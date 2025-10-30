október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Szavazz te is a kedvenc szakemberedre az egri kórház dolgozói közül

Idén is keresik Magyarorország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit. Az egri kórház is részt vesz a megmérettetésben, két munkatársukra is lehet szavazni.

Az NNGYK és a Magyar Kórházszövetség kezdeményezésére idén is keresik Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit- Azokat, akik munkájukat szakmailag a legmagasabb szinten látják el, és figyelmet fordítanak az étkezés élménnyé tételére is - írja a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház.

Szavazz te is a kedvenc szakemberedre az egri kórház dolgozói közül
Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Az egri kórház is büszkén vesz részt a megmérettetésben, két kiváló munkatársuk képviseletében:

  • Vincze Józsefné (Mártika) – Legkedveltebb szakács (kórházi élelmezés)
  • Takács Tamás – Legkedveltebb dietetikus, élelmezésvezető (kórházi élelmezés)

A pályázatokra bárki leadhatja szavazatát, e-mail címének megadásával  2025. október 28. és november 18. között az alábbi oldalon:

https://merokanal.hu/palyazat2025/szavazas/

A szavazók egy jutalomsorsoláson is részt vehetnek!

Az eredményt az NNGYK 2025 novemberében hozza nyilvánosságra, a nyertes pályázókat e-mailben értesíti. Ezzel egyidejűleg kisorsolja a nyertes szavazókat és e-mailben értesíti őket.

 

 

