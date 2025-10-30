1 órája
Szavazz te is a kedvenc szakemberedre az egri kórház dolgozói közül
Idén is keresik Magyarorország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit. Az egri kórház is részt vesz a megmérettetésben, két munkatársukra is lehet szavazni.
Az NNGYK és a Magyar Kórházszövetség kezdeményezésére idén is keresik Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit- Azokat, akik munkájukat szakmailag a legmagasabb szinten látják el, és figyelmet fordítanak az étkezés élménnyé tételére is - írja a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház.
Az egri kórház is büszkén vesz részt a megmérettetésben, két kiváló munkatársuk képviseletében:
- Vincze Józsefné (Mártika) – Legkedveltebb szakács (kórházi élelmezés)
- Takács Tamás – Legkedveltebb dietetikus, élelmezésvezető (kórházi élelmezés)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A pályázatokra bárki leadhatja szavazatát, e-mail címének megadásával 2025. október 28. és november 18. között az alábbi oldalon:
https://merokanal.hu/palyazat2025/szavazas/
A szavazók egy jutalomsorsoláson is részt vehetnek!
Az eredményt az NNGYK 2025 novemberében hozza nyilvánosságra, a nyertes pályázókat e-mailben értesíti. Ezzel egyidejűleg kisorsolja a nyertes szavazókat és e-mailben értesíti őket.
Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz