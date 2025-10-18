40 perce
Támogatja a szívet és a vércukorszintet is szabályozza - most remek áron kapható a Lidl-ben!
A Lidl-akciók keretében számos alkalommal találunk verhetetlen áron különlegességeket. Most szelídgesztenye kapható elképesztő áron.
30 százalékkal olcsóbban kapható a Lidl-ben a szelídgesztenye, amelynek számos jótékony hatása van a szervezetünkre. Amellett, hogy finom, számos vitamin és ásványi anyag forrása is. Alacsony zsír- és magas szénhidráttartalma az emésztésre is jó hatással van. Most verhetetlen áron lehet hozzájutni a Lidl-akció keretében!
A Lidl-ben akciós lesz a szelídgesztenye
A Mindmegette cikke szerint a gesztenye különlegessége, hogy a legtöbb diófélénél kevesebb zsírt és kalóriát tartalmaz, miközben bőségesen ellátja a szervezetet rostokkal és összetett szénhidrátokkal. Ezek támogatják az emésztést, és hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak.
Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag:
- B-vitaminokat,
- C-vitamint,
- folsavat,
- rezet,
- mangánt,
- káliumot és
- tiamint is tartalmaz.
Antioxidánsai – mint a lutein és a zeaxantin – védik a szemet a káros kékfény hatásaitól, míg polifenoljai csökkenthetik az oxidatív stresszt és a krónikus betegségek kockázatát.
Mint írják, a gesztenye jót tesz a szív- és érrendszernek, mivel gyulladáscsökkentő vegyületei, valamint káliumtartalma segíti a vérnyomás és a koleszterinszint optimalizálását. Fogyasztása stabilizálhatja a vércukorszintet, ezért inzulinrezisztenciában vagy cukorbetegségben szenvedők számára is kedvező lehet. A gesztenye természetes módon támogatja az immunrendszert, enyhítheti a gyulladásokat és hozzájárulhat a szervezet védekezőképességének erősítéséhez. Emellett változatosan felhasználható: süthető, főzhető, püré, leves, köret vagy akár desszert is készülhet belőle. Ez az egészséges, tápláló és természetes szuperélelmiszerből október 18-án és 19-én 30 százalékkal olcsóbban, mindössze 2799 forintért vihető haza egy kiló.
Bár a szelídgesztenyével szemben a vadgesztenye nem ehető, ez is segíti az egészségünket:
