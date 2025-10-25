2 órája
Fájdalmas és fárasztó a csipkelekvár készítése - ma már ezrek kíváncsiak a szarvaskői finomságra
Szarvaskőben volt csipkéből must, szörp, lekvár, és hozzá zene, jókedv. A szarvaskői Csipkebogyó Fesztivál idejére szó szerint kitehették a Megtelt! feliratot a község helységnévtáblájára.
Forrás: Szántó György / Heol.hu
A szarvaskői Csipkebogyó Fesztiválra érkezők szemmel láthatóan nem bánták, hogy a település környezeti adottságai soha nem kedveztek kultúrnövények termesztésének, így az itt lakó emberek évszázadok óta a környező erdők és mezők terméseit, a csipkebogyót, somot, galagonyát használják fel finomságok készítésére. A népi lekvárfőző tradíciókból nőtte ki magát 2008 óta a hagyományőrző Csipkebogyó Fesztivál mára országosan ismert, két napos gasztronómiai és kulturális eseménnyé.
A községbe már délelőtt alig lehetett beférni a látogatók tömegétől
A fesztivál iránti hatalmas érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, hogy az Eger felől érkező autósok kilométeres sora csak araszolva tudta megközelíteni már magát a községet is, és a zsúfolt vonatok is emelt számú vagonokkal futottak be a szarvaskői állomásra. A szombaton már déltájban ezresre nőtt sokaság előtt a köszöntőjében Tóth Balázs alpolgármester elmondta, hogy ez a nap mindig különleges a szarvaskőiek számára.
– Ez a fesztivál nemcsak a csipkebogyóról, de a szarvaskőiek közösségéről és a hagyományairól is szól. A csipkebogyó a mi vidékünk igazi kincse, szoros ágain keresztül is az életet, az erőt és a kitartást jelképezi. Ahogy a falunk is, amely a kisebb-nagyobb nehézségek ellenére megőrzi az értékeit, s újra virágzik, mint a természet – fogalmazott Tóth Balázs.
A szarvaskői csipkebogyó nagy becsben tartott kincse a helyieknek
A kistermelőktől mustot, szörpöt, csipkelekvárokat, és persze más lekvárokat is lehetett vásárolni, s természetesen a helyi árun kívül más típusú kézműves termékek, ételek és italok gazdag kínálatából is válogathattak a látogatók. A termelőktől azt is megtudhattuk, milyen pozitív élettani hatásai vannak a csipkebogyónak, de persze betekintést engedtek abba is, hogyan készül a lekvár. Mindezekről Zayné Milinki Nikoletta beszélt portálunknak.
"Itt kizárólag szarvaskői lakosok által készített lekvárokat lehet árusítani"
– Három éve gondoltunk arra Molnár Abigéllel, hogy belevágunk a csipkelekvár készítésébe, a termékünket a neveinkből összeállítva, MiMo Csipkéje névre kereszteltük. A bátorságot az adta ehhez a számunkra, hogy a tapasztalt idősek a tudásukat átadták nekünk, és mi meg is fogadtuk a tanácsaikat. Családanyaként mindkettőnk számára fontos, hogy jó minőségű ételek kerüljenek az asztalra. Gondosan, kézzel válogatott csipkebogyóból hagyományos eljárással készítjük termékünket, minimális cukor hozzáadásával, tartósítószer nélkül. A faluban a fesztiválra nagyon sokan készítenek csipkelekvárt, hiszen megkaptuk azt a privilégiumot, hogy itt kizárólag szarvaskői lakosok által készített lekvárokat lehet árusítani. A lekvárt sokan, sokféleképpen ízesítik. Mi a csipke jellegzetes ízére hagyatkozunk, idén megpróbálkoztunk a cukormentes változattal is. Az a célunk, hogy egészséges, zamatos, tisztán gyümölcsből, minimális cukor hozzáadásával készült finomságot kínáljunk a vevőknek – magyarázta Zayné Milinki Nikoletta.
A csipkebogyó hagyomány szerinti kézi feldolgozása rendkívül fárasztó
A Molnár Abigéllel együtt gyönyörű népviseletbe öltözött Nikoletta röviden összefoglalta a tradicionális csipkelekvárfőzés alaplépéseit is.
– A csipkelekvárfőzés természetesen a csipkebogyó leszedésével kezdődik, ami nemcsak nehéz, de sokszor fájdalmas munka is, hiszen a bogyók ragaszkodnak a szúrós ágaikhoz. Alapos tisztítás után néhány óráig üstben főzni kell. Ezután kezdődik a hagyomány szerinti, rendkívül fárasztó kézi feldolgozás – a főtt csipkebogyó kézi passzírozón való átnyomkodása. Ekkor azonban még benne maradnak az úgynevezett csipkeszőrszálak. Ahhoz, hogy ezektől megszabaduljunk, a masszát sűrű szövésű szitán dörzsöljük át. Utána már csak az ízesítés, az üvegekbe töltés és a csomagolás marad – foglalta össze Zayné Milinki Nikoletta.
A csipkelekvár készítését egyébként a vállalkozó kedvűek ki is próbálhatták. Mások a vasárnap is tartó fesztivál fellépőinek műsorait figyelhették.
Csipkebogyó fesztivál SzarvaskőnFotók: Szántó György
