Az NNGYK és a Magyar Kórházszövetség kezdeményezésére idén is keresik Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit- Azokat, akik munkájukat szakmailag a legmagasabb szinten látják el, és figyelmet fordítanak az étkezés élménnyé tételére is - írja a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház.

Szavazz te is a kedvenc szakemberedre az egri kórház dolgozói közül

Az egri kórház is büszkén vesz részt a megmérettetésben, két kiváló munkatársuk képviseletében:

Vincze Józsefné (Mártika) – Legkedveltebb szakács (kórházi élelmezés)

Takács Tamás – Legkedveltebb dietetikus, élelmezésvezető (kórházi élelmezés)

A pályázatokra bárki leadhatja szavazatát, e-mail címének megadásával 2025. október 28. és november 18. között az alábbi oldalon:

https://merokanal.hu/palyazat2025/szavazas/

A szavazók egy jutalomsorsoláson is részt vehetnek!

Az eredményt az NNGYK 2025 novemberében hozza nyilvánosságra, a nyertes pályázókat e-mailben értesíti. Ezzel egyidejűleg kisorsolja a nyertes szavazókat és e-mailben értesíti őket.