontosabb a személyes jelenlét a valóságban, mint a személytelen, a virtuális valóságban. Ez mindannyiunk számára nagy felelősség - mondta megválasztását követően a városházán.

Már bejárta a színház épületét és talán találkozott is az ott dolgozókkal, de kiemelte, a tudása felületes, éppen ezért konkrét prekoncepciója nincs arról, hogy kikkel kíván a jövőben együtt dolgozni.

Azt gondolom, hogy a következő 2-3 hónap arra lehetőséget ad számomra, hogy kifejtsem azt a házon belül is, hogy milyen színházra készülünk, és akkor majd együtt el tudjuk majd dönteni, hogy azt kikkel fogjuk megvalósítani, hogy jönnek-e majd újak, feltehetően igen, fiatalabbak feltétlenül igen, de még egyszer mondom, semmilyen kényszer nincs rajtam, hogy milyen létszámmal, milyen összetételben kell nekem ezt a színházat megvalósítani. 

- mondta. Hozzátette, azért tolta reflektorfénybe Szabó Sebestyén László személyét, mert igazgatói pályázat volt kiírva, de ugyanakkor nem volt egy titok egy pillanatig sem: Szabó Sebestyén László, mint a színház művészeti igazgatója fog működni. Tehát komoly jogköre lesz majd abban, hogy a színház arculata hogyan fog kinézni, és hogyan fog működni.

Sokszínű színházat képzel el Szarvas József

Említette a közgyűlésen, hogy sokszínűnek kell lennie egy vidéki színháznak. A műsortervbe körülbelül hat színpadi és hat stúdióbemutatót terveznek, de, hogy melyik színdarabok lesznek azok, és melyik rendező rendezik és kik játszanak benne, azt csak a következő pár hónapos feltérképező munkát követően dönti el.

- A rendezők jórészt vendégek lesznek, hogy mind több színészt tudjunk majd itt tartani. Van egy generációs szakadás a színházban. Nagy felelősség, hogy olyan színházat csináljunk, ahol meg tudjuk tartani a fiataljainkat. Itt tudnak maradni tehetséges, potenciális középművészként. Itt házasodnak, családot alapítanak, büszkén legyenek egriek. Debrecenben még segédszínészként láttam, hogy az idősebb, középkorú színészekre büszke volt a város és ők is a városra - ez a fajta lokálpatrióta életérzés legyőzte azt, hogy mindenki Budapestre vágyjon- emelte ki.

Elmondta, addig nyújtózkodnak majd, amíg a takaró ér, de mindenképp cél, hogy a színház saját bevételeit növeljék, így több forrásuk legyen. Igyekszik majd szponzorokat is bevonni, de az első lépés a bizalom megteremtése, mert az a bérletlétszám, amivel most az előadások mennek, az botrányosan kevés. 

 

 

