Forró hétvége készül Egerben – különleges szeánszokkal várja a vendégeket a Termál és a Török Fürdő

Heves vármegyében a fürdők különleges élményekkel várják a látogatókat. A Szaunázók Hétvégéje október első hétvégéjén biztosítja a közös feltöltődést és kikapcsolódást.

Az Egri Termálfürdő és a Török Fürdő is csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség országos kezdeményezéséhez, a Szaunázók Hétvégéjéhez, amelyet idén 2025. október 4–én és 5-én rendeznek meg országszerte. A Magyar Fürdőszövetség 2018 óta minden évben október első hétvégéjén hívja közös élményre a szaunázás szerelmeseit. A Szaunázók Hétvégéje nemcsak a szaunaszezon hivatalos nyitóeseménye, hanem egy olyan országos program, ahol a fürdők változatos és tematikus szeánszokkal készülnek - olvasható a Eger Termál Kft. közleményében.

A Szaunázók Hétvégéje izgalmas programokkal vár Heves vármegyében
Szaunázók Hétvégéje az Egri Termálfürdőben 

A program egyik különlegessége, hogy október 4-én, szombaton 16:00 órakor az ország több tucat fürdőjében egy időben, azonos zenére, illatokkal és koreográfiával zajlik majd egy országos szaunaszeánsz, amelynek célja a közösségi élmény, a szaunakultúra népszerűsítése és a szezon méltó megnyitása.

Az Egri Termálfürdőben a két napos program alkalmával különféle hangulatú szeánszokon lehet részt venni, például gyümölcsös frissesség, édes forróság, sós dörzsi vagy esti lazulás várja a látogatókat. A szeánszok mellett a vendégek továbbra is élvezhetik a fürdő termálmedencéit, a radonos gyógyvizet, és az élménymedencét is. Több információt ITT olvashatsz erről.

Mivel vár téged az egri Török Fürdőben?

A szaunázás kedvelői számára igazi kuriózumot jelent az egri Török Fürdő varázslatos hangulata. A különleges környezet, a radonos gyógyvíz, valamint a tematikus szeánszok (virágos relax, boros délután, jégeső, jazz party) együtt nyújtanak testi-lelki feltöltődést. Több információt ITT olvashatsz erről. 

Miért érdemes szaunázni ősszel?

Az őszi hónapokban a szervezet alkalmazkodik a hidegebb időhöz és a fényhiányhoz. 

A szaunázás:

  • erősíti az immunrendszert,
  • serkenti a vérkeringést,
  • segít a stresszoldásban,
  • méregtelenít,
  • valamint támogatja az általános közérzet javítását.

A rendszeres szaunázás az egyik legtermészetesebb módja a testi-lelki megújulásnak.

 

 

