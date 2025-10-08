október 8., szerda

Szelekciós halászat

Súlyos, ami a Tisza-tavon történik! Tonnaszámra emelik ki, és hol van még a vége!

Címkék#Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ)#törpeharcsa#szelekciós halászat#Tisza-tó#busa

A Tisza-tó idén is izgalmas fordulatokkal szolgált a horgászoknak.

Heol.hu

Áprilisban kezdődött el az idei ökológiai célú szelekciós halászat a Tisza-tavon. A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) Tisza-tavi kirendeltségével szerződéses jogviszonyban álló halászok akkor 2451 kilogrammot fogtak. Hat hónap alatt több mint nyolc tonna busától és törpeharcsától szabadították meg a Tisza-tavat a hivatásos halőrök - olvasható a Pecaverzum oldalán.

Szelekciós halászat a Tisza-tavon – rengeteg halat fogtak ki
Szelekciós halászat a Tisza-tavon – rengeteg halat fogtak ki
Forrás: Pecaverzum.hu

Szelekciós halászat a Tisza-tavon – hatalmas fogásokkal

A munka májusban is folytatódott, amikor a felére, 1242 kilóra csökkent a zsákmány. A nyári hónapok közül a legrosszabbul a június sikerült, akkor mindösszesen 53 kiló volt a zsákmány. Júliusban viszont kiemelkedő, 2374 kilós volt a fogás, míg augusztusban 660 kilót könyveltek el a halászok. Az első őszi hónapban, szeptemberi 1656 kilóra emelkedett az eltávolított halmennyiség. A Mohosz Tisza-tavi kirendeltségének weboldalán megjelent adatok szerint idén eddig összesen 8436 kiló busától és törpeharcsától mentesült a Tisza-tó - írják.

A Tisza-tavon 2015 óta folyik az ökológiai célú szelekciós halászat. Akkor még egyetlen halász mintegy 12 ezer kilogramm törpeharcsát fogott ki a Tisza-tóból, 2016-ban már három halász dolgozott, ők 5 ezer 500 kilogramm busát és 18 ezer kilogramm törpeharcsát ejtettek el - részletezik.

Törpeharcsa-rekordok és busa-ingadozások a Tisza-tavon

A törpeharcsa fogási eredménye évről évre jelentősen emelkedett, mígnem 2018-ban elérték a rekordfogást. Abban az esztendőben hét halász 84 ezer 500 kilogramm törpeharcsát fogott a Tisza-tavon varsával és csapdával. A mennyiség azóta csökken. A 2022-es fellendülés után 2023-ra a fogás majdnem visszaesett az első halászattal töltött év eredményére. A csökkenés okai között szerepelhet a faj szisztematikus, évek óta tartó folyamatos halászata, valamint a törpét sújtó vírusos megbetegedés is - fogalmaznak.

Az ökológia célú szelektív halászat eredményei a Tisza-tavon
Forrás: Pecaverzum.hu

A busa halászata hektikusabb képet mutat, aminek hátterében részben a piaci bizonytalanság is áll. A halász ugyanis annyi halat fog ki, amennyit el is tud adni. Kezdetben néhány tízmázsás tételektől szabadult meg a Tisza-tó, aztán 2020-ban jelentősen megnőtt a kifogott busa mennyisége. Az alábbi diagramon szereplő adatokból kiolvasható, hogy a kifogott busa mennyisége egyelőre nem mutat határozott csökkenést. Ez valószínűleg a globális éghajlatváltozás miatt van, mert a térségben tapasztalható felmelegedés elősegítheti a busa szaporodását - írják. 

Legutóbb arról írtunk, hogy sikeres horgászaton van túl Kolláth András, aki ezúttal a Tisza-tó abádszalóki részét vette célba. A pecás beszámolója szerint a kapások szinte kétpercenként érkeztek: a sok kárász mellett több kisponty és keszeg is horogra akadt.

 

 

 

