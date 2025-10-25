Fájdalmas és fárasztó a csipkelekvár készítése - ma már ezrek kíváncsiak a szarvaskői finomságra

A szarvaskői Csipkebogyó Fesztiválra érkezők szemmel láthatóan nem bánták, hogy a település környezeti adottságai soha nem kedveztek kultúrnövények termesztésének, így az itt lakó emberek évszázadok óta a környező erdők és mezők terméseit, a csipkebogyót, somot, galagonyát használják fel finomságok készítésére. A népi lekvárfőző tradíciókból nőtte ki magát 2008 óta a hagyományőrző Csipkebogyó Fesztivál mára országosan ismert, két napos gasztronómiai és kulturális eseménnyé.

Szarvaskői csipkebogyó fesztivál

Forrás: Szántó György / Heol.hu

A községbe már délelőtt alig lehetett beférni a látogatók tömegétől

A fesztivál iránti hatalmas érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, hogy az Eger felől érkező autósok kilométeres sora csak araszolva tudta megközelíteni már magát a községet is, és a zsúfolt vonatok is emelt számú vagonokkal futottak be a szarvaskői állomásra. A szombaton már déltájban ezresre nőtt sokaság előtt a köszöntőjében Tóth Balázs alpolgármester elmondta, hogy ez a nap mindig különleges a szarvaskőiek számára.

Szarvaskői csipkebogyó fesztivál

Forrás: Szántó György / Heol.hu

– Ez a fesztivál nemcsak a csipkebogyóról, de a szarvaskőiek közösségéről és a hagyományairól is szól. A csipkebogyó a mi vidékünk igazi kincse, szoros ágain keresztül is az életet, az erőt és a kitartást jelképezi. Ahogy a falunk is, amely a kisebb-nagyobb nehézségek ellenére megőrzi az értékeit, s újra virágzik, mint a természet – fogalmazott Tóth Balázs.

A szarvaskői csipkebogyó nagy becsben tartott kincse a helyieknek

A kistermelőktől mustot, szörpöt, csipkelekvárokat, és persze más lekvárokat is lehetett vásárolni, s természetesen a helyi árun kívül más típusú kézműves termékek, ételek és italok gazdag kínálatából is válogathattak a látogatók. A termelőktől azt is megtudhattuk, milyen pozitív élettani hatásai vannak a csipkebogyónak, de persze betekintést engedtek abba is, hogyan készül a lekvár. Mindezekről Zayné Milinki Nikoletta beszélt portálunknak.